12 октября на стадионе «Торсвeллур» сборная Фарерских островов примет Чехию в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Для хозяев матч – шанс закрепиться в верхней половине таблицы, а для гостей – возможность продолжить борьбу за первую строчку.

Фарерские острова

Сборная Фарерских островов показывает один из лучших отборочных циклов за последние годы. После шести туров у команды девять очков и третье место в группе. Последний матч против Черногории завершился впечатляющей победой 4:0 – результат, который стал символом прогресса коллектива.Команда улучшила качество игры в атаке: за последние пять встреч забито семь мячей. Ханус Соренсен стал ключевым игроком линии нападения – три гола в 17 матчах. При этом Фареры выстроили надeжную оборону и пропускают в среднем лишь 0,6 мяча за игру. Ставка на компактную структуру и быстрые переходы в атаку даeт результат. Особенно уверенно команда играет дома, где не проигрывает в пяти из семи последних встреч.

Чехия

Сборная Чехии стабильно идeт во главе таблицы. После шести туров у команды 13 очков и второе место, всего на два отстав от лидера группы. В последней игре чехи сыграли вничью с Хорватией (0:0) и тем самым сохранили положительный баланс.Главный бомбардир – Томаш Соучек, шесть голов в 23 матчах. Команда проводит матчи в характерной манере: плотный прессинг, высокая линия обороны и упор на стандарты. За последние пять игр чехи забили шесть голов и пропустили столько же, показывая среднюю результативность на уровне 1,2 мяча за матч. На выезде сборная действует осторожнее, делая ставку на контроль темпа и минимизацию ошибок в середине поля.

Факты о командах

Фарерские острова

Не проигрывают в 5 из 7 последних домашних матчей

Средняя результативность – 1,4 гола за игру

Пропускают в среднем 0,6 гола за матч

Забили в 4 из 5 последних игр

Чехия

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Средняя результативность – 1,2 гола за игру

Пропускает в среднем 1,2 гола за матч

Забивает в 7 из 9 последних игр

Прогноз на матч Фарерские острова – Чехия

Матч обещает быть тактически напряжeнным. Чехия остаeтся фаворитом, но Фарерские острова на своeм поле способны создать проблемы любой сборной. Хозяева уверенно действуют в обороне и умеют наказывать за ошибки, особенно при стандартах. Чехи же обладают преимуществом в классе и глубине состава, но в последних играх испытывают трудности с реализацией.Ожидается упорная борьба с минимальным преимуществом гостей. Чехия будет контролировать мяч и искать возможность вскрыть плотную защиту хозяев, но вряд ли матч получится результативным – слишком осторожно действуют обе команды при равных шансах.

Рекомендованные ставки