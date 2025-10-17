18 октября в Минске состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси: «Динамо» примет «Гомель». Хозяева борются за чемпионство, а гости стараются закрепиться в середине таблицы. Встреча обещает стать результативной, ведь обе команды стабильно забивают.

«Динамо Минск»

Минчане занимают второе место с 48 очками и продолжают гонку за «Шахтером». Команда находится в отличной форме – четыре победы подряд в лиге. В прошлом туре «Динамо» уверенно обыграло «Молодечно» (3:1). Коллектив отличает стабильная атака: в восьми последних матчах клуб обязательно забивает, причем в среднем по два мяча за игру. Главный бомбардир – Карэн Варданян с семью голами. Минчане активно используют фланги, а также уверенно реализуют стандарты, однако оборона нередко допускает ошибки – шесть пропущенных за пять встреч.

«Гомель»

Клуб из Гомеля идет на десятом месте с 29 очками и в целом демонстрирует неплохие результаты. Команда не теряет остроты в атаке, забивая уже девять матчей подряд. В последнем туре «Гомель» уступил «Нафтану» (3:5), но и в этой игре показал, что способен навязывать борьбу любому сопернику. В атаке выделяется Евгений Барсуков, забивший пять голов, однако оборона остается уязвимой – восемь пропущенных в последних пяти матчах.

Факты о командах

«Динамо Минск»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 10 играх подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Больше всех забивает в лиге – 42 мяча

«Гомель»

Забивает в 9 матчах подряд

Пропускает в 4 последних встречах

В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Победа в 3 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Динамо Минск» – «Гомель»

Обе команды проводят результативный отрезок и предпочитают атакующий стиль. «Динамо» заметно сильнее в организации игры и обладает глубоким составом, что помогает контролировать матчи. «Гомель» неуступчив, но его оборона часто дает сбой. Минчане должны доминировать, особенно дома, где показывают максимальную эффективность. Однако и гости способны забить, учитывая их стабильную реализацию. Игра обещает быть открытой с множеством голевых моментов.

Рекомендованные ставки