1 ноября в Ковалевке пройдет матч 11-го тура Премьер-лиги Украины между «Колосом» и «Александрией». Обе команды не лучшим образом проводят осенний отрезок, и встреча может стать ключевой для их турнирных перспектив.

«Колос»

Команда занимает 7-е место с 15 очками, однако не побеждает уже шесть матчей подряд. После ничьей с «Полтавой» (2:2) коллектив вновь упустил возможность закрепиться в верхней половине таблицы. Основная проблема – слабая реализация и потери концентрации в обороне. За последние пять матчей «Колос» забил лишь три гола и пропустил восемь, теряя очки даже против соперников из нижней части таблицы. Лидер атаки Юрий Климчук забил четыре мяча, но его усилий недостаточно – команде не хватает системности в нападении.

«Александрия»

После 10 туров у «Александрии» 8 очков и 14-я позиция. Команда также находится в кризисе, не побеждая три тура подряд. В последнем матче «Александрия» уступила «Эпицентру» (0:1), продолжив серию слабых выступлений. При этом в пяти последних встречах команда забила всего трижды и пропустила шесть мячей. Лидер нападения – Теди Цара (3 гола), но атакующие действия гостей выглядят предсказуемо, а в гостях они не выигрывают уже десять матчей подряд.

Факты о командах

«Колос»

15 очков, 7-е место

Без побед в 6 матчах

Средние показатели: 0.6 забитых и 1.6 пропущенных за игру

Пропускает в 5 матчах подряд

Юрий Климчук – 4 гола

«Александрия»

8 очков, 14-е место

Без побед в 3 турах

Средние показатели: 0.6 забитых и 1.2 пропущенных за игру

Не выигрывает на выезде 10 матчей

Теди Цара – 3 гола

Прогноз на матч «Колос» – «Александрия»

Форма обеих команд оставляет вопросы, но «Колос» выглядит предпочтительнее за счeт более сбалансированной игры дома. Гости традиционно слабо действуют на выезде, редко забивая и часто уступая в единоборствах. Ожидается осторожное начало и борьба за центр поля, но у хозяев больше ресурсов для давления и контроля мяча. Матч, скорее всего, не станет результативным – обе стороны испытывают трудности в атаке. При этом шансы «Колоса» на победу выше благодаря поддержке своих трибун и более организованной обороне.

