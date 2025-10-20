21 октября на «Сент-Джеймс Парке» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором английский «Ньюкасл» примет португальскую «Бенфику». Оба клуба сохраняют шансы на выход из группы, и встреча обещает быть насыщенной в атакующем плане.

«Ньюкасл»

Английская команда набрала приличный ход, особенно в еврокубках. Победа 4:0 над «Юнионом» показала уверенность «сорок» в нападении. В последних пяти матчах они забили 12 голов при 5 пропущенных – это показатель команды, которая активно прессингует и быстро создает моменты. Средняя результативность – 2,4 гола за игру. Однако в обороне сохраняются проблемы: команда пропускает в среднем один мяч за встречу и не всегда стабильно действует при стандартах.

«Бенфика»

Португальцы уверенно стартовали в сезоне, но в Лиге чемпионов пока не добились успеха – поражение от «Челси» (0:1) осложнило положение в группе. Команда играет аккуратно и делает ставку на контроль мяча. За последние пять матчей она забила 5 голов и пропустила 3, сохраняя среднюю результативность на уровне одного мяча за игру. При этом оборона выглядит надежно – 0,6 пропущенного за матч, что делает «Бенфику» одним из самых сбалансированных коллективов турнира.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Забивает в 5 последних матчах

Средняя статистика: 2,4 забитого и 1,0 пропущенного за игру

12 голов за 5 матчей

Победа 4:0 в последней игре Лиги чемпионов

«Бенфика»

Не проигрывает в 5 из 7 матчей

Средняя статистика: 1,0 забитого и 0,6 пропущенного за игру

Пропустила лишь 3 гола за 5 матчей

Держит мяч более 60% времени в среднем по сезону

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Бенфика»

Обе команды демонстрируют уверенную игру, но делают это по-разному: «Ньюкасл» действует через вертикальные атаки и темп, а «Бенфика» делает ставку на контроль и дисциплину. На своeм поле англичане всегда играют активно и создают высокий темп с первых минут. Португальцы же стараются сбивать скорость игры и использовать редкие моменты на контратаках.

Хозяева выглядят предпочтительнее благодаря мощной атакующей линии и поддержке трибун. Тем не менее «Бенфика» способна навязать борьбу и воспользоваться ошибками в обороне соперника. Встреча обещает быть результативной, а риск ничейного исхода остаeтся высоким.

Рекомендованные ставки