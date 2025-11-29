Введите ваш ник на сайте
«Енисей» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.45

29 ноября 2025 9:00
Енисей - Ротор
30 нояб. 2025, воскресенье 11:30 | Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

В Красноярске «Енисей» примет «Ротор» в матче 21 тура Первой лиги. Обе команды проводят нестабильный сезон, но их текущая форма и статистические тенденции создают интригу. «Енисей» улучшил результаты после серии поражений, тогда как «Ротор» продолжает бороться с кризисом в гостевых встречах.

«Енисей»

Команда подходит к туру с серией из трех матчей без поражений. Домашняя форма тоже стала стабильнее – «Енисей» не проигрывает в шести из восьми встреч на своем поле. Однако атакующая линия испытывает трудности: всего два гола в пяти играх и средний показатель 0.40 забитого. При этом оборона нестабильна – девять пропущенных за тот же отрезок.

«Ротор»

Клуб из Волгограда идет выше в таблице, но также переживает спад. «Ротор» уступил в двух последних матчах, а в гостях не может выиграть уже семь игр подряд. Команда мало забивает – лишь 0.60 гола в среднем за последние пять встреч. При этом защита также нестабильна: шесть пропущенных за пять туров.

Факты о командах

«Енисей»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.40 забито за 5 игр
  • В среднем: 1.80 пропущено за 5 игр
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Ротора»

«Ротор»

  • Не выигрывает в 7 последних гостевых матчах
  • В среднем: 0.60 забито за 5 игр
  • В среднем: 1.20 пропущено за 5 игр
  • Проиграл 2 из 3 последних матчей
  • Не забивает в 3 из 4 последних выездных матчей

Личные встречи
31% (4)
23% (3)
46% (6)
10
Забитых мячей
17
0.77
В среднем за матч
1.31
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Ротор
0 : 0
04.08.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 31 тур
Ротор
3 : 0
04.05.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 17 тур
Енисей
2 : 0
02.11.2024
Ротор
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
2 : 3
24.04.2022
Енисей
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
1 : 1
09.10.2021
Ротор
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
2 : 1
03.11.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
0 : 3
20.07.2019
Ротор
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
1 : 0
24.03.2018
Енисей
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
1 : 0
02.09.2017
Ротор
Россия. ФНЛ, 38 тур
Ротор
1 : 0
15.05.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
1 : 4
07.07.2013
Ротор
Россия. ФНЛ, 26 тур
Ротор
0 : 1
01.04.2013
Енисей
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
0 : 0
06.09.2012
Ротор
Показать все

Прогноз на матч «Енисей» – «Ротор»

Матч должен получиться плотным и осторожным. Обе команды испытывают проблемы в атаке, особенно «Енисей», который забивает крайне мало. Но красноярцы заметно надежнее дома и показывают лучшую стабильность, чем «Ротор» в гостях. Учитывая низкую результативность последних игр, важными станут плотная борьба в центре поля и игра на стандартах. Наиболее логично ожидать от встречи небольшого количества голевых моментов и осторожного футбола.

Прогноз: тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.45

1.45
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига
18+
