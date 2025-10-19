20 октября в 15-м туре Первой лиги в Воронеже состоится центральный матч тура: лидер турнира «Факел» примет третью команду чемпионата – «Ротор». Это встреча соседей по верхней части таблицы, где на кону – борьба за первое место и важные очки в чемпионской гонке.

«Факел»

«Факел» уверенно возглавляет таблицу и демонстрирует лучшую защиту в лиге: всего два пропущенных мяча за последние пять матчей. «Факел» выиграл три встречи подряд, включая кубковую победу над «Уралом» (1:0), и выглядит максимально организованно. Основной упор делается на слаженную оборону и быстрые переходы в атаку. Беляйди Пуси – главный бомбардир коллектива с шестью голами, и его результативность остаeтся ключевым фактором успеха. Команда показывает стабильность и дисциплину, пропуская в среднем лишь 0.4 гола за игру.

«Ротор»

Клуб из Волгограда набрал хороший темп и идeт на третьем месте, уступая «Факелу» всего пять очков. В последнем туре «Ротор» уверенно обыграл «Черноморец» (2:0), а оборона вновь показала надeжность – всего четыре пропущенных гола в пяти матчах. Однако атака работает не так эффективно: лишь три забитых за этот отрезок. Илья Сафронов с пятью мячами остаeтся ключевым исполнителем впереди, но в целом команда делает ставку на плотную игру и минимизацию ошибок.

Факты о командах

«Факел»

Лидер турнира с 30 очками

Победы в 3 последних матчах

В 5 играх: 5 забитых и 2 пропущенных

Средние показатели: 1.0 забито, 0.4 пропущено

9 побед в 14 турах – лучший результат в лиге

«Ротор»

3-е место с 25 очками

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В 5 играх: 3 забитых и 4 пропущенных

Средние показатели: 0.6 забито, 0.8 пропущено

Лучшая разница мячей в чемпионате (+13)

Прогноз на матч «Факел» – «Ротор»

Обе команды делают ставку на надeжность в обороне, что обещает сдержанный и тактически выверенный матч. «Факел» дома действует уверенно и редко даeт противнику пространство, тогда как «Ротор» предпочитает осторожную игру вторым номером. При текущей форме хозяева выглядят более собранно и сбалансированно, особенно в концовках матчей. Вероятен минимальный перевес «Факела» в счeте при ограниченном числе моментов.

Рационально рассмотреть ставку на победу хозяев с небольшой подстраховкой, а также вариант с низким тоталом – команды вряд ли устроят голевую перестрелку.

Рекомендованные ставки