19 октября на стадионе «Мартинес Валеро» в Эльче состоится интересная встреча 9-го тура Ла Лиги между хозяевами «Эльче» и «Атлетиком» из Бильбао. Обе команды подошли к этой встрече в хорошей форме, однако их результаты в последних матчах заметно различаются. Эльче стабильно набирает очки на домашней арене, а Атлетик испытывает трудности на выезде.

«Эльче»

После 8 туров команда набирает 13 очков и занимает 8 место в таблице. Эльче в последних матчах продемонстрировал стабильность в атаке, забив 7 голов в 5 играх, но также не избежал проблем в обороне, пропустив 7 мячей за этот же период. Главный бомбардир команды, Андре Силва, с 4 голами в 7 матчах, продолжает оказывать влияние на результаты своей команды. Также стоит отметить, что Эльче забивает в 8 последних матчах подряд. На своем стадионе команда обычно демонстрирует солидные результаты, выиграв 3 последних домашних игры. Тем не менее, защита остается уязвимой, что может сыграть ключевую роль в поединке с такими соперниками, как Атлетик.

«Атлетик»

Атлетик набрал 13 очков после 8 туров и занимает 9 место. Команда проявляет себя в атаке достаточно сдержанно, забив 9 голов в последних 5 играх, и при этом пропустив 9 голов за тот же период. В последних матчах команды наблюдается тенденция к пропускам, что также создает опасность, особенно в выездных играх, где Атлетик испытывает трудности. Примечательно, что команда не может выиграть в 3 последних выездных матчах, но зато не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на выезде. Лучше всего команда выглядит дома, но в гостевых играх часто терпит поражения. В поединке с Эльче Атлетик постарается улучшить свою выездную статистику, однако проблемы в обороне остаются основным вызовом.

Факты о командах

«Эльче»

Победа в 3 из 4 последних домашних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

Лучшая форма в домашних играх

«Атлетик»

Не выигрывает в 3 последних выездных матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Проблемы в обороне на выезде

Прогноз на матч «Эльче» – «Атлетик»

Эльче подошел к матчу с хорошей атакующей формой на домашней арене, в то время как Атлетик продолжает испытывать трудности в выездных играх, несмотря на хорошую атаку. Учитывая стабильность Эльче в домашних играх и проблемы Атлетика в обороне на выезде, команда хозяев имеет хорошие шансы на успех в этом поединке. Прогнозируем, что Эльче продолжит свою домашнюю серию без поражений и сможет набрать 3 очка.

Рекомендованные ставки