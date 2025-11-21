22 ноября на стадионе «Мендисорроса» состоится матч 13 тура Ла Лиги, в котором «Алавес» примет «Сельту». Хозяева подходят к встрече в роли крепкого середняка, тогда как гости демонстрируют результативную серию, регулярно отличаясь в чемпионате. Противостояние обещает быть напряженным из-за схожего игрового баланса и высокой результативности обеих сторон.

«Алавес»

Команда набрала 15 очков и занимает 10 место, показывая неплохую стабильность, особенно в домашних матчах. Несмотря на поражение от «Жироны», «Алавес» в целом сохраняет организованную игру в обороне, пропуская в среднем всего 0.60 мяча за последние пять встреч. При этом коллектив стабильно забивает, в среднем 1.80 гола за игру, а Карлос Висенте остается ключевой атакующей фигурой. На своем поле «Алавес» старается навязывать плотный и дисциплинированный футбол, что осложняет задачу соперникам.

«Сельта»

Гости располагаются на 13 позиции, но демонстрируют одну из самых заметных атакующих серий в турнире. «Сельта» забивает в 16 матчах подряд и в последних пяти встречах оформила 12 мячей, что говорит о высоком темпе и агрессивной манере игры. Однако оборона команды регулярно дает сбои, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Борха Иглесиас остается главной угрозой впереди, а в гостях команда нередко делает ставку на быстрые выпады и давление через фланги.

Факты о командах

«Алавес»

15 очков и 10 место после 12 туров

В среднем 1.80 забито и 0.60 пропущено за последние 5 матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч

Забивает в 4 последних матчах против «Сельты»

«Сельта»

Забивает в 16 матчах подряд

В среднем 2.40 забито и 1.40 пропущено за последние 5 игр

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Отличается в 8 из 10 последних очных встреч

Прогноз на матч «Алавес» – «Сельта»

С учетом формы команд можно ожидать открытый стиль с моментами у обоих ворот. «Алавес» будет опираться на дисциплину и аккуратную игру в обороне, тогда как «Сельта» постарается навязать высокий темп и использовать свою результативность. Личная статистика указывает на то, что гости регулярно находят момент для гола, но при этом редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности. Поэтому оптимальной выглядит ставка на активный характер встречи с упором на результативность.

