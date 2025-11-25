26 ноября на «Парк-де-Пренс» состоится встреча 5 тура Лиги чемпионов, в которой «ПСЖ» примет «Тоттенхэм». Обе команды продолжают борьбу за прямой выход в плей-офф и подходят к матчу с разными задачами. Парижане уже закрепились в верхней части таблицы, но осечка против «Баварии» показала уязвимость в обороне, тогда как лондонцы набрали обороты после разгрома «Копенгагена» и попытаются зацепить очки на выезде.

«ПСЖ»

Французский клуб уверенно чувствует себя дома и стабильно находит путь к воротам соперников, забивая в 11 матчах подряд. В последних пяти встречах команда отметилась 9 голами, но при этом пропустила 5 мячей, что говорит о потере баланса между атакой и защитой. В еврокубках «ПСЖ» регулярно отличается даже в проигранных матчах, сохраняя высокий темп и давление на чужую штрафную.

«Тоттенхэм»

Лондонцы действуют нестабильно, особенно в оборонительной линии, где в пяти последних матчах было допущено 9 пропущенных мячей. При этом атакующий потенциал остается на хорошем уровне, что подтверждают 7 забитых голов за аналогичный отрезок. В Лиге чемпионов команда не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд и демонстрирует уверенность в позиционной игре.

Факты о командах

«ПСЖ»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Забивает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд

Средняя результативность – 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 за матч

Потерпел поражение от «Баварии» в прошлом туре

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 4 матчах Лиги чемпионов подряд

Забивает в 3 последних играх

В среднем 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем 1.80 за игру

Уступил «Арсеналу» и «Челси» в последних турах чемпионата

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм»

С учетом атакующего потенциала обеих команд и нестабильности в обороне «Тоттенхэма» хозяева выглядят предпочтительнее. «ПСЖ» регулярно создает моменты и способен воспользоваться свободными зонами, которые возникают при быстрых переходах лондонцев. Ожидается открытая игра с голами и территориальным преимуществом парижан, но гости также могут ответить за счет скоростных контратак.

Рекомендованные ставки