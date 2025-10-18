«КАМАЗ» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 3.6

19 октября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 15-го тура Первой лиги между командами КАМАЗ и Родина. КАМАЗ, располагаясь в середине таблицы, покажет свою стойкость, а Родина, укрепившаяся в верхней части турнирной таблицы, готова бороться за победу. Ожидается интересная встреча, в которой обе команды постараются продемонстрировать хорошую форму и стремятся к результату.

«КАМАЗ»

КАМАЗ набрал 23 очка в 14 играх и занимает 7 место в таблице. Несмотря на два ничьих результата подряд, команда продемонстрировала уверенную игру в последних турах. В атаке выделяется Руслан Апеков, который забил 7 голов. Однако, команда столкнулась с некоторыми трудностями в обороне, пропуская в последних 3 матчах. В последних 5 играх КАМАЗ забил 9 голов, в среднем 1.80 за игру, и пропустил 4. На домашнем стадионе команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Родина»

Родина располагается на 5-м месте с 23 очками после 14 туров. Команда не проигрывает в последних 3 матчах и не пропускает в последних 5 играх, что подчеркивает еe крепкую оборону. Несмотря на то, что в последних играх команда забивала немного (в среднем 1.40 гола за матч), оборона остаeтся основным козырем. За эти 5 матчей Родина не пропустила ни одного гола, что свидетельствует о еe отличной игре в защите.

Факты о командах

«КАМАЗ»

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем поле

«Родина»

Не пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.00 гола за игру

Не проигрывает в 3 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Родина»

Челябинцы будут стараться продемонстрировать свою атакующую мощь, особенно на домашней арене, где они не проигрывают в 5 последних матчах. В то же время Родина будет полагаться на свою защиту, которая не пропускает в последние 5 матчей. Учитывая атакующие амбиции КАМАЗа и стабильность защиты Родины, матч обещает быть конкурентным, но, скорее всего, не с большим количеством голов.

