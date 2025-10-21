Введите ваш ник на сайте
«Галатасарай» – «Буде-Глимт»: прогноз и ставки на матч 22 октября с коэффициентом 1.55

21 октября 2025 9:00
Галатасарай - Буде-Глимт
22 окт. 2025, среда 19:45 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
«Галатасараем» и «Буде-Глимтом». Турецкий клуб идет на хорошем ходу после победы над «Ливерпулем» и способен укрепить позиции в группе. Норвежцы показывают результативный футбол, но оборонительные ошибки могут дорого обойтись в гостях.

«Галатасарай»

«Галатасарай» забивает стабильно и пропускает мало: 8 голов забито и 3 пропущено за 5 последних матчей. Внутри команды уверенность, подтвержденная победой над «Ливерпулем» (1:0) и успешными матчами Суперлиги. Команда умеет грамотно использовать моменты и контролировать игру дома.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» демонстрирует атакующий потенциал, забивая в среднем 2,6 гола за игру, но оборона часто дает сбои (6 пропущенных голов в последних 5 матчах). В Лиге чемпионов норвежцы не могут выиграть три матча подряд, что добавляет сомнений в их способности удержать результат в гостях.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0,6 гола за игру

«Буде-Глимт»

  • Не проигрывает в 8 матчах подряд
  • Забивает в 25 последних встречах
  • Пропускает в 8 из 10 матчей
  • Средняя результативность – 2,6 забитого гола за игру

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Буде-Глимт»

Встреча обещает быть открытой, но преимущество на стороне хозяев. «Галатасарай» дома выглядит более сбалансированно и способен использовать слабости обороны соперника. «Буде-Глимт» будет действовать активно, но на высоком уровне турки контролируют игру и должны добиваться положительного результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.72

Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов
18+
