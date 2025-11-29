Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.37

29 ноября 2025 10:00
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
30 нояб. 2025, воскресенье 15:00 | Англия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.37
Двойной шанс «Кристал Пэлас» не проиграет
Сделать ставку

30 ноября на «Селхерст Парке» состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Оба коллектива проводят нестабильный сезон, но подходят к игре с разными эмоциональными фонами. Хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы и улучшили игру в обороне, тогда как гости переживают спад, теряя очки и регулярно пропуская.

«Кристал Пэлас»

Команда подходит к матчу в хорошей форме и продолжает двигаться в зоне еврокубков. «Кристал Пэлас» выиграл у «Вулверхэмптона» 2:0 и продлил беспроигрышную серию до трeх туров. За последние пять матчей команда забила 8 мячей и пропустила всего 3. Защитная линия действует надeжно: три сухих матча подряд в АПЛ подтверждают стабильность структуры. Лидером атаки остаeтся Матета, оформивший 8 голов в сезоне – его форма является ключевым фактором успеха.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» вступает в тур с серьeзными проблемами в игре. Поражение от «Эвертона» 0:1 продлило безвыигрышную серию до трeх матчей. Команда забивает достаточно – 10 голов в пяти играх, но оборона продолжает допускать ошибки, пропуская в каждом из последних пяти туров. Мбемо остаeтся главным источником опасности, но стабильности в завершении атак не хватает. На выезде «Юнайтед» выглядит неровно и часто допускает позиционные просчeты.

Факты о командах

«Кристал Пэлас»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.60 забитого, 0.60 пропущенного
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 из 7 матчей

«Манчестер Юнайтед»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх: 2.00 забитого, 1.60 пропущенного
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 7 из 9 последних игр

Личные встречи
25% (7)
18% (5)
57% (16)
24
Забитых мячей
40
0.86
В среднем за матч
1.43
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
02.02.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
21.09.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
4 : 0
06.05.2024
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 1
30.09.2023
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
3 : 0
26.09.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
04.02.2023
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
18.01.2023
Манчестер Юнайтед
Товарищеские матчи,
Манчестер Юнайтед
3 : 1
19.07.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
22.05.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
05.12.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
03.03.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 3
19.09.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
16.07.2020
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 2
24.08.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
27.02.2019
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 0
24.11.2018
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
05.03.2018
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 0
30.09.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
21.05.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
14.12.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, Финал
Кристал Пэлас
1 : 2
21.05.2016
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
20.04.2016
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
31.10.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
09.05.2015
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
08.11.2014
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
22.02.2014
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 0
14.09.2013
Кристал Пэлас
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
1 : 2
30.11.2011
Кристал Пэлас
Показать все

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»

У «Кристал Пэлас» сейчас более стабильная структура игры, особенно в обороне. Домашняя площадка и серия сухих матчей дают команде явный психологический плюс. «Юнайтед» много забивает, но пропускает почти в каждой встрече, и против организованной обороны хозяев ему придeтся тяжело. В контригре «Пэлас» выглядит опаснее, что повышает его шансы как минимум не проиграть. Матч обещает быть плотным, но преимущество по текущей форме на стороне хозяев.

Прогноз: Двойной шанс «Кристал Пэлас» не проиграет – коэффициент 1.37

1.37
Двойной шанс «Кристал Пэлас» не проиграет
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Премьер-лига
Другие прогнозы
29.11.2025
14:00
1.80
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Акрон - Пари НН
Победа «Акрона»
29.11.2025
14:00
1.82
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Чайка - Уфа
Двойной шанс «Уфа» не проиграет и тотал меньше 2.5
29.11.2025
17:00
2.30
Италия. Серия А, 13 тур
Парма - Удинезе
Тотал больше 2.5
29.11.2025
17:30
2.25
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер - Кельн
Победа «Вердера»
29.11.2025
17:30
1.65
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм - Аугсбург
Победа «Хоффенхайма»
29.11.2025
18:00
1.88
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд - Бернли
Победа «Брентфорда» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 