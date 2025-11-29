Введите ваш ник на сайте
«Анжер» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

29 ноября 2025 11:00
Анжер - Ланс
30 нояб. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Ланса»
Сделать ставку

30 ноября на стадионе «Ля Мено» состоится матч 14-го тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Ланс». Хозяева постепенно набирают очки и выглядят стабильнее, однако против них выйдет одна из самых результативных и сбалансированных команд текущего сезона. «Ланс» в отличной форме и борется за лидирующую тройку, тогда как «Анжер» пытается укрепиться в середине таблицы.

«Анжер»

«Анжер» подходит к матчу в хорошем тонусе: победа над «Тулузой» и уверенная игра против «Осера» подтверждают, что команда набрала обороты. За последние пять матчей она забила 7 голов и пропустила лишь 3, демонстрируя качественную оборону. Хозяева забивают в пяти из семи последних встреч, что делает их непредсказуемыми впереди. Однако против топ-соперников «Анжер» нередко теряет инициативу – это ключевой риск в предстоящей игре.

«Ланс»

«Ланс» идeт в зоне Лиги чемпионов и пребывает в превосходной форме. Серия из трeх побед подряд в чемпионате подчeркивает стабильность команды: 10 забитых и всего 4 пропущенных за пять матчей. «Ланс» забивает в каждом из трeх последних туров и при этом мало позволяет у своих ворот. В очных встречах клуб полностью доминирует: пять побед подряд над «Анжером», причeм три из них – всухую.

Факты о командах

«Анжер»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

  • В среднем: 1.40 забитых, 0.60 пропущенных за 5 игр

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

  • 7 голов за 5 матчей

«Ланс»

  • Побеждает в 3 последних матчах

  • Забивает в среднем 2.00 гола за 5 матчей

  • Пропускает 0.80 гола за 5 игр

  • 5 побед подряд в очных встречах против «Анжера»

Прогноз на матч «Анжер» – «Ланс»

Форма гостей выглядит значительно убедительнее. «Ланс» стабильно создает много моментов, уверенно играет в обороне и в очных встречах полностью контролирует соперника. «Анжер» хорошо действует дома, но класс и глубина состава гостей создают ощутимое преимущество. При этом хозяева способны забить – их атакующая статистика в последних турах это подтверждает.

Ожидается матч со шансами «Ланса» на три очка, но при возможном обмене голами.

Прогноз: победа «Ланса» – коэффициент 1.72

Дополнительные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Ланса» больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.72
Победа «Ланса»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1
