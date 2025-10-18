19 октября на стадионе «Торпедо» во Владимире состоится матч 28-го тура Второй лиги Б между «Торпедо Владимир» и «Чертаново». Хозяева дома показывают стабильную игру и уверенно забивают, тогда как гости способны поражать ворота, но имеют проблемы в обороне. Прогнозируем результативный матч с преимуществом «Торпедо Владимир».

«Торпедо Владимир»

Команда забивает в большинстве последних матчей, средний показатель – 1.8 гола за игру, пропускает 0.8. Ярослав Сычев – ключевой игрок атаки. Хозяева не проигрывают дома и уверенно действуют в завершающей фазе.

«Чертаново»

Гости забивают регулярно, но оборона нестабильна – 1.4 пропущенных гола в среднем. В последних матчах команда показывает неплохую результативность, но будет сложно преодолеть организованную защиту соперника.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

Забивает в 6 последних матчах

Средний показатель: 1.8 забито, 0.8 пропущено

Не проигрывает 8 из 10 последних матчей

«Чертаново»

Забивает в 3 последних матчах

Средний показатель: 1.4 забито, 1.4 пропущено

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Чертаново»

Хозяева имеют явное преимущество дома и в атакующем потенциале. «Чертаново» будет пытаться отвечать, но нестабильная оборона делает их аутсайдером. Ожидаем победу «Торпедо Владимир» с обменом голами.

