11 октября в Белграде состоится важный матч квалификации чемпионата мира между сборными Сербии и Албании. Обе команды претендуют на выход в следующую стадию, и результат этой встречи может серьeзно повлиять на распределение мест в группе.

Сербия

Сербская сборная подходит к игре после болезненного поражения от Англии (0:5), которое обнажило проблемы в обороне. Несмотря на это, команда остаeтся одним из фаворитов группы. Сербия традиционно делает ставку на атакующую игру через фланги и навесы на мощного форварда Александра Митровича, забившего 11 голов в 21 матче. Однако в последних встречах эффективность реализации снизилась – всего шесть голов за пять матчей. На домашнем поле Сербия обычно играет первым номером, активно прессингует, но порой допускает ошибки при переходе из атаки в оборону.

Албания

Албанская сборная проводит один из лучших циклов за последние годы: после пяти туров она занимает второе место и не проигрывает уже четыре игры подряд. Команда демонстрирует сбалансированный стиль с плотной обороной и быстрыми контратаками. Ключевым игроком остаeтся Недим Байрами, оформивший пять мячей в 22 встречах. При этом Албания выделяется надeжной защитой – всего один пропущенный гол за последние пять матчей. Такой уровень компактности в обороне делает команду крайне неудобным соперником даже для фаворитов.

Факты о командах

Сербия

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Средняя результативность – 1,2 гола за игру

Пропускает в среднем 1 гол за матч

Три домашних победы в последних четырeх встречах

Албания

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0,2 гола за игру

Забивает в трeх матчах подряд

Оборона – одна из лучших в отборочном турнире

Прогноз на матч Сербия – Албания

Встреча обещает быть напряжeнной и тактически выверенной. Сербия, играя дома, постарается с первых минут навязать давление, но столкнeтся с организованной обороной соперника. Албания будет играть вторым номером, делая ставку на стандарты и быстрые переходы. С учeтом текущей формы и надeжности обороны гостей, большого количества голов ожидать не стоит. Вероятен осторожный сценарий, где решающим может стать один точный удар. Сербия выглядит чуть сильнее по подбору игроков, но Албания находится в лучшем эмоциональном состоянии и способна увезти очки.

