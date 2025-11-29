30 ноября на «Балаидосе» состоится важный матч для средней части таблицы чемпионата Испании. «Сельта» продолжает подниматься после неудачного старта, а «Эспаньол» выглядит более структурировано и стабильнее в обороне. Статистика обеих команд намекает на матч, в котором решающим станет баланс между атакой и дисциплиной в защите.

«Сельта»

Команда набрала 16 очков и идeт на 11-м месте. В прошлом туре «Сельта» одержала важную победу над «Алавесом» (1:0), показав прогресс в обороне. Ключевой фактор – великолепная серия результативности: команда забивает в 12 матчах подряд и в последних 5 играх оформила 10 голов (в среднем 2.00 за игру). Лучший бомбардир Борха Иглесиас забил 7 мячей. Слабое место – оборона: 8 пропущенных за пять туров и средний показатель 1.60 за игру. Однако дома «Сельта» крайне надeжна – не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Эспаньол»

Гости набрали 21 очко и идут шестыми. Победа над «Севильей» (2:1) показала хороший уровень реализации моментов. Команда забивает стабильно – 6 голов за пять матчей, но и пропускает также 6. Лучший бомбардир – Пере Милья (5 мячей). «Эспаньол» демонстрирует качественный прессинг, но испытывает проблемы в позиционной обороне – пропускает в 4 последних матчах. Тем не менее, в очных встречах против «Сельты» клуб выглядит уверенно: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 7 очных встреч подряд.

Факты о командах

«Сельта»

Забивает в 12 последних матчах

В среднем 2.00 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает 1.60 гола за матч за 5 туров

Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей

Забивает в 18 матчах подряд

«Эспаньол»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем 1.20 гола забивает и 1.20 пропускает за 5 туров

Не проигрывает в 5 из 7 последних игр против «Сельты»

Забивает в 7 очных матчах подряд

Прогноз на матч «Сельта» – «Эспаньол»

Обе команды идут с ярко выраженными атакующими сериями: «Сельта» забивает в каждом матче почти три месяца, «Эспаньол» – стабильно находится в числе создающих много моментов. При этом обороны обеих команд показывают уязвимость и пропускают почти в каждом матче. С учeтом очных встреч, где обе команды регулярно забивают, матч выглядит предельно предсказуемым в плане результативности.

Вероятнее всего, игра пройдeт в открытом стиле, с множеством моментов и обменом голами.

Прогноз: Обе команды забьют – коэффициент 1.78