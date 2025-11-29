Введите ваш ник на сайте
«Сельта» – «Эспаньол»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.78

29 ноября 2025 10:30
Сельта - Эспаньол
30 нояб. 2025, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку

30 ноября на «Балаидосе» состоится важный матч для средней части таблицы чемпионата Испании. «Сельта» продолжает подниматься после неудачного старта, а «Эспаньол» выглядит более структурировано и стабильнее в обороне. Статистика обеих команд намекает на матч, в котором решающим станет баланс между атакой и дисциплиной в защите.

«Сельта»

Команда набрала 16 очков и идeт на 11-м месте. В прошлом туре «Сельта» одержала важную победу над «Алавесом» (1:0), показав прогресс в обороне. Ключевой фактор – великолепная серия результативности: команда забивает в 12 матчах подряд и в последних 5 играх оформила 10 голов (в среднем 2.00 за игру). Лучший бомбардир Борха Иглесиас забил 7 мячей. Слабое место – оборона: 8 пропущенных за пять туров и средний показатель 1.60 за игру. Однако дома «Сельта» крайне надeжна – не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

«Эспаньол»

Гости набрали 21 очко и идут шестыми. Победа над «Севильей» (2:1) показала хороший уровень реализации моментов. Команда забивает стабильно – 6 голов за пять матчей, но и пропускает также 6. Лучший бомбардир – Пере Милья (5 мячей). «Эспаньол» демонстрирует качественный прессинг, но испытывает проблемы в позиционной обороне – пропускает в 4 последних матчах. Тем не менее, в очных встречах против «Сельты» клуб выглядит уверенно: не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и забивает в 7 очных встреч подряд.

Факты о командах

«Сельта»

  • Забивает в 12 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает 1.60 гола за матч за 5 туров
  • Не проигрывает в 7 из 9 домашних матчей
  • Забивает в 18 матчах подряд

«Эспаньол»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола забивает и 1.20 пропускает за 5 туров
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр против «Сельты»
  • Забивает в 7 очных матчах подряд

Личные встречи
22% (6)
41% (11)
37% (10)
32
Забитых мячей
39
1.19
В среднем за матч
1.44
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
0 : 2
12.04.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
3 : 1
30.11.2024
Сельта
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 3
18.03.2023
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
3 : 1
03.01.2023
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 2
13.08.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
10.04.2022
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
3 : 1
17.12.2021
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
0 : 0
19.07.2020
Сельта
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
1 : 1
26.09.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 1
24.04.2019
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 1
18.08.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 2
11.02.2018
Эспаньол
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
2 : 1
18.09.2017
Сельта
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 2
01.03.2017
Эспаньол
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
0 : 2
25.09.2016
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 1
19.04.2016
Сельта
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 0
12.12.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
3 : 2
23.05.2015
Эспаньол
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
17.01.2015
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 0
19.01.2014
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 2
19.08.2013
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
1 : 0
01.06.2013
Эспаньол
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
12.01.2013
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
4 : 2
20.12.2011
Сельта
Испания. Кубок, 1/16 финала
Сельта
0 : 0
13.12.2011
Эспаньол
Испания. Кубок, 5 тур
Эспаньол
3 : 0
12.11.2008
Сельта
Испания. Кубок, 4 тур
Сельта
2 : 2
29.10.2008
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Сельта» – «Эспаньол»

Обе команды идут с ярко выраженными атакующими сериями: «Сельта» забивает в каждом матче почти три месяца, «Эспаньол» – стабильно находится в числе создающих много моментов. При этом обороны обеих команд показывают уязвимость и пропускают почти в каждом матче. С учeтом очных встреч, где обе команды регулярно забивают, матч выглядит предельно предсказуемым в плане результативности.

Вероятнее всего, игра пройдeт в открытом стиле, с множеством моментов и обменом голами.

Прогноз: Обе команды забьют – коэффициент 1.78

1.78
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Эспаньол Сельта
