18 октября в Минске состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси: «Динамо» примет «Гомель». Хозяева борются за чемпионство, а гости стараются закрепиться в середине таблицы. Встреча обещает стать результативной, ведь обе команды стабильно забивают.
«Динамо Минск»
Минчане занимают второе место с 48 очками и продолжают гонку за «Шахтером». Команда находится в отличной форме – четыре победы подряд в лиге. В прошлом туре «Динамо» уверенно обыграло «Молодечно» (3:1). Коллектив отличает стабильная атака: в восьми последних матчах клуб обязательно забивает, причем в среднем по два мяча за игру. Главный бомбардир – Карэн Варданян с семью голами. Минчане активно используют фланги, а также уверенно реализуют стандарты, однако оборона нередко допускает ошибки – шесть пропущенных за пять встреч.
«Гомель»
Клуб из Гомеля идет на десятом месте с 29 очками и в целом демонстрирует неплохие результаты. Команда не теряет остроты в атаке, забивая уже девять матчей подряд. В последнем туре «Гомель» уступил «Нафтану» (3:5), но и в этой игре показал, что способен навязывать борьбу любому сопернику. В атаке выделяется Евгений Барсуков, забивший пять голов, однако оборона остается уязвимой – восемь пропущенных в последних пяти матчах.
Факты о командах
«Динамо Минск»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 10 играх подряд
- В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Больше всех забивает в лиге – 42 мяча
«Гомель»
- Забивает в 9 матчах подряд
- Пропускает в 4 последних встречах
- В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Победа в 3 из 6 последних матчей
Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Гомель»
Обе команды проводят результативный отрезок и предпочитают атакующий стиль. «Динамо» заметно сильнее в организации игры и обладает глубоким составом, что помогает контролировать матчи. «Гомель» неуступчив, но его оборона часто дает сбой. Минчане должны доминировать, особенно дома, где показывают максимальную эффективность. Однако и гости способны забить, учитывая их стабильную реализацию. Игра обещает быть открытой с множеством голевых моментов.
Рекомендованные ставки
- Победа «Динамо Минск» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.68
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90