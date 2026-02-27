Введите ваш ник на сайте
«Барселона» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 2.03

27 февраля 2026 9:00
Барселона - Вильярреал
28 февр. 2026, суббота 18:15 | Испания. Примера, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.03
Фора «Вильярреала» (+1.5)
Сделать ставку

Матч 26-го тура Ла Лиги пройдет 28 февраля. «Барселона» лидирует в таблице и уверенно набирает очки, а «Вильярреал» идет третьим и держит высокий темп в атаке. По текущей статистике обе команды регулярно забивают, поэтому игра выглядит перспективно для рынков на голы и плюсовую фору гостей.

«Барселона»

«Барселона» идет на 1 месте с 61 очком после 25 туров. Команда лидирует по победам (20) и разнице мячей (42), а также больше всех забила в лиге (67). В последнем туре «Барселона» дома обыграла «Леванте» 3:0, а серия с голами в чемпионате длится уже 18 матчей подряд. При этом в недавних встречах оборона не всегда безупречна: за 5 последних игр команда пропустила 7 мячей.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 3 место с 51 очком после 25 туров и стабильно забивает: голы есть в 5 последних матчах Ла Лиги. Команда подходит к туру после домашней победы над «Валенсией» (2:1), а по отрезку из 5 матчей имеет 10 забитых и 6 пропущенных. Дополнительный маркер для ставок на голы: «Вильярреал» пропускает в 13 из 15 последних матчей в чемпионате.

Факты о командах

«Барселона»

  • Лидер Ла Лиги: 61 очко после 25 туров, лучшая разница мячей (42) и 67 голов в сезоне
  • Забивает в 18 последних матчах чемпионата
  • Дома выиграла 14 матчей подряд
  • В 5 последних играх: 9 забито и 7 пропущено

«Вильярреал»

  • 3 место: 51 очко после 25 туров
  • Забивает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • В 5 последних играх: 10 забито и 6 пропущено
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей чемпионата

Прогноз на матч

«Барселона» сильна дома и держит высокий результативный уровень по сезону, но текущая статистика пропущенных (7 за 5 матчей) оставляет «Вильярреалу» шансы на гол и на то, чтобы удержаться в игре по счету. Гости тоже в атакующем ритме (в среднем 2,0 гола за матч на отрезке из 5 встреч), при этом в личных встречах «Барселона» стабильно забивает этому сопернику. Самый логичный базовый выбор здесь – плюсовая фора «Вильярреала», которая страхует от минимальной победы хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Вильярреала» (+1.5) – 2.03
  • Тотал больше 2.5

2.03
Фора «Вильярреала» (+1.5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
