«Рух» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.98

22 ноября 2025 12:00
Рух - Кудровка
23 нояб. 2025, воскресенье 19:00 | Украина. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.98
Победа «Руха»
Сделать ставку

23 ноября на «Арене Львов» состоится встреча 13 тура Премьер-лиги Украины между «Рухом» и «Кудровкой». Хозяева находятся в нижней части таблицы и пытаются набрать очки для спасения от зоны вылета, тогда как гости, хоть и выше в турнирной таблице, демонстрируют нестабильность и слабую выездную форму. История личных встреч показывает, что матчи этих команд часто имеют результативность с преимуществом хозяев.

«Рух»

«Рух» после 12 туров набрал 7 очков и занимает 15 место. Команда не может выиграть в 4 последних матчах, забивает крайне мало (в среднем 0.2 гола за последние 5 игр), но пропускает в среднем 1 гол за игру. Недавние поражения 0:1 и 0:1 демонстрируют недостаточную результативность, но стабильная игра дома может дать команде преимущество в атакующих действиях.

«Кудровка»

Команда имеет 14 очков и идет 12-й. Лучший бомбардир – Андрей Сторчеус с 5 голами. «Кудровка» проигрывает в 7 последних выездных матчах, пропуская в среднем 2.2 гола за игру, что указывает на серьезные проблемы в обороне. При этом забивает 0.8 гола в среднем за последние 5 матчей. Команда показывает слабую выездную игру и рискует повторить этот негативный тренд.

Факты о командах

«Рух»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Средняя результативность: 0.2 гола за игру последних 5 встреч
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру
  • Обязательные голы в 3 последних матчах

«Кудровка»

  • Проигрывает в 7 последних выездных матчах
  • Средняя результативность: 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2.2 гола за игру последних 5 встреч
  • Проблемная оборона на выезде

Прогноз на матч «Рух» – «Кудровка»

Учитывая слабую выездную форму «Кудровки» и проблемы с обороной, «Рух» имеет явное преимущество, особенно на домашнем поле. Ожидается активное давление хозяев, несколько голевых моментов и минимальная результативность гостей. Итоговый исход склоняется к победе «Руха» с форой и низкой результативностью гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Руха» – коэффициент 1.98
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.98
Победа «Руха»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига
18+
  • Читайте нас: 