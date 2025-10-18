Введите ваш ник на сайте
«Торпедо Владимир» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.55

18 октября 2025 15:00
Торпедо Вл - Чертаново
19 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
2.55
Победа «Торпедо Владимир»
19 октября на стадионе «Торпедо» во Владимире состоится матч 28-го тура Второй лиги Б между «Торпедо Владимир» и «Чертаново». Хозяева дома показывают стабильную игру и уверенно забивают, тогда как гости способны поражать ворота, но имеют проблемы в обороне. Прогнозируем результативный матч с преимуществом «Торпедо Владимир».

«Торпедо Владимир»

Команда забивает в большинстве последних матчей, средний показатель – 1.8 гола за игру, пропускает 0.8. Ярослав Сычев – ключевой игрок атаки. Хозяева не проигрывают дома и уверенно действуют в завершающей фазе.

«Чертаново»

Гости забивают регулярно, но оборона нестабильна – 1.4 пропущенных гола в среднем. В последних матчах команда показывает неплохую результативность, но будет сложно преодолеть организованную защиту соперника.

Факты о командах

«Торпедо Владимир»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Средний показатель: 1.8 забито, 0.8 пропущено
  • Не проигрывает 8 из 10 последних матчей

«Чертаново»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • Средний показатель: 1.4 забито, 1.4 пропущено
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Торпедо Владимир» – «Чертаново»

Хозяева имеют явное преимущество дома и в атакующем потенциале. «Чертаново» будет пытаться отвечать, но нестабильная оборона делает их аутсайдером. Ожидаем победу «Торпедо Владимир» с обменом голами.

  • Победа «Торпедо Владимир» – коэффициент 2.55
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.90

2.55
Победа «Торпедо Владимир»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень
