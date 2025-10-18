19 октября в 28-м туре Второй лиги Б на стадионе «Тверь» местная команда примет «Иркутск». Хозяева находятся в хорошей форме, не проигрывают шесть последних матчей и стабильно забивают – 6 голов в последних пяти встречах. Однако оборона команды пропускает в среднем один гол за игру, что создаeт определeнные риски. «Иркутск» на выезде показывает стабильность, забивает в последних трeх матчах против данного соперника и располагает сильным атакующим потенциалом: Иван Яковлев забил 12 голов в 24 матчах.

«Тверь»

Команда демонстрирует сбалансированную игру с умеренной результативностью. Главный бомбардир – Матвей Шавель (8 голов в 19 матчах) – активно участвует в атакующих комбинациях. Хозяева умеют создавать моменты, но ошибки в обороне могут стоить очков против организованного соперника.

«Иркутск»

Гости набрали 39 очков и занимают 4 место, показывая стабильность в атаке и умеренные провалы в обороне. В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 6. Сильные стороны – точность в завершающей стадии и дисциплина в средней линии, что позволяет контролировать игру на выезде.

Факты о командах

«Тверь»

Не проигрывает 6 последних матчей

Средний показатель забитых голов – 1.2

Средний показатель пропущенных голов – 1.0

«Иркутск»

Победы в 3 из 5 последних выездных матчей

Средний показатель забитых голов – 1.0

Средний показатель пропущенных голов – 1.2

Прогноз на матч «Тверь» – «Иркутск»

Игра обещает быть равной, с высоким потенциалом для обмена голами. «Тверь» будет стараться использовать домашнее поле и активность Шавеля в атаке, тогда как «Иркутск» обладает быстрыми фланговыми игроками и эффективной завершающей линией. Ожидается открытый матч с забитыми голами обеих команд и небольшим преимуществом гостей за счeт опыта и стабильности.

Рекомендованные ставки