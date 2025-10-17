Введите ваш ник на сайте
«Динамо Минск» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.68

17 октября 2025 10:00
Динамо Мн - Гомель
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Динамо Минск» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

18 октября в Минске состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси: «Динамо» примет «Гомель». Хозяева борются за чемпионство, а гости стараются закрепиться в середине таблицы. Встреча обещает стать результативной, ведь обе команды стабильно забивают.

«Динамо Минск»

Минчане занимают второе место с 48 очками и продолжают гонку за «Шахтером». Команда находится в отличной форме – четыре победы подряд в лиге. В прошлом туре «Динамо» уверенно обыграло «Молодечно» (3:1). Коллектив отличает стабильная атака: в восьми последних матчах клуб обязательно забивает, причем в среднем по два мяча за игру. Главный бомбардир – Карэн Варданян с семью голами. Минчане активно используют фланги, а также уверенно реализуют стандарты, однако оборона нередко допускает ошибки – шесть пропущенных за пять встреч.

«Гомель»

Клуб из Гомеля идет на десятом месте с 29 очками и в целом демонстрирует неплохие результаты. Команда не теряет остроты в атаке, забивая уже девять матчей подряд. В последнем туре «Гомель» уступил «Нафтану» (3:5), но и в этой игре показал, что способен навязывать борьбу любому сопернику. В атаке выделяется Евгений Барсуков, забивший пять голов, однако оборона остается уязвимой – восемь пропущенных в последних пяти матчах.

Факты о командах

«Динамо Минск»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 10 играх подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Больше всех забивает в лиге – 42 мяча

«Гомель»

  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 3 из 6 последних матчей

Личные встречи
70% (23)
9% (3)
21% (7)
47
Забитых мячей
24
1.42
В среднем за матч
0.73
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Гомель
0 : 1
25.05.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Динамо Мн
2 : 0
12.09.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
0 : 1
13.04.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
2 : 1
30.09.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Гомель
0 : 4
13.05.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Динамо Мн
3 : 0
16.09.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Гомель
0 : 1
08.05.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Гомель
2 : 0
21.08.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
1 : 2
18.04.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
0 : 1
22.09.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Динамо Мн
3 : 1
12.05.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Гомель
0 : 0
26.08.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
2 : 1
21.04.2018
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Гомель
0 : 1
08.09.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
1 : 0
06.05.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
08.11.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Динамо Мн
1 : 0
05.07.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Динамо Мн
0 : 2
30.11.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гомель
0 : 2
18.10.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
1 : 0
06.07.2014
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Гомель
0 : 2
26.04.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
1 : 4
26.10.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Динамо Мн
3 : 1
15.09.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
1 : 2
14.07.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
1 : 0
28.04.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Динамо Мн
1 : 0
10.11.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
0 : 1
19.06.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Гомель
0 : 0
25.03.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Гомель
2 : 1
19.11.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Гомель
5 : 1
19.06.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
0 : 0
10.04.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 25 тур
Гомель
1 : 2
01.11.2009
Динамо Мн
Чемпионат Белоруссии, 12 тур
Динамо Мн
1 : 2
05.07.2009
Гомель
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Гомель»

Обе команды проводят результативный отрезок и предпочитают атакующий стиль. «Динамо» заметно сильнее в организации игры и обладает глубоким составом, что помогает контролировать матчи. «Гомель» неуступчив, но его оборона часто дает сбой. Минчане должны доминировать, особенно дома, где показывают максимальную эффективность. Однако и гости способны забить, учитывая их стабильную реализацию. Игра обещает быть открытой с множеством голевых моментов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Минск» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.68
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

1.68
Победа «Динамо Минск» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига
