В воскресенье, 19 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Газиантеп» и «Антальяспор». Игра состоится в Газиантепе, начало – в 17:00 (мск).

«Газиантеп»

«Газиантеп» набрал 14 очков и располагается на 5-й позиции. Команда добыла 4 победы, 2 ничьих и потерпела 2 поражения, разница мячей – 12:12.

Последние результаты «Газиантепа» в Суперлиге:

05.10.25 «Карагюмрюк» – «Газиантеп» – 0:2;

27.09.25 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 2:2;

20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1.

«Антальяспор»

«Антальяспор» набрал 10 очков и занимает 10-е место. Подопечные Алекса де Соузы добыли 3 победы 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 9:13.

Предыдущие результаты «Антальяспора» в Суперлиге:

03.10.25 «Антальяспор» – «Ризеспор» – 2:5;

28.09.25 «Фенербахче» – «Антальяспор» – 2:0;

20.09.25 «Антальяспор» – «Кайсериспор» – 1:1.

Очные встречи в Суперлиге

18.05.25 «Антальяпор» – «Газиантеп» – 0:0;

22.12.24 «Газиантеп» – «Антальяспор» – 2:0;

04.03.24 «Антальяспор» – «Газиантеп» – 1:0;

21.10.23 «Газиантеп» – «Антальяспор» – 1:0;

04.02.23 «Антальяспор» – «Газиантеп» – 1:0.

Прогноз на матч «Газиантеп» – «Антальяспор»

Ожидаем закрытого матча с преимуществом хозяев.