22 октября в шестом туре FONBET Кубка России в Ростове-на-Дону хозяева примут «Пари НН». «Ростов» подходит в более уверенной форме: команда стабильно не проигрывает и в кубке регулярно забивает, при этом оборона выглядит сдержаннее, чем у соперника. «Пари НН» переживает трудный период – серия поражений и серьeзные проблемы в защите. Ожидается контроль хозяев и попытки гостей сыграть на контратаках.

«Ростов»

Ростов не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и отмечен низким средним количеством пропущенных в последних пяти играх (0.4). При этом атакующая линия не слишком результативна – около 0.6 гола за игру в пяти встречах, но команда регулярно находит путь к воротам соперника. В кубковых встречах ростовчане показывают дисциплину и стремление решать матч в сиcтеме.

«Пари НН»

Гости в кризисе: шесть поражений подряд, в последних пяти матчах пропускают в среднем по 2 мяча, что делает их уязвимыми к быстрым атакам хозяев. При этом атакующая статистика скромна – около 0.6 гола в последних пяти. Команда может попробовать закрыться и рассчитывать на стандарты и редкие контратаки, но шансов на удержание чистого листа немного.

Факты о командах

«Ростов»

Не проигрывает 7 из 9 последних матчей.

В последних 5: 3 забито, 2 пропущено (средние 0.6/0.4).

«Пари НН»

Проигрывает 6 подряд.

В последних 5: 3 забито, 10 пропущено (средние 0.6/2.0).

Прогноз на матч «Ростов» – «Пари НН»

Позиции команд и форма говорят в пользу хозяев. Ожидаю контроль Ростова, давление на чужую оборону и гол(ы) со стороны хозяев; «Пари НН» в состоянии ответить эпизодически, но маловероятно, что гости уйдут с положительным результатом. Прогноз: победа Ростова или ничья с голами, более вероятен счeт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки