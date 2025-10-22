23 октября на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится матч третьего тура Лиги Европы, где местный «Ноттингем Форест» примет португальский «Порту». Команды находятся в диаметрально противоположной форме: англичане переживают затяжной спад, тогда как гости набрали мощный ход и остаются непобеждeнными уже 15 матчей подряд.

«Ноттингем Форест»

Британская команда переживает кризис результатов. В последних четырeх матчах подряд «Форест» терпел поражения, при этом демонстрируя слабую игру в обороне. За последние пять матчей команда пропустила 11 мячей и забила лишь четыре – в среднем 0.80 гола за игру при 2.20 пропущенных. Проблемы начинаются с первой линии: полузащита не справляется с переходами в оборону, а индивидуальные ошибки защитников приводят к обилию моментов у ворот. Дома «Ноттингем» традиционно активен, но давление и нестабильность мешают реализовывать даже очевидные шансы.

«Порту»

Португальский клуб в великолепной форме: команда не проигрывает уже 15 матчей подряд и уверенно лидирует в группе. В последнем туре Лиги Европы «Порту» обыграл «Црвену Звезду» (2:1), а в целом за пять встреч забил 11 мячей при всего одном пропущенном. Средние показатели – 2.20 забитого и 0.20 пропущенного гола за игру. Команда надeжна в защите и предельно эффективна в атаке. Особенно выделяется умение «Порту» сохранять концентрацию: в шести из восьми последних матчей клуб не пропускал вовсе. Сильные фланги и мобильные полузащитники делают игру португальцев динамичной и предсказуемо опасной для любого соперника.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 11 матчах подряд

Средние показатели: 0.80 забитого и 2.20 пропущенного за игру

На своeм поле забивает в 3 из 5 последних матчей

«Порту»

Не проигрывает в 15 последних матчах

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Забивает в 15 из 17 последних встреч

Не пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Порту»

На фоне игровой разницы между командами фаворит очевиден. «Порту» уверенно доминирует в Лиге Европы и действует стабильно как дома, так и на выезде. «Форест», напротив, находится в затяжном кризисе, регулярно теряя очки и демонстрируя слабую реализацию моментов. Оборона англичан в текущем состоянии вряд ли выдержит давление португальцев, которые умеют быстро наказывать за ошибки. Вероятнее всего, «Порту» вновь покажет организованную игру и одержит уверенную победу, контролируя ход встречи с первых минут. Оптимальный вариант – ставка на победу гостей и низкий тотал хозяев.

Рекомендованные ставки