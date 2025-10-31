Введите ваш ник на сайте
«Колос» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 1 ноября 2025 с коэффициентом 2

31 октября 2025 10:00
Колос - Александрия
01 нояб. 2025, суббота 16:30 | Украина. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Колоса»
Сделать ставку

1 ноября в Ковалевке пройдет матч 11-го тура Премьер-лиги Украины между «Колосом» и «Александрией». Обе команды не лучшим образом проводят осенний отрезок, и встреча может стать ключевой для их турнирных перспектив.

«Колос»

Команда занимает 7-е место с 15 очками, однако не побеждает уже шесть матчей подряд. После ничьей с «Полтавой» (2:2) коллектив вновь упустил возможность закрепиться в верхней половине таблицы. Основная проблема – слабая реализация и потери концентрации в обороне. За последние пять матчей «Колос» забил лишь три гола и пропустил восемь, теряя очки даже против соперников из нижней части таблицы. Лидер атаки Юрий Климчук забил четыре мяча, но его усилий недостаточно – команде не хватает системности в нападении.

«Александрия»

После 10 туров у «Александрии» 8 очков и 14-я позиция. Команда также находится в кризисе, не побеждая три тура подряд. В последнем матче «Александрия» уступила «Эпицентру» (0:1), продолжив серию слабых выступлений. При этом в пяти последних встречах команда забила всего трижды и пропустила шесть мячей. Лидер нападения – Теди Цара (3 гола), но атакующие действия гостей выглядят предсказуемо, а в гостях они не выигрывают уже десять матчей подряд.

Факты о командах

«Колос»

  • 15 очков, 7-е место
  • Без побед в 6 матчах
  • Средние показатели: 0.6 забитых и 1.6 пропущенных за игру
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Юрий Климчук – 4 гола

«Александрия»

  • 8 очков, 14-е место
  • Без побед в 3 турах
  • Средние показатели: 0.6 забитых и 1.2 пропущенных за игру
  • Не выигрывает на выезде 10 матчей
  • Теди Цара – 3 гола

Личные встречи
31% (4)
23% (3)
46% (6)
13
Забитых мячей
18
1
В среднем за матч
1.38
2:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Колос
0 : 1
07.03.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
2 : 1
31.08.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 0
28.04.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
0 : 1
21.10.2023
Колос
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 2
15.05.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
4 : 1
05.11.2022
Колос
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Колос
0 : 1
22.08.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
0 : 2
05.05.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 1
06.12.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Колос
2 : 1
27.06.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
4 : 2
14.03.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Александрия
1 : 2
23.02.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
22.09.2019
Александрия
Показать все

Прогноз на матч «Колос» – «Александрия»

Форма обеих команд оставляет вопросы, но «Колос» выглядит предпочтительнее за счeт более сбалансированной игры дома. Гости традиционно слабо действуют на выезде, редко забивая и часто уступая в единоборствах. Ожидается осторожное начало и борьба за центр поля, но у хозяев больше ресурсов для давления и контроля мяча. Матч, скорее всего, не станет результативным – обе стороны испытывают трудности в атаке. При этом шансы «Колоса» на победу выше благодаря поддержке своих трибун и более организованной обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Колоса» – коэффициент 2
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.74

2.00
Победа «Колоса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига
  • Читайте нас: 