«Челябинск» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.4

18 октября 2025 10:00
Челябинск - Арсенал
19 окт. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. PARI Первая лига, 15 тур
2.40
Победа «Челябинска»
19 октября на стадионе Центральный состоится матч 15 тура Лиги PARI (Первая лига), в котором Челябинск примет Арсенал Тула. Обе команды находятся в непростых ситуациях: Челябинск не проигрывает в последних 10 матчах, в то время как Арсенал Тула не может одержать победу в последних 6 играх. Это обещает стать интересной встречей, где обе команды постараются улучшить свою турнирную позицию.

«Челябинск»

Челябинск идет без поражений в последних 10 матчах, что говорит о хорошей форме команды. В последних 5 играх они забили 7 голов, что в среднем составляет 1.4 гола за матч. Оборона Челябинска также впечатляет: они пропустили лишь 2 гола за 5 последних игр, что составляет 0.4 гола за матч. Команда отличается стабильностью, и на данный момент занимает 6 место в таблице с 23 очками. В атаке выделяется Рамазан Гаджимурадов, который забил 4 гола в 14 матчах.

«Арсенал Тула»

Арсенал Тула находится в сложной ситуации, не выигрывая в последних 6 играх. Команда забивает в среднем 1.4 гола за игру, но оборона оставляет желать лучшего: за последние 5 матчей они пропустили 4 гола, что в среднем составляет 0.8 гола за игру. Несмотря на это, Арсенал Тула занимает 11 место с 16 очками. Лучший бомбардир команды – Амур Калмыков с 7 голами в 14 матчах. Однако их нестабильная игра в атаке и обороне может повлиять на итоговый результат матча.

Факты о командах:

«Челябинск»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • Не пропускает в 3 последних матчах

«Арсенал Тула»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Челябинск» – «Арсенал Тула»

Челябинск демонстрирует отличную форму, не проигрывая в последних 10 играх, в то время как Арсенал Тула не может найти свою игру и проигрывает стабильность. Ожидается, что Челябинск, играя на своем поле, будет доминировать в атаке и продемонстрирует хорошую оборону. Хотя Арсенал Тула может забить, учитывая их предыдущие матчи, Челябинск, вероятно, возьмет верх.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Челябинска» – коэффициент 2.4
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.40
Победа «Челябинска»
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига
