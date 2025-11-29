30 ноября на стадионе «Монтиливи» «Жирона» примет лидера чемпионата Испании – «Реал». Хозяева проводят сезон тяжело, располагаясь в зоне вылета, но сохраняют стабильность в атаке. Гости уверенно удерживают первую строчку, причем их нападение остаeтся одним из самых результативных в Европе. Сложившиеся предматчевые условия обещают динамичный футбол с большим количеством моментов.

«Жирона»

«Жирона» идeт 18-й с 11 очками после 13 туров. Команда забивает в 12 матчах Ла Лиги подряд – это главный ресурс перед встречей с лидером. За последние 5 матчей – 9 забитых мячей, и в среднем 1.80 за игру. Кристиан Стуани остаeтся ключевой фигурой атаки. Однако команда пропускает регулярно: 8 мячей в пяти встречах и средний показатель 1.60. Нехватка баланса делает каждый поединок непредсказуемым.

«Реал»

«Реал» лидирует с 32 очками, не проигрывая шесть туров. Мбаппе в фантастической форме – 23 гола в 21 матче. Команда забивает по 2.00 в среднем за игру на дистанции последних пяти встреч, сохраняя высокую реализацию моментов. Пропускают мадридцы умеренно – 6 голов за тот же период. Важная деталь: «Реал» не пропускает от «Жироны» четыре матча подряд.

Факты о командах

«Жирона»

Забивает в 6 последних матчах

9 голов за 5 игр

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.80 забитых за игру

«Реал»

Побеждает в 4 последних очных матчах

Забивает в 12 матчах подряд против «Жироны»

Не проигрывает в 9 из 11 встреч

В среднем: 2.00 забитых за игру

Прогноз на матч «Жирона» – «Реал»

Команды подходят к матчу с ярко выраженными тенденциями. «Жирона» стабильно забивает, но испытывает серьeзные трудности в обороне. «Реал» действует значительно мощнее и имеет подбор игроков, позволяющий контролировать матч. С учeтом статистики очных встреч преимущество гостей очевидно. Однако атакующая серия «Жироны» делает еe кандидатом на гол, особенно учитывая форму Стуани. Поэтому ожидается матч с активной игрой и вероятным обменом голами, но с итоговым преимуществом гостей.

Прогноз: Победа «Реала» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.86