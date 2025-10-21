«Галатасараем» и «Буде-Глимтом». Турецкий клуб идет на хорошем ходу после победы над «Ливерпулем» и способен укрепить позиции в группе. Норвежцы показывают результативный футбол, но оборонительные ошибки могут дорого обойтись в гостях.
«Галатасарай»
«Галатасарай» забивает стабильно и пропускает мало: 8 голов забито и 3 пропущено за 5 последних матчей. Внутри команды уверенность, подтвержденная победой над «Ливерпулем» (1:0) и успешными матчами Суперлиги. Команда умеет грамотно использовать моменты и контролировать игру дома.
«Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» демонстрирует атакующий потенциал, забивая в среднем 2,6 гола за игру, но оборона часто дает сбои (6 пропущенных голов в последних 5 матчах). В Лиге чемпионов норвежцы не могут выиграть три матча подряд, что добавляет сомнений в их способности удержать результат в гостях.
Факты о командах
«Галатасарай»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 30 матчах подряд
- Пропускает в среднем 0,6 гола за игру
«Буде-Глимт»
- Не проигрывает в 8 матчах подряд
- Забивает в 25 последних встречах
- Пропускает в 8 из 10 матчей
- Средняя результативность – 2,6 забитого гола за игру
Прогноз на матч «Галатасарай» – «Буде-Глимт»
Встреча обещает быть открытой, но преимущество на стороне хозяев. «Галатасарай» дома выглядит более сбалансированно и способен использовать слабости обороны соперника. «Буде-Глимт» будет действовать активно, но на высоком уровне турки контролируют игру и должны добиваться положительного результата.
Рекомендованные ставки
- Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – коэффициент 1.72