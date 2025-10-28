29 октября на «Энфилде» состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, где «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас». Оба клуба выступают с переменным успехом, но турнирный статус и фактор домашнего поля придают дополнительный вес хозяевам.

«Ливерпуль»

Команда нестабильна в Премьер-лиге, но в кубковых турнирах демонстрирует характер. В прошлом раунде Кубка «красные» обыграли «Саутгемптон» (2:1). За последние пять матчей во всех турнирах «Ливерпуль» забил 9 голов и столько же пропустил. Команда играет в атакующий футбол, но часто оставляет свободные зоны в обороне, из-за чего регулярно теряет очки даже с соперниками из нижней части таблицы.

На «Энфилде» «Ливерпуль» чувствует себя увереннее: не проигрывает в семи из девяти последних матчей дома и стабильно забивает. Однако проблемой остаются ошибки в защите при стандартах и быстрой игре фланговых атак.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» проводят противоречивый отрезок. В последних пяти матчах команда забила 6 и пропустила 7 мячей. В Кубке английской лиги клуб прошeл «Миллуолл» после серии пенальти (1:1, 4:2). В чемпионате лондонцы набрали хороший темп в атаке, но часто теряют концентрацию в концовках. Особенно заметна нестабильность при игре на выезде – команда не выигрывает в четырeх последних гостевых встречах.

Тем не менее, «Пэлас» способен навязать борьбу, действуя от обороны с переходом в контратаки. У команды хорошие скорости и точные передачи в финальной трети поля, что позволяет регулярно создавать моменты.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 последних матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах

«Кристал Пэлас»

Не выигрывает в 4 последних выездных матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 3 последних встречах

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

Команды подходят к матчу в схожей физической форме, но по качеству игры и глубине состава преимущество остаeтся за «Ливерпулем». Хозяева наверняка будут доминировать по владению и количеству ударов. «Кристал Пэлас» попытается играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты.

Ожидается открытый матч с большим количеством моментов. «Ливерпуль» должен воспользоваться поддержкой трибун и пройти дальше, однако гости вполне могут забить, учитывая нестабильность обороны хозяев.

Рекомендованные ставки