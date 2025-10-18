Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киров» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.95

18 октября 2025 14:00
Динамо Киров - Сибирь
19 окт. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Сибири»
Сделать ставку

19 октября в рамках 14-го тура России. Второй лиги А на стадионе «Динамо» в Кирове встретятся «Динамо Киров» и «Сибирь». Обе команды демонстрируют уверенную игру в текущем сезоне, но с разной результативностью. «Динамо Киров» стремится улучшить турнирное положение, находясь в середине таблицы, тогда как «Сибирь» борется за верхние позиции и выглядит стабильнее в атаке. Противостояние обещает быть напряженным и с высокой мотивацией для хозяев.

«Динамо Киров»

«Динамо Киров» подходит к матчу с уверенной атакой, забивая в последних четырeх матчах подряд. В последних пяти играх команда забила 7 голов, что показывает неплохую результативность, хотя оборона пропустила 4 мяча, демонстрируя умеренную уязвимость. Последняя ничья 1:1 с «Велесом» подтверждает, что команда умеет добывать очки даже на выезде. В домашних матчах коллектив старается контролировать игру, используя скорость и активные фланги.

«Сибирь»

«Сибирь» находится в отличной форме и занимает третье место в лиге. Несмотря на поражение 0:1 от «Волгаря» в последнем туре, команда забивает регулярно – 5 голов за последние пять матчей. Оборона допускает в среднем один гол за игру, что делает коллектив сбалансированным, но не без уязвимостей. В атаке ключевую роль играют быстрые фланги и стандарты, что позволяет «Сибири» создавать опасные моменты даже против организованных оборон.

Факты о командах

«Динамо Киров»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Последние результаты: ничья 1:1 с «Велесом», победа 1:0 над «Тюменью», поражение 2:1 от «Алании»
  • Занимает 9-е место, 11 очков после 13 матчей

«Сибирь»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Последние результаты: поражение 0:1 от «Волгаря», победа 2:0 над «Текстильщиком», победа 2:1 над «Ленинградец»
  • Занимает 3-е место, 20 очков после 13 матчей

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
3
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Сибирь
4 : 1
24.08.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
1 : 2
15.06.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Сибирь
1 : 1
01.03.2025
Динамо Киров

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Сибирь»

Обе команды показывают относительно равный уровень результативности, но «Сибирь» выглядит более стабильной и мотивированной на победу, находясь в верхней части таблицы. «Динамо Киров» дома способен навязать борьбу и забить, но оборона может пропустить из-за активности атак соперника. Прогнозируем открытый матч с минимум двумя голами, где гости имеют больше шансов на положительный результат.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сибири» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.95

1.95
Победа «Сибири»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень
