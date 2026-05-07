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«Барановичи» – «Арсенал» Дзержинск: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.40

07 мая 2026 8:00
Барановичи - Арсенал
08 мая 2026, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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2.40
Победа «Арсенала» с сухим счётом — да
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8 мая состоится матч 7-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Барановичи» примут дзержинский «Арсенал». Встреча главного аутсайдера и одного из лидеров чемпионата. Хозяева замыкают турнирную таблицу с одним очком, а гости продолжают борьбу за медали.

«Барановичи»

Хозяева подходят к матчу после гостевой ничьей с могилeвским «Днепром» (0:0), которая стала первым набранным очком в сезоне. Команда не может одержать победу на протяжении 6 последних матчей Высшей лиги и демонстрирует удручающую результативность в атаке – 2 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.40 гола за матч. «Барановичи» пропускают в среднем 2.60 гола за игру и не выигрывают в 11 последних матчах во всех турнирах. Команда не забивает в 6 из 8 последних встреч.

«Арсенал» Дзержинск

Дзержинцы подходят к матчу после домашней ничьей с «Ислочью» (2:2) и не проигрывают на протяжении 6 последних матчей Высшей лиги. Команда стабильно забивает в 6 последних турах и демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Марк Мокин с 4 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Арсенал» забивает в 7 последних матчах во всех турнирах и не проигрывает в 5 из 6 последних встреч против «Барановичей», забивая в 5 из 6 последних очных матчей.

Факты о командах

«Барановичи»

  • Не может выиграть в 6 последних матчах Высшей лиги
  • В среднем: 0.40 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 11 последних матчах во всех турнирах
  • Не забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Арсенала»

«Арсенал» Дзержинск

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 6 последних матчах Высшей лиги
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 5 из 6 последних очных матчей против «Барановичей»

Прогноз на матч «Барановичи» – «Арсенал» Дзержинск

Разница в классе между командами очевидна. «Арсенал» демонстрирует отличную результативность и не проигрывает 7 матчей подряд. «Барановичи» являются главным аутсайдером чемпионата и практически не забивают. Дзержинцы имеют заметное историческое преимущество в очных встречах. Ожидаем уверенную победу гостей с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2 – коэффициент 2.40
  • Победа «Арсенала» с сухим счeтом

2.40
Победа «Арсенала» с сухим счётом — да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига
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