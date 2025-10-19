20 октября в 15-м туре Первой лиги в Воронеже состоится центральный матч тура: лидер турнира «Факел» примет третью команду чемпионата – «Ротор». Это встреча соседей по верхней части таблицы, где на кону – борьба за первое место и важные очки в чемпионской гонке.
«Факел»
«Факел» уверенно возглавляет таблицу и демонстрирует лучшую защиту в лиге: всего два пропущенных мяча за последние пять матчей. «Факел» выиграл три встречи подряд, включая кубковую победу над «Уралом» (1:0), и выглядит максимально организованно. Основной упор делается на слаженную оборону и быстрые переходы в атаку. Беляйди Пуси – главный бомбардир коллектива с шестью голами, и его результативность остаeтся ключевым фактором успеха. Команда показывает стабильность и дисциплину, пропуская в среднем лишь 0.4 гола за игру.
«Ротор»
Клуб из Волгограда набрал хороший темп и идeт на третьем месте, уступая «Факелу» всего пять очков. В последнем туре «Ротор» уверенно обыграл «Черноморец» (2:0), а оборона вновь показала надeжность – всего четыре пропущенных гола в пяти матчах. Однако атака работает не так эффективно: лишь три забитых за этот отрезок. Илья Сафронов с пятью мячами остаeтся ключевым исполнителем впереди, но в целом команда делает ставку на плотную игру и минимизацию ошибок.
Факты о командах
«Факел»
- Лидер турнира с 30 очками
- Победы в 3 последних матчах
- В 5 играх: 5 забитых и 2 пропущенных
- Средние показатели: 1.0 забито, 0.4 пропущено
- 9 побед в 14 турах – лучший результат в лиге
«Ротор»
- 3-е место с 25 очками
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- В 5 играх: 3 забитых и 4 пропущенных
- Средние показатели: 0.6 забито, 0.8 пропущено
- Лучшая разница мячей в чемпионате (+13)
Прогноз на матч «Факел» – «Ротор»
Обе команды делают ставку на надeжность в обороне, что обещает сдержанный и тактически выверенный матч. «Факел» дома действует уверенно и редко даeт противнику пространство, тогда как «Ротор» предпочитает осторожную игру вторым номером. При текущей форме хозяева выглядят более собранно и сбалансированно, особенно в концовках матчей. Вероятен минимальный перевес «Факела» в счeте при ограниченном числе моментов.
Рационально рассмотреть ставку на победу хозяев с небольшой подстраховкой, а также вариант с низким тоталом – команды вряд ли устроят голевую перестрелку.
Рекомендованные ставки
- Победа «Факела» – коэффициент 2.15
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90