Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростов» – «Пари НН»: прогноз и ставки на матч 22 октября 2025 с коэффициентом 1.53

21 октября 2025 8:00
Ростов - Пари НН
22 окт. 2025, среда 20:30 | Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.53
Победа «Ростова»
Сделать ставку

22 октября в шестом туре FONBET Кубка России в Ростове-на-Дону хозяева примут «Пари НН». «Ростов» подходит в более уверенной форме: команда стабильно не проигрывает и в кубке регулярно забивает, при этом оборона выглядит сдержаннее, чем у соперника. «Пари НН» переживает трудный период – серия поражений и серьeзные проблемы в защите. Ожидается контроль хозяев и попытки гостей сыграть на контратаках.

«Ростов»

Ростов не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и отмечен низким средним количеством пропущенных в последних пяти играх (0.4). При этом атакующая линия не слишком результативна – около 0.6 гола за игру в пяти встречах, но команда регулярно находит путь к воротам соперника. В кубковых встречах ростовчане показывают дисциплину и стремление решать матч в сиcтеме.

«Пари НН»

Гости в кризисе: шесть поражений подряд, в последних пяти матчах пропускают в среднем по 2 мяча, что делает их уязвимыми к быстрым атакам хозяев. При этом атакующая статистика скромна – около 0.6 гола в последних пяти. Команда может попробовать закрыться и рассчитывать на стандарты и редкие контратаки, но шансов на удержание чистого листа немного.

Факты о командах

«Ростов»

  • Не проигрывает 7 из 9 последних матчей.
  • В последних 5: 3 забито, 2 пропущено (средние 0.6/0.4).

«Пари НН»

  • Проигрывает 6 подряд.
  • В последних 5: 3 забито, 10 пропущено (средние 0.6/2.0).

Личные встречи
64% (7)
9% (1)
27% (3)
17
Забитых мячей
10
1.55
В среднем за матч
0.91
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Пари НН
1 : 0
14.08.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 0
10.08.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
4 : 0
30.11.2024
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Пари НН
1 : 1
19.10.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 0
26.11.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Пари НН
1 : 0
26.08.2023
Ростов
Россия. Кубок, 1/4 финала
Пари НН
0 : 1
16.03.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
2 : 1
12.03.2023
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Пари НН
3 : 4
14.08.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
1 : 2
02.04.2022
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Пари НН
1 : 2
22.08.2021
Ростов
Показать все

Прогноз на матч «Ростов» – «Пари НН»

Позиции команд и форма говорят в пользу хозяев. Ожидаю контроль Ростова, давление на чужую оборону и гол(ы) со стороны хозяев; «Пари НН» в состоянии ответить эпизодически, но маловероятно, что гости уйдут с положительным результатом. Прогноз: победа Ростова или ничья с голами, более вероятен счeт 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ростова» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 3 голов – коэффициент 1.70

1.53
Победа «Ростова»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок
Другие прогнозы
21.10.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, группа C, 6 тур
Динамо Мх - Спартак
Победа «Спартака»
21.10.2025
19:45
1.90
Лига чемпионов, 3 тур
Кайрат - Пафос
Обе забьют
21.10.2025
19:45
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона - Олимпиакос
Победа Барселоны и тотал больше 2.5 голов
21.10.2025
20:30
1.70
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
ЦСКА - Акрон
Победа ЦСКА с форой (-1)
21.10.2025
21:15
1.70
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 3 тур
Аль-Хиляль - Аль-Садд
Победа Аль-Хиляля
21.10.2025
22:00
1.65
Лига чемпионов, 3 тур
Вильярреал - Манчестер Сити
Победа Манчестер Сити
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 