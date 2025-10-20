Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Бенфика»: прогноз и ставки на матч 21 октября 2025 с коэффициентом 1.57

20 октября 2025 10:00
Ньюкасл - Бенфика
21 окт. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа Ньюкасла
Сделать ставку

21 октября на «Сент-Джеймс Парке» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором английский «Ньюкасл» примет португальскую «Бенфику». Оба клуба сохраняют шансы на выход из группы, и встреча обещает быть насыщенной в атакующем плане.

«Ньюкасл»

Английская команда набрала приличный ход, особенно в еврокубках. Победа 4:0 над «Юнионом» показала уверенность «сорок» в нападении. В последних пяти матчах они забили 12 голов при 5 пропущенных – это показатель команды, которая активно прессингует и быстро создает моменты. Средняя результативность – 2,4 гола за игру. Однако в обороне сохраняются проблемы: команда пропускает в среднем один мяч за встречу и не всегда стабильно действует при стандартах.

«Бенфика»

Португальцы уверенно стартовали в сезоне, но в Лиге чемпионов пока не добились успеха – поражение от «Челси» (0:1) осложнило положение в группе. Команда играет аккуратно и делает ставку на контроль мяча. За последние пять матчей она забила 5 голов и пропустила 3, сохраняя среднюю результативность на уровне одного мяча за игру. При этом оборона выглядит надежно – 0,6 пропущенного за матч, что делает «Бенфику» одним из самых сбалансированных коллективов турнира.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Средняя статистика: 2,4 забитого и 1,0 пропущенного за игру
  • 12 голов за 5 матчей
  • Победа 4:0 в последней игре Лиги чемпионов

«Бенфика»

  • Не проигрывает в 5 из 7 матчей
  • Средняя статистика: 1,0 забитого и 0,6 пропущенного за игру
  • Пропустила лишь 3 гола за 5 матчей
  • Держит мяч более 60% времени в среднем по сезону

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Лига Европы, 1/4 финала
Ньюкасл
1 : 1
11.04.2013
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
3 : 1
04.04.2013
Ньюкасл

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Бенфика»

Обе команды демонстрируют уверенную игру, но делают это по-разному: «Ньюкасл» действует через вертикальные атаки и темп, а «Бенфика» делает ставку на контроль и дисциплину. На своeм поле англичане всегда играют активно и создают высокий темп с первых минут. Португальцы же стараются сбивать скорость игры и использовать редкие моменты на контратаках.

Хозяева выглядят предпочтительнее благодаря мощной атакующей линии и поддержке трибун. Тем не менее «Бенфика» способна навязать борьбу и воспользоваться ошибками в обороне соперника. Встреча обещает быть результативной, а риск ничейного исхода остаeтся высоким.

Рекомендованные ставки

  • Победа Ньюкасла – коэффициент 1.57
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.57
Победа Ньюкасла
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов
