Эстония – Молдова: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.97

14 октября на «А Ле Кок Арене» в Таллине Эстония примет Молдову в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Обе сборные находятся в нижней части таблицы и фактически борются только за престиж, однако мотивация набрать очки и прервать неудачные серии у команд сохраняется.

Эстония

Сборная Эстонии переживает сложный период – четыре поражения подряд в квалификации. Последний матч против Италии (1:3) вновь показал, что команда способна навязать борьбу фавориту, но не хватает класса для удержания результата. За пять последних игр эстонцы забили 2 мяча и пропустили 12, при этом средний показатель пропущенных голов – 2.4 за матч. Команда старается действовать активно впереди, однако оборона регулярно ошибается при стандартах и быстрых атаках соперников. Дома Эстония традиционно играет увереннее и чаще создаeт моменты, особенно в первые 30 минут.

Молдова

Молдавская сборная находится в кризисе – поражение 1:11 от Норвегии стало самым болезненным за последние годы. Команда проиграла все пять матчей квалификации, забив лишь дважды и пропустив 21 мяч. В среднем – более четырeх пропущенных голов за встречу. Несмотря на слабую статистику, Молдова старается играть открыто, что нередко оборачивается крупными поражениями. В атаке вся надежда на Иона Николэеску, который остаeтся единственным стабильным бомбардиром. Однако линия полузащиты не справляется с переходом из обороны в атаку, и команда часто теряет мяч в центре поля.

Факты о командах

Эстония

Проиграла 4 матча подряд в квалификации

В среднем: 0.40 забито, 2.40 пропущено

Пропускает в 7 из 9 последних игр

2 гола за 5 последних матчей

Активна в начале встреч, но часто теряет концентрацию

Молдова

Проигрывает 7 матчей подряд

В среднем: 0.40 забито, 4.20 пропущено

Пропускает в 8 матчах подряд

21 пропущенный гол за 5 последних игр

Слабая реализация моментов

Прогноз на матч Эстония – Молдова

Обе сборные нуждаются в очках, но их текущая форма оставляет желать лучшего. Эстония выглядит более организованной, особенно дома, и имеет стабильность в позиционной игре. Молдова после разгрома от Норвегии вряд ли успела перестроиться и будет играть от обороны. Ожидается осторожное начало и постепенное давление со стороны хозяев. С учeтом слабой реализации обеих команд логично ожидать матч с минимальным количеством голов и преимуществом Эстонии за счeт домашнего фактора.

