18 октября в Неймегене на стадионе «де Гофферт» состоится матч 9-го тура Эредивизи между соседями по таблице – НЕК и «Твенте». Обе команды стартовали в сезоне ровно, набрав по 13 очков, и продолжают бороться за место в еврокубковой зоне.

НЕК

Неймегенцы проводят результативный отрезок, но при этом страдают от проблем в обороне. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Гоу Эхед Иглс» (1:1) и продлила свою серию матчей с голами до 13 подряд. В атаке особенно выделяется Тьяронн Шери, забивший трижды за семь туров. В последних пяти играх НЕК отличился десять раз, но пропустил 13 – показатель, который подчeркивает дисбаланс между линиями. Команда активно играет дома, делает ставку на быстрые атаки и стандартные положения, однако оборонительные перестроения остаются слабым местом.

«Твенте»

Клуб из Энсхеде идeт по схожей траектории: после неуверенного старта команда набрала форму и выиграла три последних матча подряд. В минувшем туре «Твенте» обыграл «Хераклес» (2:1), а до этого в ярких матчах был сильнее «Фортуны» (3:2) и «Спарты» (5:1). Форвард Рикки ван Волфсвинкел остаeтся главным оружием атаки, забив трижды. Команда уверенно реализует моменты, забивая в среднем 2,4 гола за игру за последние пять туров, но при этом пропускает стабильно – в 12 встречах подряд.

Факты о командах

НЕК

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

Забивает в 13 встречах подряд

В среднем: 2.00 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

13 очков и 6-е место в таблице

«Твенте»

Побеждает в 3 матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 9 последних играх

В среднем: 2.40 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

Прогноз на матч НЕК – «Твенте»

Обе команды находятся в неплохой форме, но играют с выраженным акцентом на атаку, нередко забывая об обороне. НЕК регулярно радует болельщиков дома результативной игрой, но не способен удерживать концентрацию на протяжении всего матча. «Твенте» же обладает более сбалансированным составом и стабильно набирает очки благодаря высокой эффективности в атаке. Матч обещает быть зрелищным и богатым на голевые моменты. Логично ожидать обмен голов и общий тотал выше среднего для чемпионата Нидерландов. При этом форма «Твенте» позволяет рассматривать гостей в качестве фаворита.

Рекомендованные ставки