30 ноября на стадионе «Ля Мено» состоится матч 14-го тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Ланс». Хозяева постепенно набирают очки и выглядят стабильнее, однако против них выйдет одна из самых результативных и сбалансированных команд текущего сезона. «Ланс» в отличной форме и борется за лидирующую тройку, тогда как «Анжер» пытается укрепиться в середине таблицы.

«Анжер»

«Анжер» подходит к матчу в хорошем тонусе: победа над «Тулузой» и уверенная игра против «Осера» подтверждают, что команда набрала обороты. За последние пять матчей она забила 7 голов и пропустила лишь 3, демонстрируя качественную оборону. Хозяева забивают в пяти из семи последних встреч, что делает их непредсказуемыми впереди. Однако против топ-соперников «Анжер» нередко теряет инициативу – это ключевой риск в предстоящей игре.

«Ланс»

«Ланс» идeт в зоне Лиги чемпионов и пребывает в превосходной форме. Серия из трeх побед подряд в чемпионате подчeркивает стабильность команды: 10 забитых и всего 4 пропущенных за пять матчей. «Ланс» забивает в каждом из трeх последних туров и при этом мало позволяет у своих ворот. В очных встречах клуб полностью доминирует: пять побед подряд над «Анжером», причeм три из них – всухую.

Факты о командах

«Анжер»

Забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.40 забитых, 0.60 пропущенных за 5 игр

Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

7 голов за 5 матчей

«Ланс»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 2.00 гола за 5 матчей

Пропускает 0.80 гола за 5 игр

5 побед подряд в очных встречах против «Анжера»

Прогноз на матч «Анжер» – «Ланс»

Форма гостей выглядит значительно убедительнее. «Ланс» стабильно создает много моментов, уверенно играет в обороне и в очных встречах полностью контролирует соперника. «Анжер» хорошо действует дома, но класс и глубина состава гостей создают ощутимое преимущество. При этом хозяева способны забить – их атакующая статистика в последних турах это подтверждает.

Ожидается матч со шансами «Ланса» на три очка, но при возможном обмене голами.

Прогноз: победа «Ланса» – коэффициент 1.72

Дополнительные ставки: