Газиантеп - Антальяспор
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
В воскресенье, 19 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги встречаются «Газиантеп» и «Антальяспор». Игра состоится в Газиантепе, начало – в 17:00 (мск).
«Газиантеп»
«Газиантеп» набрал 14 очков и располагается на 5-й позиции. Команда добыла 4 победы, 2 ничьих и потерпела 2 поражения, разница мячей – 12:12.
Последние результаты «Газиантепа» в Суперлиге:
- 05.10.25 «Карагюмрюк» – «Газиантеп» – 0:2;
- 27.09.25 «Газиантеп» – «Самсунспор» – 2:2;
- 20.09.25 «Трабзонспор» – «Газиантеп» – 1:1.
«Антальяспор»
«Антальяспор» набрал 10 очков и занимает 10-е место. Подопечные Алекса де Соузы добыли 3 победы 1 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 9:13.
Предыдущие результаты «Антальяспора» в Суперлиге:
- 03.10.25 «Антальяспор» – «Ризеспор» – 2:5;
- 28.09.25 «Фенербахче» – «Антальяспор» – 2:0;
- 20.09.25 «Антальяспор» – «Кайсериспор» – 1:1.
Очные встречи в Суперлиге
- 18.05.25 «Антальяпор» – «Газиантеп» – 0:0;
- 22.12.24 «Газиантеп» – «Антальяспор» – 2:0;
- 04.03.24 «Антальяспор» – «Газиантеп» – 1:0;
- 21.10.23 «Газиантеп» – «Антальяспор» – 1:0;
- 04.02.23 «Антальяспор» – «Газиантеп» – 1:0.
Прогноз на матч «Газиантеп» – «Антальяспор»
Ожидаем закрытого матча с преимуществом хозяев.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.90.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.50.
