«Арсенал» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.42

07 ноября 2025 8:00
Арсенал - Чайка
08 нояб. 2025, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

8 ноября в рамках 18-го тура Первой лиги пройдет матч между «Арсеналом Тула» и «Чайкой». Хозяева постепенно набирают форму и близки к выходу из нижней части таблицы, в то время как гости продолжают терять очки и уже на протяжении нескольких туров находятся в зоне вылета. Встреча на тульском стадионе имеет большое значение для обеих сторон в контексте борьбы за выживание.

«Арсенал Тула»

Туляки демонстрируют положительную динамику в последних матчах. Победа над «Ротором» (2:1) и успешное выступление в Кубке против «Факела» говорят о хорошей форме. Несмотря на систематические проблемы в обороне – 7 пропущенных голов за 5 игр – команда стабильно забивает. Особенно стоит отметить нападающего Аму́ра Калмыкова, на счету которого уже 8 мячей в 18 матчах. В пяти последних играх «Арсенал» забил 9 голов, не уходя с поля без забитого мяча. Однако пропускать команда продолжает почти в каждой игре – серия из 11 матчей с пропущенными мячами подтверждает это.

«Чайка»

Гости проводят один из самых слабых отрезков сезона. Три поражения подряд, 11 пропущенных голов в 5 матчах и отсутствие побед – всe это свидетельствует о серьезном кризисе. Несмотря на это, команда способна забивать: 6 мячей в последних 5 встречах. Артeм Соколов продолжает оставаться лидером атаки с 5 голами в сезоне. Проблема в первую очередь в обороне – 2.20 пропущенного мяча в среднем за игру. Такой показатель существенно снижает шансы команды даже на ничейные результаты.

Факты о командах

«Арсенал Тула»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 11 матчах подряд

«Чайка»

  • Проиграла 4 матча подряд
  • В среднем: 2.20 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 5 последних матчах

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
08.11.2025
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Чайка
0 : 3
24.08.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 24 тур
Арсенал
0 : 0
17.03.2025
Чайка
Россия. Первая лига, 15 тур
Чайка
2 : 2
21.10.2024
Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал Тула» – «Чайка»

Обе команды испытывают трудности в обороне, однако «Арсенал» выглядит значительно стабильнее в атаке. «Чайка» продолжает терять очки, особенно на выезде, а слабая игра в защите делает их уязвимыми даже против соперников из нижней половины таблицы. «Арсенал» играет дома, находится в тонусе после победных матчей и, вероятно, воспользуется неорганизованной обороной соперника. Ожидается результативная игра с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Арсенала Тула» – коэффициент 1.42
  • Индивидуальный тотал «Арсенала Тула» больше 1.5 – коэффициент 2.15

1.42
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига
18+
  • Читайте нас: 