В Красноярске «Енисей» примет «Ротор» в матче 21 тура Первой лиги. Обе команды проводят нестабильный сезон, но их текущая форма и статистические тенденции создают интригу. «Енисей» улучшил результаты после серии поражений, тогда как «Ротор» продолжает бороться с кризисом в гостевых встречах.

«Енисей»

Команда подходит к туру с серией из трех матчей без поражений. Домашняя форма тоже стала стабильнее – «Енисей» не проигрывает в шести из восьми встреч на своем поле. Однако атакующая линия испытывает трудности: всего два гола в пяти играх и средний показатель 0.40 забитого. При этом оборона нестабильна – девять пропущенных за тот же отрезок.

«Ротор»

Клуб из Волгограда идет выше в таблице, но также переживает спад. «Ротор» уступил в двух последних матчах, а в гостях не может выиграть уже семь игр подряд. Команда мало забивает – лишь 0.60 гола в среднем за последние пять встреч. При этом защита также нестабильна: шесть пропущенных за пять туров.

Факты о командах

«Енисей»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 0.40 забито за 5 игр

В среднем: 1.80 пропущено за 5 игр

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Ротора»

«Ротор»

Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах

В среднем: 0.60 забито за 5 игр

В среднем: 1.20 пропущено за 5 игр

Проиграл 2 из 3 последних матчей

Не забивает в 3 из 4 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Енисей» – «Ротор»

Матч должен получиться плотным и осторожным. Обе команды испытывают проблемы в атаке, особенно «Енисей», который забивает крайне мало. Но красноярцы заметно надежнее дома и показывают лучшую стабильность, чем «Ротор» в гостях. Учитывая низкую результативность последних игр, важными станут плотная борьба в центре поля и игра на стандартах. Наиболее логично ожидать от встречи небольшого количества голевых моментов и осторожного футбола.

Прогноз: тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.45