«Галатасараем» и «Буде-Глимтом». Турецкий клуб идет на хорошем ходу после победы над «Ливерпулем» и способен укрепить позиции в группе. Норвежцы показывают результативный футбол, но оборонительные ошибки могут дорого обойтись в гостях.

«Галатасарай»

«Галатасарай» забивает стабильно и пропускает мало: 8 голов забито и 3 пропущено за 5 последних матчей. Внутри команды уверенность, подтвержденная победой над «Ливерпулем» (1:0) и успешными матчами Суперлиги. Команда умеет грамотно использовать моменты и контролировать игру дома.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» демонстрирует атакующий потенциал, забивая в среднем 2,6 гола за игру, но оборона часто дает сбои (6 пропущенных голов в последних 5 матчах). В Лиге чемпионов норвежцы не могут выиграть три матча подряд, что добавляет сомнений в их способности удержать результат в гостях.

Факты о командах

«Галатасарай»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 30 матчах подряд

Пропускает в среднем 0,6 гола за игру

«Буде-Глимт»

Не проигрывает в 8 матчах подряд

Забивает в 25 последних встречах

Пропускает в 8 из 10 матчей

Средняя результативность – 2,6 забитого гола за игру

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Буде-Глимт»

Встреча обещает быть открытой, но преимущество на стороне хозяев. «Галатасарай» дома выглядит более сбалансированно и способен использовать слабости обороны соперника. «Буде-Глимт» будет действовать активно, но на высоком уровне турки контролируют игру и должны добиваться положительного результата.

Рекомендованные ставки