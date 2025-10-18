19 октября на стадионе «Торпедо» во Владимире состоится матч 28-го тура Второй лиги Б между «Торпедо Владимир» и «Чертаново». Хозяева дома показывают стабильную игру и уверенно забивают, тогда как гости способны поражать ворота, но имеют проблемы в обороне. Прогнозируем результативный матч с преимуществом «Торпедо Владимир».
«Торпедо Владимир»
Команда забивает в большинстве последних матчей, средний показатель – 1.8 гола за игру, пропускает 0.8. Ярослав Сычев – ключевой игрок атаки. Хозяева не проигрывают дома и уверенно действуют в завершающей фазе.
«Чертаново»
Гости забивают регулярно, но оборона нестабильна – 1.4 пропущенных гола в среднем. В последних матчах команда показывает неплохую результативность, но будет сложно преодолеть организованную защиту соперника.
Факты о командах
«Торпедо Владимир»
- Забивает в 6 последних матчах
- Средний показатель: 1.8 забито, 0.8 пропущено
- Не проигрывает 8 из 10 последних матчей
«Чертаново»
- Забивает в 3 последних матчах
- Средний показатель: 1.4 забито, 1.4 пропущено
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Чертаново»
Хозяева имеют явное преимущество дома и в атакующем потенциале. «Чертаново» будет пытаться отвечать, но нестабильная оборона делает их аутсайдером. Ожидаем победу «Торпедо Владимир» с обменом голами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Торпедо Владимир» – коэффициент 2.55
- Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.90