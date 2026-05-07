8 мая состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Барановичи» примут дзержинский «Арсенал». Встреча главного аутсайдера и одного из лидеров чемпионата. Хозяева замыкают турнирную таблицу с одним очком, а гости продолжают борьбу за медали.
«Барановичи»
Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с могилeвским «Днепром» (0:0), которая стала первым набранным очком в сезоне. Команда не может одержать победу на протяжении 6 последних матчей Высшей лиги и демонстрирует удручающую результативность в атаке – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Барановичи» пропускают в среднем 2.60 гола за игру и не выигрывают в 11 последних матчах во всех турнирах. Команда не забивает в 6 из 8 последних встреч.
«Арсенал» Дзержинск
Дзержинцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Ислочью» (2:2) и не проигрывают на протяжении 6 последних матчей Высшей лиги. Команда стабильно забивает в 6 последних турах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Марк Мокин с 4 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Арсенал» забивает в 7 последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 5 из 6 последних встреч против «Барановичей», забивая в 5 из 6 последних очных матчей.
Факты о командах
«Барановичи»
- Не может выиграть в 6 последних матчах Высшей лиги
- В среднем: 0.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
- Не выигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах
- Не забивает в 6 из 8 последних матчей
- Проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Арсенала»
«Арсенал» Дзержинск
- Не проигрывает в 6 последних матчах Высшей лиги
- Забивает в 6 последних матчах Высшей лиги
- В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах
- Забивает в 5 из 6 последних очных матчей против «Барановичей»
Прогноз на матч «Барановичи» – «Арсенал» Дзержинск
Разница в классе между командами очевидна. «Арсенал» демонстрирует отличную результативность и не проигрывает 7 матчей подряд. «Барановичи» являются главным аутсайдером чемпионата и практически не забивают. Дзержинцы имеют заметное историческое преимущество в очных встречах. Ожидаем уверенную победу гостей с комфортной разницей в счeте.
Рекомендованные ставки
- Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 – коэффициент 2.40
- Победа «Арсенала» с сухим счeтом