Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сандерленд» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2025 с коэффициентом 2.45

17 октября 2025 8:00
Сандерленд - Вулверхэмптон
18 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «Сандерленда»
Сделать ставку

18 октября на «Стэдиум оф Лайт» состоится встреча 8-го тура Английской Премьер-лиги между «Сандерлендом» и «Вулверхэмптоном». Команды находятся на разных отрезках сезона: хозяева уверенно идут в середине таблицы, а гости отчаянно пытаются покинуть последнее место. Матч обещает стать важным с точки зрения турнирной психологии обеих сторон.

«Сандерленд»

После семи туров «Сандерленд» набрал 11 очков и занимает 9-е место. Команда показывает сбалансированный футбол и успешно действует в обороне – всего четыре пропущенных мяча за пять последних матчей. В предыдущем туре «чeрные коты» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2), но в целом выглядят собранно и дисциплинированно. Главным оружием остаeтся Вильзон Изидор, оформивший три мяча в восьми играх. Коллектив делает ставку на короткие передачи и плотную игру в центре поля, а дома традиционно действует смелее, прессингуя с первых минут.

«Вулверхэмптон»

«Волки» переживают тяжeлый старт – всего два очка после семи туров и последнее место в таблице. Серия без побед в Премьер-лиге длится уже 11 матчей, но в последних встречах команда постепенно выравнивает игру. Ничьи с «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» (по 1:1) показали, что атакующий потенциал у «Вулвз» всe же есть. Главный бомбардир Родригу Гомеш забил дважды в шести матчах. Команда регулярно создаeт моменты, но теряет концентрацию в концовке и пропускает почти в каждом матче – 17 из 19 последних.

Факты о командах

«Сандерленд»

  • Пропускает в среднем 0.8 гола за матч
  • Забивает в 4 из 5 последних игр
  • 11 очков после 7 туров
  • Уверенно играет дома, проиграв лишь раз за сезон

«Вулверхэмптон»

  • Не выигрывает в 11 матчах подряд
  • Пропускает в 17 из 19 последних игр
  • В среднем: 1.0 забито, 1.2 пропущено (последние 5 игр)
  • Набрал 2 очка после 7 туров

Личные встречи
33% (3)
22% (2)
44% (4)
15
Забитых мячей
12
1.67
В среднем за матч
1.33
5:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:2
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
2 : 0
18.10.2025
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Сандерленд
3 : 0
06.05.2018
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.12.2017
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0 : 0
14.04.2012
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
04.12.2011
Сандерленд
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сандерленд
1 : 3
14.05.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Вулверхэмптон
3 : 2
27.11.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
09.05.2010
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сандерленд
5 : 2
27.09.2009
Вулверхэмптон
Показать все

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Вулверхэмптон»

Хозяева выглядят стабильнее и надeжнее, особенно на своeм поле. «Вулверхэмптон» продолжает испытывать трудности с реализацией и организацией обороны. Вероятнее всего, «Сандерленд» возьмeт под контроль центр поля и будет искать шансы через быстрые фланговые атаки.Гости, несмотря на слабую серию, способны создать угрозу, но шансы на положительный результат невелики. Сценарий матча предполагает умеренную результативность и перевес хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сандерленда» – коэффициент 2.45
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

2.45
Победа «Сандерленда»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига
Другие прогнозы
19.10.2025
14:00
1.50
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна - Динамо Вг
Победа «Динамо Вологда»
19.10.2025
18:30
1.60
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Победа Ливерпуля
19.10.2025
18:30
1.90
Германия. Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули - Хоффенхайм
Победа «Хоффенхайма» с форой (0)
19.10.2025
19:00
1.80
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта - Лацио
Тотал больше 2.5 голов
19.10.2025
19:30
1.87
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо - Ахмат
Победа «Динамо»
19.10.2025
19:30
2.75
Испания. Примера, 9 тур
Леванте - Райо Вальекано
Победа «Леванте»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 