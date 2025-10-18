Введите ваш ник на сайте
«Газиантеп» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.9

18 октября 2025 14:00
Газиантеп - Антальяспор
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
В воскресенье, 19 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Газиантеп» и «Антальяспор». Игра состоится в Газиантепе, начало – в 17:00 (мск).

«Газиантеп»

«Газиантеп» набрал 14 очков и располагается на 5-й позиции. Команда добыла 4 победы, 2 ничьих и потерпела 2 поражения, разница мячей – 12:12.

Последние результаты «Газиантепа» в Суперлиге:

  • 05.10.25 «Карагюмрюк» – «Газиантеп» – 0:2;
  • 27.09.25 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 2:2;
  • 20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1.

«Антальяспор»

«Антальяспор» набрал 10 очков и занимает 10-е место. Подопечные Алекса де Соузы добыли 3 победы 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 9:13.

Предыдущие результаты «Антальяспора» в Суперлиге:

  • 03.10.25 «Антальяспор» – «Ризеспор» – 2:5;
  • 28.09.25 «Фенербахче» – «Антальяспор» – 2:0;
  • 20.09.25 «Антальяспор» – «Кайсериспор» – 1:1.

Очные встречи в Суперлиге

  • 18.05.25 «Антальяпор» – «Газиантеп» – 0:0;
  • 22.12.24 «Газиантеп» – «Антальяспор» – 2:0;
  • 04.03.24 «Антальяспор» – «Газиантеп» – 1:0;
  • 21.10.23 «Газиантеп» – «Антальяспор» – 1:0;
  • 04.02.23 «Антальяспор» – «Газиантеп» – 1:0.

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Антальяспор»

Ожидаем закрытого матча с преимуществом хозяев.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.50.

Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига
