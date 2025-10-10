Введите ваш ник на сайте
Болгария – Турция: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.25

10 октября 2025 10:00
Болгария - Турция
11 окт. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.25
Победа Турции
Сделать ставку

11 октября на стадионе «Васил Левски» в Софии состоится матч квалификации чемпионата мира между Болгарией и Турцией. Обе сборные находятся в кризисе, а поражения в последних турах добавили давления на игроков и тренерские штабы. Встреча приобретает особое значение, ведь любая из сторон может вернуть уверенность лишь за счeт победы.

Болгария

Болгарская сборная переживает сложный период: три поражения подряд и 14 пропущенных мячей за пять последних встреч. Команда Кирила Десподова, который остаeтся главным креативным игроком, действует несбалансированно, часто проваливается при обороне флангов. Средний показатель – 0,6 гола за игру – отражает слабость атаки, которая редко доходит до штрафной соперника. При этом дома болгары стараются играть агрессивнее, используя длинные передачи и навесы, но им не хватает точности в завершении. Ключевая проблема – дисциплина в обороне: 2,8 пропущенных гола в среднем за матч ставят команду среди худших в отборе.

Турция

Турция тоже не впечатляет: разгром от Испании (0:6) стал болезненным ударом, но команда всe же демонстрирует более высокий уровень организации, чем соперник. Турки забили восемь голов за пять встреч, а главной фигурой в атаке остаeтся Керем Актюркоглу, оформивший 11 мячей за 25 матчей. Команда старается играть в контролирующий футбол, но при этом часто допускает ошибки в обороне – 10 пропущенных за пять матчей. Тем не менее Турция способна на мощные всплески, особенно против соперников, уступающих в классе.

Факты о командах

Болгария

  • Проигрывает в трeх последних матчах подряд
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Средняя результативность – 0,6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2,8 гола за матч

Турция

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Средняя результативность – 1,6 гола за игру
  • Забивает в большинстве матчей квалификации
  • Имеет один из лучших показателей владения мячом в группе

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
0
Забитых мячей
6
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Турция
4 : 0
08.06.2015
Болгария
Товарищеские матчи. Сборные,
Болгария
0 : 2
29.05.2012
Турция

Прогноз на матч Болгария – Турция

Обе сборные находятся в поиске стабильности, но разница в потенциале заметна. Болгария играет на фоне эмоционального спада и не может наладить взаимодействие между линиями. Турция, несмотря на тяжeлое поражение от Испании, располагает более опытным составом и быстрее восстанавливается после неудач. Вероятно, гости постараются с первых минут навязать давление, используя скорость своих фланговых игроков. Болгария может создать моменты на стандартах, но в открытой игре уступает. Наиболее вероятный сценарий – победа Турции при умеренном количестве голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа Турции – коэффициент 1.25
  • Тотал голов меньше 3.0 – коэффициент 1.90

1.25
Победа Турции
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
