«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.65

28 октября 2025 11:00
Ливерпуль - Кристал Пэлас
29 окт. 2025, среда 22:45 | Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку

29 октября на «Энфилде» состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, где «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас». Оба клуба выступают с переменным успехом, но турнирный статус и фактор домашнего поля придают дополнительный вес хозяевам.

«Ливерпуль»

Команда нестабильна в Премьер-лиге, но в кубковых турнирах демонстрирует характер. В прошлом раунде Кубка «красные» обыграли «Саутгемптон» (2:1). За последние пять матчей во всех турнирах «Ливерпуль» забил 9 голов и столько же пропустил. Команда играет в атакующий футбол, но часто оставляет свободные зоны в обороне, из-за чего регулярно теряет очки даже с соперниками из нижней части таблицы.

На «Энфилде» «Ливерпуль» чувствует себя увереннее: не проигрывает в семи из девяти последних матчей дома и стабильно забивает. Однако проблемой остаются ошибки в защите при стандартах и быстрой игре фланговых атак.

«Кристал Пэлас»

«Орлы» проводят противоречивый отрезок. В последних пяти матчах команда забила 6 и пропустила 7 мячей. В Кубке английской лиги клуб прошeл «Миллуолл» после серии пенальти (1:1, 4:2). В чемпионате лондонцы набрали хороший темп в атаке, но часто теряют концентрацию в концовках. Особенно заметна нестабильность при игре на выезде – команда не выигрывает в четырeх последних гостевых встречах.

Тем не менее, «Пэлас» способен навязать борьбу, действуя от обороны с переходом в контратаки. У команды хорошие скорости и точные передачи в финальной трети поля, что позволяет регулярно создавать моменты.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
  • В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 последних матчах подряд
  • Забивает в 4 последних матчах

«Кристал Пэлас»

  • Не выигрывает в 4 последних выездных матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 3 последних встречах

Личные встречи
61% (17)
18% (5)
21% (6)
58
Забитых мячей
32
2.07
В среднем за матч
1.14
7:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  0:7
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
27.09.2025
Ливерпуль
Суперкубок Англии, Финал
Кристал Пэлас
2 : 2
10.08.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
25.05.2025
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Кристал Пэлас
0 : 1
05.10.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
0 : 1
14.04.2024
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
09.12.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Кристал Пэлас
0 : 0
25.02.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
1 : 1
15.08.2022
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
23.01.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
3 : 0
18.09.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
2 : 0
23.05.2021
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0 : 7
19.12.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
4 : 0
24.06.2020
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
23.11.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ливерпуль
4 : 3
19.01.2019
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
20.08.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
31.03.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.08.2017
Кристал Пэлас
Товарищеские матчи,
Ливерпуль
2 : 0
19.07.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
1 : 2
23.04.2017
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2 : 4
29.10.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
1 : 2
06.03.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
1 : 2
08.11.2015
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Ливерпуль
1 : 3
16.05.2015
Кристал Пэлас
Англия. Кубок, 5 раунд
Кристал Пэлас
1 : 2
14.02.2015
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
23.11.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Кристал Пэлас
3 : 3
05.05.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
3 : 1
05.10.2013
Кристал Пэлас
Показать все

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

Команды подходят к матчу в схожей физической форме, но по качеству игры и глубине состава преимущество остаeтся за «Ливерпулем». Хозяева наверняка будут доминировать по владению и количеству ударов. «Кристал Пэлас» попытается играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты.

Ожидается открытый матч с большим количеством моментов. «Ливерпуль» должен воспользоваться поддержкой трибун и пройти дальше, однако гости вполне могут забить, учитывая нестабильность обороны хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Англия. Кубок лиги
