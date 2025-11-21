Введите ваш ник на сайте
«Алавес» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.35

21 ноября 2025 9:00
Алавес - Сельта
22 нояб. 2025, суббота 16:00 | Испания. Примера, 13 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

22 ноября на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 13 тура Ла Лиги, в котором «Алавес» примет «Сельту». Хозяева подходят к встрече в роли крепкого середняка, тогда как гости демонстрируют результативную серию, регулярно отличаясь в чемпионате. Противостояние обещает быть напряженным из-за схожего игрового баланса и высокой результативности обеих сторон.

«Алавес»

Команда набрала 15 очков и занимает 10 место, показывая неплохую стабильность, особенно в домашних матчах. Несмотря на поражение от «Жироны», «Алавес» в целом сохраняет организованную игру в обороне, пропуская в среднем всего 0.60 мяча за последние пять встреч. При этом коллектив стабильно забивает, в среднем 1.80 гола за игру, а Карлос Висенте остается ключевой атакующей фигурой. На своем поле «Алавес» старается навязывать плотный и дисциплинированный футбол, что осложняет задачу соперникам.

«Сельта»

Гости располагаются на 13 позиции, но демонстрируют одну из самых заметных атакующих серий в турнире. «Сельта» забивает в 16 матчах подряд и в последних пяти встречах оформила 12 мячей, что говорит о высоком темпе и агрессивной манере игры. Однако оборона команды регулярно дает сбои, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Борха Иглесиас остается главной угрозой впереди, а в гостях команда нередко делает ставку на быстрые выпады и давление через фланги.

Факты о командах

«Алавес»

  • 15 очков и 10 место после 12 туров
  • В среднем 1.80 забито и 0.60 пропущено за последние 5 матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч
  • Забивает в 4 последних матчах против «Сельты»

«Сельта»

  • Забивает в 16 матчах подряд
  • В среднем 2.40 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • Отличается в 8 из 10 последних очных встреч

Личные встречи
33% (6)
22% (4)
44% (8)
17
Забитых мячей
25
0.94
В среднем за матч
1.39
3:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 1
27.01.2025
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
2 : 1
16.08.2024
Алавес
Испания. Примера, 33 тур
Алавес
3 : 0
27.04.2024
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 1
28.09.2023
Алавес
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 0
07.05.2022
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
1 : 2
27.11.2021
Сельта
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1 : 3
04.04.2021
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2 : 0
20.12.2020
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
6 : 0
21.06.2020
Алавес
Испания. Примера, 9 тур
Алавес
2 : 0
20.10.2019
Сельта
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0 : 0
23.02.2019
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
0 : 1
19.10.2018
Алавес
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
2 : 1
03.02.2018
Сельта
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
1 : 0
10.09.2017
Алавес
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
3 : 1
14.05.2017
Сельта
Испания. Кубок, 1/2 финала
Алавес
1 : 0
08.02.2017
Сельта
Испания. Кубок, 1/2 финала
Сельта
0 : 0
02.02.2017
Алавес
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
1 : 0
15.01.2017
Алавес
Показать все

Прогноз на матч «Алавес» – «Сельта»

С учетом формы команд можно ожидать открытый стиль с моментами у обоих ворот. «Алавес» будет опираться на дисциплину и аккуратную игру в обороне, тогда как «Сельта» постарается навязать высокий темп и использовать свою результативность. Личная статистика указывает на то, что гости регулярно находят момент для гола, но при этом редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности. Поэтому оптимальной выглядит ставка на активный характер встречи с упором на результативность.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.35
  • Победа «Сельты» – коэффициент 2.60

2.35
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
