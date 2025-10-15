Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 16 октября 2025 с коэффициентом 1.55

15 октября 2025 9:00
Торпедо - Велес
16 окт. 2025, четверг 17:30 | Россия. Кубок, 5 раунд
Перейти в онлайн матча
16 октября на «Арене Химки» состоится матч пятого раунда Пути регионов Кубка России между «Торпедо» и «Велесом». Обе команды в неплохом игровом тонусе, но находятся на разных ступенях в плане организации игры и уровня состава. «Торпедо» выступает в Первой лиге и ставит перед собой задачу пройти как можно дальше, а «Велес» из Второй лиги воспринимает Кубок как шанс заявить о себе.

«Торпедо»

Москвичи проводят неоднозначный сезон. В последних пяти матчах команда забила 7 голов и пропустила 8, чередуя яркие отрезки с провалами в обороне. После разгромного поражения от «Черноморца» (1:4) «Торпедо» сумело сыграть вничью с «Арсеналом Тула» (2:2), показав характер и агрессивную игру впереди. В Кубке команда уверенно обыграла «Кристалл-МЭЗТ» (3:1), продемонстрировав мощную реализацию стандартов. Однако слабое место – защита, которая часто не справляется с контратаками. При игре дома «Торпедо» старается действовать первым номером, что может привести к открытой игре с обеих сторон.

«Велес»

Столичный коллектив из Второй лиги показывает неплохие результаты и в Кубке чувствует себя уверенно. Команда выиграла три последних матча в турнире, каждый раз забивая как минимум один мяч. Победа над «Ротором» (2:1) стала подтверждением того, что «Велес» способен бороться с клубами уровнем выше. В то же время в чемпионате дела идут хуже – за последние пять игр только четыре забитых и пять пропущенных мячей. Команда играет компактно и старается использовать фланги, но часто испытывает проблемы при позиционной защите. Тем не менее, на выезде «Велес» выглядит устойчиво: в девяти из одиннадцати последних кубковых матчей в гостях он не проигрывал.

Факты о командах

«Торпедо»

  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру
  • Не проигрывает «Велесу» в 7 из 8 последних встреч
  • Побеждает в 3 из 5 последних матчей Кубка России

«Велес»

  • Побеждает в 3 матчах Кубка подряд
  • Пропускает в среднем 1.0 гол за игру
  • Забивает в среднем 0.8 гола за матч
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних кубковых выездов

Личные встречи
67% (4)
17% (1)
17% (1)
14
Забитых мячей
6
2.33
В среднем за матч
1
5:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. ФНЛ, 36 тур
Торпедо
1 : 0
07.05.2022
Велес
Россия. ФНЛ, 18 тур
Велес
3 : 5
17.10.2021
Торпедо
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
0 : 1
05.12.2020
Велес
Россия. ФНЛ, 6 тур
Велес
0 : 5
30.08.2020
Торпедо
Россия. Кубок, 1/32 финала
Велес
2 : 2
21.08.2019
Торпедо
Россия. Кубок, 1/128 финала
Велес
0 : 1
23.07.2017
Торпедо
Показать все

Прогноз на матч «Торпедо» – «Велес»

«Торпедо» выглядит сильнее по составу и игровому опыту, но пропускная способность обороны оставляет вопросы. «Велес» способен наказать за ошибки и наверняка сыграет вторым номером, делая ставку на контратаки и стандарты. Ожидается равная игра, в которой обе команды найдут свои шансы. Однако за счeт более высокого класса и игры дома москвичи имеют больше шансов на проход. Вероятнее всего, «Торпедо» возьмeт инициативу и сумеет добиться победы в основное время, но с минимальным преимуществом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торпедо» – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок
18+
  • Читайте нас: 