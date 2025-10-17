18 октября на «Стэдиум оф Лайт» состоится встреча 8-го тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Вулверхэмптоном». Команды находятся на разных отрезках сезона: хозяева уверенно идут в середине таблицы, а гости отчаянно пытаются покинуть последнее место. Матч обещает стать важным с точки зрения турнирной психологии обеих сторон.

«Сандерленд»

После семи туров «Сандерленд» набрал 11 очков и занимает 9-е место. Команда показывает сбалансированный футбол и успешно действует в обороне – всего четыре пропущенных мяча за пять последних матчей. В предыдущем туре «чeрные коты» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2), но в целом выглядят собранно и дисциплинированно. Главным оружием остаeтся Вильзон Изидор, оформивший три мяча в восьми играх. Коллектив делает ставку на короткие передачи и плотную игру в центре поля, а дома традиционно действует смелее, прессингуя с первых минут.

«Вулверхэмптон»

«Волки» переживают тяжeлый старт – всего два очка после семи туров и последнее место в таблице. Серия без побед в Премьер-лиге длится уже 11 матчей, но в последних встречах команда постепенно выравнивает игру. Ничьи с «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» (по 1:1) показали, что атакующий потенциал у «Вулвз» всe же есть. Главный бомбардир Родригу Гомеш забил дважды в шести матчах. Команда регулярно создаeт моменты, но теряет концентрацию в концовке и пропускает почти в каждом матче – 17 из 19 последних.

Факты о командах

«Сандерленд»

Пропускает в среднем 0.8 гола за матч

Забивает в 4 из 5 последних игр

11 очков после 7 туров

Уверенно играет дома, проиграв лишь раз за сезон

«Вулверхэмптон»

Не выигрывает в 11 матчах подряд

Пропускает в 17 из 19 последних игр

В среднем: 1.0 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)

Набрал 2 очка после 7 туров

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Вулверхэмптон»

Хозяева выглядят стабильнее и надeжнее, особенно на своeм поле. «Вулверхэмптон» продолжает испытывать трудности с реализацией и организацией обороны. Вероятнее всего, «Сандерленд» возьмeт под контроль центр поля и будет искать шансы через быстрые фланговые атаки.Гости, несмотря на слабую серию, способны создать угрозу, но шансы на положительный результат невелики. Сценарий матча предполагает умеренную результативность и перевес хозяев.

Рекомендованные ставки