Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Алавес» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.57

19 октября 2025 8:00
Алавес - Валенсия
20 окт. 2025, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Фора «Алавеса» (0)
Сделать ставку

20 октября на стадионе «Мендисорроса» в Витории пройдeт матч 9-го тура Ла Лиги между «Алавесом» и «Валенсией». Обе команды стартовали неровно, но хозяева выглядят более уверенно дома, тогда как гости продолжают искать стабильность после серии неудачных результатов.

«Алавес»

После восьми туров команда набрала 11 очков и располагается в середине таблицы. В предыдущем туре «Алавес» уверенно обыграл «Эльче» (3:1), показав сбалансированный футбол и надeжную реализацию моментов. Карлос Висенте – главный бомбардир коллектива с тремя голами, а его активность на фланге остаeтся одним из ключевых факторов успеха. Команда стабильно забивает – в пяти из семи последних матчей, однако пропускает в четырeх турах подряд. Средний показатель – 1,2 забитого и 1 пропущенный мяч за игру. На своeм поле «Алавес» традиционно силeн: не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в Ла Лиге.

«Валенсия»

Клуб из Леванте переживает трудный отрезок – всего 8 очков после восьми туров и 15-я позиция в таблице. «Валенсия» проиграла «Жироне» (1:2) и продлила серию без побед до трeх матчей. При этом команда всe же регулярно забивает – в четырeх последних турах подряд. Арно Данджума остаeтся лидером атаки (3 гола), но оборона – главная проблема: 12 пропущенных мячей в пяти последних встречах. На выезде «Валенсия» не может выиграть уже семь матчей подряд, а текущая форма линии защиты вызывает серьeзные вопросы.

Факты о командах

«Алавес»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • Пропускает в 4 турах подряд
  • В 5 играх: 6 забитых и 5 пропущенных
  • Средние показатели: 1.2 забитого и 1.0 пропущенного
  • Карлос Висенте – 3 гола в 8 матчах

«Валенсия»

  • Не выигрывает в 3 турах подряд
  • Пропускает в 3 матчах кряду
  • В 5 последних играх: 6 забитых и 12 пропущенных
  • Средние показатели: 1.2 забитого и 2.4 пропущенного
  • Не побеждает в 7 гостевых матчах подряд

Личные встречи
39% (7)
22% (4)
39% (7)
23
Забитых мячей
27
1.28
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
14.05.2025
Валенсия
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 2
22.12.2024
Алавес
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
0 : 1
05.05.2024
Алавес
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
1 : 0
02.09.2023
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
13.02.2022
Валенсия
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 0
27.08.2021
Алавес
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 1
24.04.2021
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 2
22.11.2020
Валенсия
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1 : 1
06.03.2020
Валенсия
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2 : 1
05.10.2019
Алавес
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
3 : 1
12.05.2019
Алавес
Испания. Примера, 18 тур
Алавес
2 : 1
05.01.2019
Валенсия
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 1
17.03.2018
Алавес
Испания. Кубок, 1/4 финала
Алавес
2 : 1
24.01.2018
Валенсия
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
2 : 1
17.01.2018
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 2
28.10.2017
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
25.02.2017
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
2 : 1
22.09.2016
Алавес
Показать все

Прогноз на матч «Алавес» – «Валенсия»

Форма «Алавеса» выглядит стабильнее: команда уверенно действует дома и грамотно использует моменты. «Валенсия» же испытывает трудности в обороне, что при выездной серии без побед делает еe уязвимой. Ожидается открытая встреча, где хозяева будут действовать первым номером, а гости попытаются сыграть на контратаках. Вероятен обмен голами, но всe же преимущество остаeтся за «Алавесом», который увереннее чувствует себя на своeм поле и меньше допускает ошибок.

Рационально рассмотреть вариант ставки на то, что хозяева не проиграют, а также на голы обеих команд – обе стороны стабильно забивают, но нестабильны в защите.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Алавеса» (0) – коэффициент 1.57
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.57
Фора «Алавеса» (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
17:45
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Хераклес - Фейеноорд
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
19.10.2025
17:45
3.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Халидж - Аль-Рияд
Ничья
19.10.2025
18:00
1.74
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты - Эпицентр
Победа «Карпат» и тотал больше 1,5
19.10.2025
18:10
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун - Дамак
Победа «Аль-Таавуна»
19.10.2025
18:15
2.95
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян - Брест
Победа «Бреста»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 