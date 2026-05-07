8 мая состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Барановичи» примут дзержинский «Арсенал». Встреча главного аутсайдера и одного из лидеров чемпионата. Хозяева замыкают турнирную таблицу с одним очком, а гости продолжают борьбу за медали.

«Барановичи»

Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с могилeвским «Днепром» (0:0), которая стала первым набранным очком в сезоне. Команда не может одержать победу на протяжении 6 последних матчей Высшей лиги и демонстрирует удручающую результативность в атаке – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Барановичи» пропускают в среднем 2.60 гола за игру и не выигрывают в 11 последних матчах во всех турнирах. Команда не забивает в 6 из 8 последних встреч.

«Арсенал» Дзержинск

Дзержинцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Ислочью» (2:2) и не проигрывают на протяжении 6 последних матчей Высшей лиги. Команда стабильно забивает в 6 последних турах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Марк Мокин с 4 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Арсенал» забивает в 7 последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 5 из 6 последних встреч против «Барановичей», забивая в 5 из 6 последних очных матчей.

Факты о командах

«Барановичи»

Не может выиграть в 6 последних матчах Высшей лиги

В среднем: 0.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах

Не забивает в 6 из 8 последних матчей

Проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Арсенала»

«Арсенал» Дзержинск

Не проигрывает в 6 последних матчах Высшей лиги

Забивает в 6 последних матчах Высшей лиги

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах

Забивает в 5 из 6 последних очных матчей против «Барановичей»

Прогноз на матч «Барановичи» – «Арсенал» Дзержинск

Разница в классе между командами очевидна. «Арсенал» демонстрирует отличную результативность и не проигрывает 7 матчей подряд. «Барановичи» являются главным аутсайдером чемпионата и практически не забивают. Дзержинцы имеют заметное историческое преимущество в очных встречах. Ожидаем уверенную победу гостей с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки