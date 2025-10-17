Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 1.35

17 октября 2025 10:00
Торпедо-БелАЗ - Славия-Мозырь
18 окт. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Обе команды забьют
Сделать ставку

18 октября на стадионе «Торпедо» состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Торпедо-БелАЗ» примет «Славию-Мозырь». Команды находятся рядом в таблице и ведут борьбу за попадание в зону еврокубков, что придает противостоянию особую интригу.

«Торпедо-БелАЗ»

Хозяева проводят стабильный сезон, удерживая четвертое место с 41 очком. Команда не проигрывает в большинстве последних матчей, а в атаке опирается на Павла Седько, забившего 10 голов. «Торпедо» уверенно действует дома, но проблемы в обороне остаются: коллектив пропускает три игры подряд. В последних турах заметно повышение результативности – восемь мячей за пять встреч, однако и семь пропущенных говорят о дисбалансе между линиями.

«Славия-Мозырь»

Клуб из Мозыря уверенно идет в тройке лидеров, набрав 47 очков. Команда действует смело в атаке, часто играя в открытый футбол, что помогает демонстрировать зрелищные матчи. В предыдущем туре «Славия» победила «Сморгонь» (3:1), а лучшим бомбардиром остается Андрей Соловей с 12 голами. При этом команда регулярно допускает ошибки в защите, пропуская в четырех встречах подряд. Несмотря на это, «Славия» сохраняет баланс между атакой и обороной и почти всегда находит путь к воротам соперников.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 7 из 9 последних игр
  • Пропускает в 3 турах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

«Славия-Мозырь»

  • Идет на 3-м месте с 47 очками
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 2 из 3 последних туров

Личные встречи
54% (13)
25% (6)
21% (5)
36
Забитых мячей
17
1.5
В среднем за матч
0.71
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
20.05.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
01.12.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
05.07.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
15.09.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.04.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
03.09.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
2 : 2
23.04.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
30.10.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
19.03.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 2
13.09.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
09.05.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
09.08.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
07.04.2019
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
26.11.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
02.07.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
30.10.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
15.06.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
17.08.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
27.04.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
03.08.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
12.05.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
3 : 2
23.10.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
23.06.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
10.04.2012
Славия-Мозырь
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»

Встречаются два коллектива, которые находятся в хорошем тонусе и демонстрируют высокую результативность. «Славия» действует агрессивно в атаке, но при этом оставляет пространство для быстрых выпадов соперников. «Торпедо» умеет использовать такие моменты и дома обычно играет первым номером. Вероятно, обе команды смогут отличиться, ведь статистика последних матчей подтверждает их стабильную результативность. Основное ожидание – яркая и открытая игра, где атакующие линии окажутся сильнее оборонительных.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.35
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига
Другие прогнозы
17.10.2025
19:00
1.60
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест - Витебск
Победа «Динамо-Брест»
17.10.2025
21:00
1.48
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Ахли - Аль-Шабаб
Победа «Аль-Ахли»
17.10.2025
21:30
1.88
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион - Боруссия М
Победа «Униона»
17.10.2025
21:45
1.86
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ - Страсбур
Победа «ПСЖ» и обе команды забьют
17.10.2025
22:00
1.85
Испания. Примера, 9 тур
Овьедо - Эспаньол
Победа «Эспаньола» с форой (0)
18.10.2025
08:00
1.90
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск - Сокол
Победа «СКА-Хабаровска»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 