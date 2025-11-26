Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шэмрок Роверс» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.45

26 ноября 2025 11:00
Шэмрок Роверс - Шахтер
27 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига конференций, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Шахтера»
Сделать ставку

Матч в Дублине обещает стать показательной проверкой амбиций гостей и характера хозяев. Турнирная таблица вынуждает команды действовать максимально прагматично, но разница в текущей форме делает противостояние особенно интересным с точки зрения темпа и интенсивности.

«Шэмрок Роверс»

Ирландский клуб нестабилен в еврокубках и пока не может переломить негативную серию. Команда добыла всего одно очко и находится в нижней части таблицы, при этом регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты. Несмотря на старания в атаке, результативность «Шэмрок Роверс» остается ограниченной: шесть голов в пяти матчах и средний показатель 1.20 за игру говорят о проблемах с реализацией. Оборона также не внушает уверенности – пропущенные мячи в трех последних турах подтверждают уязвимость при высоком давлении. Даже домашние матчи не всегда добавляют надежности, так как команда часто теряет компактность и допускает провалы при переходах.

«Шахтер»

Украинский клуб подходит к встрече в отличном игровом ритме. Четыре победы подряд и 19 забитых мячей за последние пять матчей подчеркивают мощь атаки и вариативность в созидании. «Шахтер» стабильно забивает в Лиге Конференций и действует уверенно даже на выезде, контролируя мяч и навязывая сопернику высокий темп. Средний показатель 3.80 гола за игру за последнее время говорит о серьезном преимуществе в классе. При этом оборона выглядит сбалансированной: всего четыре пропущенных мяча за пять встреч и умение грамотно закрывать зоны в позиционной игре.

Факты о командах

«Шэмрок Роверс»

  • Не выигрывает в 4 матчах Лиги Конференций подряд
  • Пропускает в 3 последних турах
  • В среднем 1.20 забитых и 1.00 пропущенных
  • 6 голов за последние 5 матчей

«Шахтер»

  • Побеждает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 7 матчах кряду
  • В среднем 3.80 забитых и 0.80 пропущенных
  • Лучший отрезок результативности в турнире

Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – «Шахтер»

С учетом текущей формы и разницы в эффективности логично ожидать давления со стороны «Шахтера» и доминирования гостей на протяжении большей части встречи. «Шэмрок Роверс» способен навязать борьбу, но устойчивости в обороне может не хватить для сдерживания атакующего ресурса соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.45
Победа «Шахтера»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Лига конференций
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 