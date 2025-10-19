Введите ваш ник на сайте
«Факел» – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 2.15

19 октября 2025 8:00
Факел - Ротор
20 окт. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «Факела»
Сделать ставку

20 октября в 15-м туре Первой лиги в Воронеже состоится центральный матч тура: лидер турнира «Факел» примет третью команду чемпионата – «Ротор». Это встреча соседей по верхней части таблицы, где на кону – борьба за первое место и важные очки в чемпионской гонке.

«Факел»

«Факел» уверенно возглавляет таблицу и демонстрирует лучшую защиту в лиге: всего два пропущенных мяча за последние пять матчей. «Факел» выиграл три встречи подряд, включая кубковую победу над «Уралом» (1:0), и выглядит максимально организованно. Основной упор делается на слаженную оборону и быстрые переходы в атаку. Беляйди Пуси – главный бомбардир коллектива с шестью голами, и его результативность остаeтся ключевым фактором успеха. Команда показывает стабильность и дисциплину, пропуская в среднем лишь 0.4 гола за игру.

«Ротор»

Клуб из Волгограда набрал хороший темп и идeт на третьем месте, уступая «Факелу» всего пять очков. В последнем туре «Ротор» уверенно обыграл «Черноморец» (2:0), а оборона вновь показала надeжность – всего четыре пропущенных гола в пяти матчах. Однако атака работает не так эффективно: лишь три забитых за этот отрезок. Илья Сафронов с пятью мячами остаeтся ключевым исполнителем впереди, но в целом команда делает ставку на плотную игру и минимизацию ошибок.

Факты о командах

«Факел»

  • Лидер турнира с 30 очками
  • Победы в 3 последних матчах
  • В 5 играх: 5 забитых и 2 пропущенных
  • Средние показатели: 1.0 забито, 0.4 пропущено
  • 9 побед в 14 турах – лучший результат в лиге

«Ротор»

  • 3-е место с 25 очками
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В 5 играх: 3 забитых и 4 пропущенных
  • Средние показатели: 0.6 забито, 0.8 пропущено
  • Лучшая разница мячей в чемпионате (+13)

Личные встречи
40% (6)
27% (4)
33% (5)
13
Забитых мячей
17
0.87
В среднем за матч
1.13
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
1 : 2
27.11.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 7 тур
Факел
1 : 0
21.08.2021
Ротор
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ротор
2 : 0
14.09.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
0 : 0
10.03.2019
Ротор
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
1 : 2
26.08.2018
Факел
Россия. ФНЛ, 31 тур
Ротор
0 : 0
07.04.2018
Факел
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
Чемпионат России, 23 тур
Ротор
4 : 0
25.08.2001
Факел
Чемпионат России, 9 тур
Факел
3 : 1
12.05.2001
Ротор
Чемпионат России, 22 тур
Ротор
2 : 0
19.08.2000
Факел
Чемпионат России, 8 тур
Факел
2 : 2
13.05.2000
Ротор
Чемпионат России, 27 тур
Ротор
2 : 0
12.09.1997
Факел
Чемпионат России, 10 тур
Факел
0 : 0
17.05.1997
Ротор
Чемпионат России. Финальный этап, 9 тур
Ротор
2 : 0
17.10.1992
Факел
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Факел
1 : 0
13.09.1992
Ротор
Показать все

Прогноз на матч «Факел» – «Ротор»

Обе команды делают ставку на надeжность в обороне, что обещает сдержанный и тактически выверенный матч. «Факел» дома действует уверенно и редко даeт противнику пространство, тогда как «Ротор» предпочитает осторожную игру вторым номером. При текущей форме хозяева выглядят более собранно и сбалансированно, особенно в концовках матчей. Вероятен минимальный перевес «Факела» в счeте при ограниченном числе моментов.

Рационально рассмотреть ставку на победу хозяев с небольшой подстраховкой, а также вариант с низким тоталом – команды вряд ли устроят голевую перестрелку.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Факела» – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

2.15
Победа «Факела»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига
Рекомендуем
