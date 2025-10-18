Введите ваш ник на сайте
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.55

18 октября 2025 15:00
Тверь - Иркутск
19 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Иркутск»
Сделать ставку

19 октября в 28-м туре Второй лиги Б на стадионе «Тверь» местная команда примет «Иркутск». Хозяева находятся в хорошей форме, не проигрывают шесть последних матчей и стабильно забивают – 6 голов в последних пяти встречах. Однако оборона команды пропускает в среднем один гол за игру, что создаeт определeнные риски. «Иркутск» на выезде показывает стабильность, забивает в последних трeх матчах против данного соперника и располагает сильным атакующим потенциалом: Иван Яковлев забил 12 голов в 24 матчах.

«Тверь»

Команда демонстрирует сбалансированную игру с умеренной результативностью. Главный бомбардир – Матвей Шавель (8 голов в 19 матчах) – активно участвует в атакующих комбинациях. Хозяева умеют создавать моменты, но ошибки в обороне могут стоить очков против организованного соперника.

«Иркутск»

Гости набрали 39 очков и занимают 4 место, показывая стабильность в атаке и умеренные провалы в обороне. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 6. Сильные стороны – точность в завершающей стадии и дисциплина в средней линии, что позволяет контролировать игру на выезде.

Факты о командах

«Тверь»

  • Не проигрывает 6 последних матчей
  • Средний показатель забитых голов – 1.2
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.0

«Иркутск»

  • Победы в 3 из 5 последних выездных матчей
  • Средний показатель забитых голов – 1.0
  • Средний показатель пропущенных голов – 1.2

Прогноз на матч «Тверь» – «Иркутск»

Игра обещает быть равной, с высоким потенциалом для обмена голами. «Тверь» будет стараться использовать домашнее поле и активность Шавеля в атаке, тогда как «Иркутск» обладает быстрыми фланговыми игроками и эффективной завершающей линией. Ожидается открытый матч с забитыми голами обеих команд и небольшим преимуществом гостей за счeт опыта и стабильности.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Иркутск» – коэффициент 2.55
  • Тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.70

2.55
Победа «Иркутск»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
18+
  Читайте нас: 