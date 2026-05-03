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«Спортинг» – «Витория» Гимараэш: прогноз и ставки на матч 4 мая 2026 с коэффициентом 1.77

03 мая 2026 8:00
Спортинг - Витория Гимараеш
04 мая 2026, понедельник 22:15 | Португалия. Примейра, 32 тур
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1.77
Победа «Спортинга» с форой (-1.5)
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4 мая на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне состоится матч 32-го тура португальской Примейры, в котором «Спортинг» примет «Виторию» Гимараэш. Встреча одного из грандов португальского футбола и крепкого середняка. Хозяева переживают небольшой спад, а гости находятся в отличной форме.

«Спортинг»

«Львы» подходят к матчу после домашней ничьей с «Тонделой» (2:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда пропускает в трeх последних матчах, но стабильно забивает в 18 последних турах Примейры. «Спортинг» имеет лучшую разницу мячей в турнире – 55 и является самой результативной командой – 77 голов в 31 туре. Луис Суарес с 34 голами в 49 матчах является одним из лучших бомбардиров Европы и главной ударной силой. «Спортинг» не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей против «Витории» Гимараэш и забивает в 15 последних очных встречах.

«Витория» Гимараэш

Гости подходят к матчу после домашней победы над «Риу Аве» (2:0) и не проигрывают на протяжении четырeх последних туров. Команда стабильно забивает в четырeх последних матчах и демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Саму с 9 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром. «Витория» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и забивает в четырeх последних матчах.

Факты о командах

«Спортинг»

  • Забивает в 18 последних матчах Примейры
  • Пропускает в 3 последних матчах Примейры
  • Лучшая разница мячей в турнире – 55
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних матчей против «Витории»
  • Забивает в 15 последних очных матчах против «Витории»

«Витория» Гимараэш

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Примейры
  • Забивает в 4 последних матчах Примейры
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в 15 последних очных матчах против «Спортинга»
  • Проигрывает в 8 из 10 последних выездных матчей против «Спортинга»

Прогноз на матч «Спортинг» – «Витория» Гимараэш

«Спортинг» имеет заметное преимущество в домашних матчах против «Витории» и забивает в 15 последних очных встречах. Хозяева являются самой результативной командой лиги и продолжают борьбу за медали. «Витория» находится в хорошей форме, но выезд на «Жозе Алваладе» – всегда сложное испытание. Ожидаем уверенную победу «Спортинга».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спортинга» с форой (-1.5) – коэффициент 1.77
  • Индивидуальный тотал «Спортинга» больше 2

1.77
Победа «Спортинга» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Португалия. Примейра
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