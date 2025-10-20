21 октября на «Филипс Стадионе» в Эйндховене состоится матч третьего тура Лиги чемпионов, где «ПСВ» примет итальянский «Наполи». Обе команды активно борются за выход в плей-офф, но пока действуют с заметными колебаниями в результатах.

«ПСВ»

Эйндховенцы подходят к матчу в неплохой форме. После ничьей с «Байером» (1:1) команда продолжила уверенное выступление в Эредивизи, обыграв «Гоу Эхед Иглс» и «Зволле». В последних пяти встречах «ПСВ» забил 11 мячей и пропустил 5 – средняя результативность 2.2 гола за матч. Команда демонстрирует атакующий стиль, активно использует фланги и высокий прессинг. Главная проблема – оборона, которая регулярно допускает ошибки: пропущено в 8 из 10 последних матчей. Тем не менее дома «ПСВ» играет смело и часто добивается результата за счeт агрессивного начала и давления на чужой половине поля.

«Наполи»

Неаполитанцы проводят сезон нестабильно. После победы над «Спортингом» (2:1) команда вновь уступила в чемпионате – «Торино» (0:1). В последних пяти матчах «Наполи» забил 8 и пропустил 7 мячей, при средней результативности 1.6 гола за игру. В атаке команда действует вариативно, но на выезде действует менее уверенно – три поражения подряд в Лиге чемпионов это подтверждают. Оборона «Наполи» часто теряет концентрацию во второй половине матчей, а контратаки соперников становятся проблемой. Тем не менее потенциал атаки позволяет рассчитывать на гол даже в гостевой встрече.

Факты о командах

«ПСВ»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

В последних 5 играх: 11 забитых и 5 пропущенных

Средний показатель: 2.2 забитого и 1.0 пропущенного за матч

Пропускает в 8 из 10 последних встреч

«Наполи»

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах в Лиге чемпионов

Пропускает в 7 матчах подряд

В последних 5 играх: 8 забитых и 7 пропущенных

Средний показатель: 1.6 забитого и 1.4 пропущенного

Победа над «Спортингом» (2:1) в последнем туре Лиги чемпионов

Прогноз на матч «ПСВ» – «Наполи»

Обе команды любят играть в атакующий футбол и редко закрываются в обороне. «ПСВ» находится в хорошей форме и на домашнем стадионе наверняка постарается навязать свой темп. «Наполи» приедет с задачей не уступить, но нестабильность на выезде может вновь сыграть против итальянцев. Ожидается равная и открытая встреча, где шансы на голы с обеих сторон высоки. «ПСВ» выглядит предпочтительнее благодаря мощной игре впереди и поддержке трибун, но головой преимуществом станет результативность обеих команд.

