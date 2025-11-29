Введите ваш ник на сайте
«Жирона» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.86

29 ноября 2025 10:00
Жирона - Реал
30 нояб. 2025, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Победа «Реала» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

30 ноября на стадионе «Монтиливи» «Жирона» примет лидера чемпионата Испании – «Реал». Хозяева проводят сезон тяжело, располагаясь в зоне вылета, но сохраняют стабильность в атаке. Гости уверенно удерживают первую строчку, причем их нападение остаeтся одним из самых результативных в Европе. Сложившиеся предматчевые условия обещают динамичный футбол с большим количеством моментов.

«Жирона»

«Жирона» идeт 18-й с 11 очками после 13 туров. Команда забивает в 12 матчах Ла Лиги подряд – это главный ресурс перед встречей с лидером. За последние 5 матчей – 9 забитых мячей, и в среднем 1.80 за игру. Кристиан Стуани остаeтся ключевой фигурой атаки. Однако команда пропускает регулярно: 8 мячей в пяти встречах и средний показатель 1.60. Нехватка баланса делает каждый поединок непредсказуемым.

«Реал»

«Реал» лидирует с 32 очками, не проигрывая шесть туров. Мбаппе в фантастической форме – 23 гола в 21 матче. Команда забивает по 2.00 в среднем за игру на дистанции последних пяти встреч, сохраняя высокую реализацию моментов. Пропускают мадридцы умеренно – 6 голов за тот же период. Важная деталь: «Реал» не пропускает от «Жироны» четыре матча подряд.

Факты о командах

«Жирона»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • 9 голов за 5 игр
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.80 забитых за игру

«Реал»

  • Побеждает в 4 последних очных матчах
  • Забивает в 12 матчах подряд против «Жироны»
  • Не проигрывает в 9 из 11 встреч
  • В среднем: 2.00 забитых за игру

Личные встречи
25% (3)
8% (1)
67% (8)
16
Забитых мячей
34
1.33
В среднем за матч
2.83
4:2
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 25 тур
Реал
2 : 0
23.02.2025
Жирона
Испания. Примера, 16 тур
Жирона
0 : 3
07.12.2024
Реал
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 8 тур
Жирона
0 : 3
30.09.2023
Реал
Испания. Примера, 31 тур
Жирона
4 : 2
25.04.2023
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
1 : 1
30.10.2022
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Реал
1 : 2
17.02.2019
Жирона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Жирона
1 : 3
31.01.2019
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
4 : 2
24.01.2019
Жирона
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
1 : 4
26.08.2018
Реал
Испания. Примера, 29 тур
Реал
6 : 3
18.03.2018
Жирона
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2 : 1
29.10.2017
Реал
Показать все

Прогноз на матч «Жирона» – «Реал»

Команды подходят к матчу с ярко выраженными тенденциями. «Жирона» стабильно забивает, но испытывает серьeзные трудности в обороне. «Реал» действует значительно мощнее и имеет подбор игроков, позволяющий контролировать матч. С учeтом статистики очных встреч преимущество гостей очевидно. Однако атакующая серия «Жироны» делает еe кандидатом на гол, особенно учитывая форму Стуани. Поэтому ожидается матч с активной игрой и вероятным обменом голами, но с итоговым преимуществом гостей.

Прогноз: Победа «Реала» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.86

1.86
Победа «Реала» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера
