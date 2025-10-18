Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«КАМАЗ» – «Родина»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 3.6

18 октября 2025 10:00
КАМАЗ - Родина
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
3.60
Победа «КАМАЗа»
Сделать ставку

19 октября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 15-го тура Первой лиги между командами КАМАЗ и Родина. КАМАЗ, располагаясь в середине таблицы, покажет свою стойкость, а Родина, укрепившаяся в верхней части турнирной таблицы, готова бороться за победу. Ожидается интересная встреча, в которой обе команды постараются продемонстрировать хорошую форму и стремятся к результату.

«КАМАЗ»

КАМАЗ набрал 23 очка в 14 играх и занимает 7 место в таблице. Несмотря на два ничьих результата подряд, команда продемонстрировала уверенную игру в последних турах. В атаке выделяется Руслан Апеков, который забил 7 голов. Однако, команда столкнулась с некоторыми трудностями в обороне, пропуская в последних 3 матчах. В последних 5 играх КАМАЗ забил 9 голов, в среднем 1.80 за игру, и пропустил 4. На домашнем стадионе команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Родина»

Родина располагается на 5-м месте с 23 очками после 14 туров. Команда не проигрывает в последних 3 матчах и не пропускает в последних 5 играх, что подчеркивает еe крепкую оборону. Несмотря на то, что в последних играх команда забивала немного (в среднем 1.40 гола за матч), оборона остаeтся основным козырем. За эти 5 матчей Родина не пропустила ни одного гола, что свидетельствует о еe отличной игре в защите.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Забивает в 3 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на своем поле

«Родина»

  • Не пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.00 гола за игру
  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Родина»

Челябинцы будут стараться продемонстрировать свою атакующую мощь, особенно на домашней арене, где они не проигрывают в 5 последних матчах. В то же время Родина будет полагаться на свою защиту, которая не пропускает в последние 5 матчей. Учитывая атакующие амбиции КАМАЗа и стабильность защиты Родины, матч обещает быть конкурентным, но, скорее всего, не с большим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «КАМАЗа» – коэффициент 3.6
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

3.60
Победа «КАМАЗа»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 