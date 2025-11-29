30 ноября на «Селхерст Парке» состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Оба коллектива проводят нестабильный сезон, но подходят к игре с разными эмоциональными фонами. Хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы и улучшили игру в обороне, тогда как гости переживают спад, теряя очки и регулярно пропуская.

«Кристал Пэлас»

Команда подходит к матчу в хорошей форме и продолжает двигаться в зоне еврокубков. «Кристал Пэлас» выиграл у «Вулверхэмптона» 2:0 и продлил беспроигрышную серию до трeх туров. За последние пять матчей команда забила 8 мячей и пропустила всего 3. Защитная линия действует надeжно: три сухих матча подряд в АПЛ подтверждают стабильность структуры. Лидером атаки остаeтся Матета, оформивший 8 голов в сезоне – его форма является ключевым фактором успеха.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» вступает в тур с серьeзными проблемами в игре. Поражение от «Эвертона» 0:1 продлило безвыигрышную серию до трeх матчей. Команда забивает достаточно – 10 голов в пяти играх, но оборона продолжает допускать ошибки, пропуская в каждом из последних пяти туров. Мбемо остаeтся главным источником опасности, но стабильности в завершении атак не хватает. На выезде «Юнайтед» выглядит неровно и часто допускает позиционные просчeты.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх: 1.60 забитого, 0.60 пропущенного

Не пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 5 из 7 матчей

«Манчестер Юнайтед»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх: 2.00 забитого, 1.60 пропущенного

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 7 из 9 последних игр

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»

У «Кристал Пэлас» сейчас более стабильная структура игры, особенно в обороне. Домашняя площадка и серия сухих матчей дают команде явный психологический плюс. «Юнайтед» много забивает, но пропускает почти в каждой встрече, и против организованной обороны хозяев ему придeтся тяжело. В контригре «Пэлас» выглядит опаснее, что повышает его шансы как минимум не проиграть. Матч обещает быть плотным, но преимущество по текущей форме на стороне хозяев.

Прогноз: Двойной шанс «Кристал Пэлас» не проиграет – коэффициент 1.37