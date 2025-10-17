18 октября на стадионе «Арена Гарибальди» состоится матч 7-го тура Серии А между «Пизой» и «Вероной». Обе команды находятся внизу турнирной таблицы и отчаянно нуждаются в очках. Это встреча прямых конкурентов за выживание, где каждая ошибка может оказаться решающей.

«Пиза»

Команда из Тосканы замыкает таблицу с двумя очками после шести туров. В прошлом туре она потерпела крупное поражение от «Болоньи» (0:4), продлив серию без побед до шести матчей. При этом за последние пять игр «Пиза» забила всего два мяча и пропустила девять.Главной проблемой остаeтся неорганизованная оборона и слабая реализация моментов. Лишь Лорран Перейра де Соуза отметился голом, но в одиночку изменить картину не может. На своeм поле команда старается действовать агрессивнее, но часто теряет концентрацию во втором тайме.

«Верона»

Гости также находятся в кризисе – всего три очка и 18-е место после шести туров. Серия без побед тянется с начала сезона, а последние матчи выдались особенно неудачными: поражения от «Ромы» (0:2) и «Сассуоло» (0:1). За пять последних игр команда забила лишь один гол и пропустила четыре.У «Вероны» относительно крепкая оборона, но в атаке не хватает креатива и скорости. Домагой Брадарич остаeтся единственным, кто регулярно создаeт опасность у чужих ворот, но его усилий недостаточно.

Факты о командах

«Пиза»

Не выигрывает в 7 матчах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

В среднем: 0.4 забито, 1.8 пропущено (последние 5 игр)

2 очка после 6 туров и 20-е место

«Верона»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Проигрывает в 3 последних встречах

В среднем: 0.2 забито, 0.8 пропущено (последние 5 игр)

3 очка и 18-е место в таблице

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Италия. Серия А, 7 тур Пиза 0 : 0 Верона

Прогноз на матч «Пиза» – «Верона»

Матч обещает быть напряжeнным, но с минимальным количеством голов. Обе команды испытывают проблемы с атакой и реализацией моментов, при этом «Верона» выглядит немного стабильнее в обороне. «Пиза» на своeм поле способна навязать борьбу, но еe игра слишком предсказуема, чтобы рассчитывать на уверенную победу.Исходя из статистики, вероятен сценарий с осторожным началом и небольшим количеством опасных эпизодов. Матч может завершиться с минимальной разницей в счeте – один точный удар может решить исход.

