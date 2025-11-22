23 ноября на «Арене Львов» состоится встреча 13 тура Премьер-лиги Украины между «Рухом» и «Кудровкой». Хозяева находятся в нижней части таблицы и пытаются набрать очки для спасения от зоны вылета, тогда как гости, хоть и выше в турнирной таблице, демонстрируют нестабильность и слабую выездную форму. История личных встреч показывает, что матчи этих команд часто имеют результативность с преимуществом хозяев.

«Рух»

«Рух» после 12 туров набрал 7 очков и занимает 15 место. Команда не может выиграть в 4 последних матчах, забивает крайне мало (в среднем 0.2 гола за последние 5 игр), но пропускает в среднем 1 гол за игру. Недавние поражения 0:1 и 0:1 демонстрируют недостаточную результативность, но стабильная игра дома может дать команде преимущество в атакующих действиях.

«Кудровка»

Команда имеет 14 очков и идет 12-й. Лучший бомбардир – Андрей Сторчеус с 5 голами. «Кудровка» проигрывает в 7 последних выездных матчах, пропуская в среднем 2.2 гола за игру, что указывает на серьезные проблемы в обороне. При этом забивает 0.8 гола в среднем за последние 5 матчей. Команда показывает слабую выездную игру и рискует повторить этот негативный тренд.

Факты о командах

«Рух»

Не выигрывает в 4 последних матчах

Средняя результативность: 0.2 гола за игру последних 5 встреч

Пропускает в среднем 1 гол за игру

Обязательные голы в 3 последних матчах

«Кудровка»

Проигрывает в 7 последних выездных матчах

Средняя результативность: 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 2.2 гола за игру последних 5 встреч

Проблемная оборона на выезде

Прогноз на матч «Рух» – «Кудровка»

Учитывая слабую выездную форму «Кудровки» и проблемы с обороной, «Рух» имеет явное преимущество, особенно на домашнем поле. Ожидается активное давление хозяев, несколько голевых моментов и минимальная результативность гостей. Итоговый исход склоняется к победе «Руха» с форой и низкой результативностью гостей.

Рекомендованные ставки: