«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.05

18 октября 2025 10:00
Тоттенхэм - Астон Вилла
19 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
2.05
Победа «Тоттенхэма»
19 октября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 8-го тура Премьер-лиги Англии, в котором Тоттенхэм примет Астон Виллу. Ожидается напряженная игра, поскольку обе команды находятся в хорошей форме и имеют свои сильные стороны. Тоттенхэм, расположившийся на 3 месте, будет стремиться продолжить свою беспроигрышную серию на домашнем стадионе. В свою очередь, Астон Вилла также готова к борьбе и показывает неплохие результаты в последних матчах.

«Тоттенхэм»

Тоттенхэм набрал 14 очков в 7 матчах, что позволяет ему занимать 3-е место в таблице. Лучший бомбардир команды, Микки ван де Вен, показал отличные результаты, забив 3 гола в 10 играх. В последних 5 матчах Тоттенхэм забивает в среднем 2.00 гола за игру, но также пропускает 1.20 гола. В последних четырех матчах команда не проигрывает, но в обороне есть проблемы, так как они пропускают. Тем не менее, на домашнем стадионе «Тоттенхэм» остается сильной командой и в последних 5 матчах не проигрывал.

«Астон Вилла»

Астон Вилла, набрав 9 очков в 7 играх, занимает 13 место в турнире. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает 0.60. Астон Вилла идет без поражений в последних четырех играх Премьер-лиги, но играет нестабильно, особенно в защите. В последних матчах, таких как победа над Бернли (2:1), «Астон Вилла» показала свою способность бороться, однако на выезде у команды возникли проблемы, что стоит учитывать.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей

«Астон Вилла»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 6 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

Матч обещает быть захватывающим и конкурентным. Тоттенхэм выглядит более стабильным и сильным на своей арене, однако Астон Вилла также на ходу и способна удивить. Несмотря на проблемы в обороне у обеих команд, они обе обладают сильными атакующими возможностями. Тоттенхэм, скорее всего, будет доминировать в атаке, но Астон Вилла способна ответить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

2.05
Победа «Тоттенхэма»
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига
