20 октября на стадионе «Мендисорроса» в Витории пройдeт матч 9-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Валенсией». Обе команды стартовали неровно, но хозяева выглядят более уверенно дома, тогда как гости продолжают искать стабильность после серии неудачных результатов.

«Алавес»

После восьми туров команда набрала 11 очков и располагается в середине таблицы. В предыдущем туре «Алавес» уверенно обыграл «Эльче» (3:1), показав сбалансированный футбол и надeжную реализацию моментов. Карлос Висенте – главный бомбардир коллектива с тремя голами, а его активность на фланге остаeтся одним из ключевых факторов успеха. Команда стабильно забивает – в пяти из семи последних матчей, однако пропускает в четырeх турах подряд. Средний показатель – 1,2 забитого и 1 пропущенный мяч за игру. На своeм поле «Алавес» традиционно силeн: не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в Ла Лиге.

«Валенсия»

Клуб из Леванте переживает трудный отрезок – всего 8 очков после восьми туров и 15-я позиция в таблице. «Валенсия» проиграла «Жироне» (1:2) и продлила серию без побед до трeх матчей. При этом команда всe же регулярно забивает – в четырeх последних турах подряд. Арно Данджума остаeтся лидером атаки (3 гола), но оборона – главная проблема: 12 пропущенных мячей в пяти последних встречах. На выезде «Валенсия» не может выиграть уже семь матчей подряд, а текущая форма линии защиты вызывает серьeзные вопросы.

Факты о командах

«Алавес»

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

Пропускает в 4 турах подряд

В 5 играх: 6 забитых и 5 пропущенных

Средние показатели: 1.2 забитого и 1.0 пропущенного

Карлос Висенте – 3 гола в 8 матчах

«Валенсия»

Не выигрывает в 3 турах подряд

Пропускает в 3 матчах кряду

В 5 последних играх: 6 забитых и 12 пропущенных

Средние показатели: 1.2 забитого и 2.4 пропущенного

Не побеждает в 7 гостевых матчах подряд

Прогноз на матч «Алавес» – «Валенсия»

Форма «Алавеса» выглядит стабильнее: команда уверенно действует дома и грамотно использует моменты. «Валенсия» же испытывает трудности в обороне, что при выездной серии без побед делает еe уязвимой. Ожидается открытая встреча, где хозяева будут действовать первым номером, а гости попытаются сыграть на контратаках. Вероятен обмен голами, но всe же преимущество остаeтся за «Алавесом», который увереннее чувствует себя на своeм поле и меньше допускает ошибок.

Рационально рассмотреть вариант ставки на то, что хозяева не проиграют, а также на голы обеих команд – обе стороны стабильно забивают, но нестабильны в защите.

Рекомендованные ставки