30 ноября на «Селхерст Парке» состоится матч 13-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Оба коллектива проводят нестабильный сезон, но подходят к игре с разными эмоциональными фонами. Хозяева уверенно держатся в верхней части таблицы и улучшили игру в обороне, тогда как гости переживают спад, теряя очки и регулярно пропуская.
«Кристал Пэлас»
Команда подходит к матчу в хорошей форме и продолжает двигаться в зоне еврокубков. «Кристал Пэлас» выиграл у «Вулверхэмптона» 2:0 и продлил беспроигрышную серию до трeх туров. За последние пять матчей команда забила 8 мячей и пропустила всего 3. Защитная линия действует надeжно: три сухих матча подряд в АПЛ подтверждают стабильность структуры. Лидером атаки остаeтся Матета, оформивший 8 голов в сезоне – его форма является ключевым фактором успеха.
«Манчестер Юнайтед»
«Юнайтед» вступает в тур с серьeзными проблемами в игре. Поражение от «Эвертона» 0:1 продлило безвыигрышную серию до трeх матчей. Команда забивает достаточно – 10 голов в пяти играх, но оборона продолжает допускать ошибки, пропуская в каждом из последних пяти туров. Мбемо остаeтся главным источником опасности, но стабильности в завершении атак не хватает. На выезде «Юнайтед» выглядит неровно и часто допускает позиционные просчeты.
Факты о командах
«Кристал Пэлас»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 играх: 1.60 забитого, 0.60 пропущенного
- Не пропускает в 3 последних матчах
- Забивает в 5 из 7 матчей
«Манчестер Юнайтед»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 играх: 2.00 забитого, 1.60 пропущенного
- Пропускает в 5 матчах подряд
- Забивает в 7 из 9 последних игр
Прогноз на матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед»
У «Кристал Пэлас» сейчас более стабильная структура игры, особенно в обороне. Домашняя площадка и серия сухих матчей дают команде явный психологический плюс. «Юнайтед» много забивает, но пропускает почти в каждой встрече, и против организованной обороны хозяев ему придeтся тяжело. В контригре «Пэлас» выглядит опаснее, что повышает его шансы как минимум не проиграть. Матч обещает быть плотным, но преимущество по текущей форме на стороне хозяев.
Прогноз: Двойной шанс «Кристал Пэлас» не проиграет – коэффициент 1.37