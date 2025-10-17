18 октября на стадионе «Торпедо» состоится матч 25-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Торпедо-БелАЗ» примет «Славию-Мозырь». Команды находятся рядом в таблице и ведут борьбу за попадание в зону еврокубков, что придает противостоянию особую интригу.

«Торпедо-БелАЗ»

Хозяева проводят стабильный сезон, удерживая четвертое место с 41 очком. Команда не проигрывает в большинстве последних матчей, а в атаке опирается на Павла Седько, забившего 10 голов. «Торпедо» уверенно действует дома, но проблемы в обороне остаются: коллектив пропускает три игры подряд. В последних турах заметно повышение результативности – восемь мячей за пять встреч, однако и семь пропущенных говорят о дисбалансе между линиями.

«Славия-Мозырь»

Клуб из Мозыря уверенно идет в тройке лидеров, набрав 47 очков. Команда действует смело в атаке, часто играя в открытый футбол, что помогает демонстрировать зрелищные матчи. В предыдущем туре «Славия» победила «Сморгонь» (3:1), а лучшим бомбардиром остается Андрей Соловей с 12 голами. При этом команда регулярно допускает ошибки в защите, пропуская в четырех встречах подряд. Несмотря на это, «Славия» сохраняет баланс между атакой и обороной и почти всегда находит путь к воротам соперников.

Факты о командах

«Торпедо-БелАЗ»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 7 из 9 последних игр

Пропускает в 3 турах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

«Славия-Мозырь»

Идет на 3-м месте с 47 очками

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 2 из 3 последних туров

Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Славия-Мозырь»

Встречаются два коллектива, которые находятся в хорошем тонусе и демонстрируют высокую результативность. «Славия» действует агрессивно в атаке, но при этом оставляет пространство для быстрых выпадов соперников. «Торпедо» умеет использовать такие моменты и дома обычно играет первым номером. Вероятно, обе команды смогут отличиться, ведь статистика последних матчей подтверждает их стабильную результативность. Основное ожидание – яркая и открытая игра, где атакующие линии окажутся сильнее оборонительных.

