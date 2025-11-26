Матч в Дублине обещает стать показательной проверкой амбиций гостей и характера хозяев. Турнирная таблица вынуждает команды действовать максимально прагматично, но разница в текущей форме делает противостояние особенно интересным с точки зрения темпа и интенсивности.

«Шэмрок Роверс»

Ирландский клуб нестабилен в еврокубках и пока не может переломить негативную серию. Команда добыла всего одно очко и находится в нижней части таблицы, при этом регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты. Несмотря на старания в атаке, результативность «Шэмрок Роверс» остается ограниченной: шесть голов в пяти матчах и средний показатель 1.20 за игру говорят о проблемах с реализацией. Оборона также не внушает уверенности – пропущенные мячи в трех последних турах подтверждают уязвимость при высоком давлении. Даже домашние матчи не всегда добавляют надежности, так как команда часто теряет компактность и допускает провалы при переходах.

«Шахтер»

Украинский клуб подходит к встрече в отличном игровом ритме. Четыре победы подряд и 19 забитых мячей за последние пять матчей подчеркивают мощь атаки и вариативность в созидании. «Шахтер» стабильно забивает в Лиге Конференций и действует уверенно даже на выезде, контролируя мяч и навязывая сопернику высокий темп. Средний показатель 3.80 гола за игру за последнее время говорит о серьезном преимуществе в классе. При этом оборона выглядит сбалансированной: всего четыре пропущенных мяча за пять встреч и умение грамотно закрывать зоны в позиционной игре.

Факты о командах

«Шэмрок Роверс»

Не выигрывает в 4 матчах Лиги Конференций подряд

Пропускает в 3 последних турах

В среднем 1.20 забитых и 1.00 пропущенных

6 голов за последние 5 матчей

«Шахтер»

Побеждает в 4 матчах подряд

Забивает в 7 матчах кряду

В среднем 3.80 забитых и 0.80 пропущенных

Лучший отрезок результативности в турнире

Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – «Шахтер»

С учетом текущей формы и разницы в эффективности логично ожидать давления со стороны «Шахтера» и доминирования гостей на протяжении большей части встречи. «Шэмрок Роверс» способен навязать борьбу, но устойчивости в обороне может не хватить для сдерживания атакующего ресурса соперника.

Рекомендованные ставки