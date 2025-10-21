Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 22 октября 2025 с коэффициентом 1.67

21 октября 2025 9:00
Челси - Аякс
22 окт. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Фора «Челси» -1
Сделать ставку

22 октября на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне пройдет матч 3 тура Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет амстердамский «Аякс». Английская команда находится в хорошей форме и подходит к игре с тремя победами подряд, включая минимальную победу над «Бенфикой». «Аякс» же испытывает проблемы в гостевых матчах и проиграл 4:0 «Марселю» в последнем туре. Ожидается матч с активными атаками хозяев и возможными контратаками гостей.

«Челси»

Лондонский клуб показывает стабильность в атаке и обороне. В последних пяти матчах «Челси» забивает в среднем 1.8 гола за игру и пропускает по одному мячу, что отражает высокую организацию игры в обороне. Основные силы команды сосредоточены на контроле мяча и использовании флангов, что позволяет создавать опасные моменты даже против плотной обороны. Домашние игры придают дополнительную уверенность, что делает «Челси» фаворитом встречи.

«Аякс»

Амстердамский клуб в последних матчах испытывает проблемы в обороне и пропускает в среднем 2.4 гола за игру. В атаке «Аякс» забивает 1.4 гола за матч, что позволяет рассчитывать на результативность, но защитная линия выглядит уязвимой. Гости не выигрывают в восьми последних выездных матчах Лиги чемпионов и будут испытывать сложности против дисциплинированного соперника.

Факты о командах

«Челси»

  • Победа в 3 из 3 последних матчей
  • В среднем: 1.8 забито, 1.0 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Сильная домашняя статистика в Лиге чемпионов

«Аякс»

  • Не выигрывает в 8 последних гостевых матчах Лиги чемпионов
  • В среднем: 1.4 забито, 2.4 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Сохраняет атакующий потенциал, но оборона нестабильна

Прогноз на матч «Челси» – «Аякс»

С учетом текущей формы и домашнего преимущества, «Челси» выглядит фаворитом встречи. Оборона гостей оставляет пространство для атак хозяев, что делает вероятным результативный матч с преимуществом «Челси». Гости могут забить, но вряд ли смогут устоять против организованной игры лондонцев.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Челси» -1 – коэффициент 1.67
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.67
Фора «Челси» -1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов
18+
