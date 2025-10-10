Введите ваш ник на сайте
Сербия – Албания: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.62

10 октября 2025 9:00
Сербия - Албания
11 окт. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

11 октября в Белграде состоится важный матч квалификации чемпионата мира между сборными Сербии и Албании. Обе команды претендуют на выход в следующую стадию, и результат этой встречи может серьeзно повлиять на распределение мест в группе.

Сербия

Сербская сборная подходит к игре после болезненного поражения от Англии (0:5), которое обнажило проблемы в обороне. Несмотря на это, команда остаeтся одним из фаворитов группы. Сербия традиционно делает ставку на атакующую игру через фланги и навесы на мощного форварда Александра Митровича, забившего 11 голов в 21 матче. Однако в последних встречах эффективность реализации снизилась – всего шесть голов за пять матчей. На домашнем поле Сербия обычно играет первым номером, активно прессингует, но порой допускает ошибки при переходе из атаки в оборону.

Албания

Албанская сборная проводит один из лучших циклов за последние годы: после пяти туров она занимает второе место и не проигрывает уже четыре игры подряд. Команда демонстрирует сбалансированный стиль с плотной обороной и быстрыми контратаками. Ключевым игроком остаeтся Недим Байрами, оформивший пять мячей в 22 встречах. При этом Албания выделяется надeжной защитой – всего один пропущенный гол за последние пять матчей. Такой уровень компактности в обороне делает команду крайне неудобным соперником даже для фаворитов.

Факты о командах

Сербия

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Средняя результативность – 1,2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1 гол за матч
  • Три домашних победы в последних четырeх встречах

Албания

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0,2 гола за игру
  • Забивает в трeх матчах подряд
  • Оборона – одна из лучших в отборочном турнире

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Албания
0 : 0
07.06.2025
Сербия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 9 тур
Албания
0 : 2
08.10.2015
Сербия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 3 тур
Сербия
0 : 3
14.10.2014
Албания

Прогноз на матч Сербия – Албания

Встреча обещает быть напряжeнной и тактически выверенной. Сербия, играя дома, постарается с первых минут навязать давление, но столкнeтся с организованной обороной соперника. Албания будет играть вторым номером, делая ставку на стандарты и быстрые переходы. С учeтом текущей формы и надeжности обороны гостей, большого количества голов ожидать не стоит. Вероятен осторожный сценарий, где решающим может стать один точный удар. Сербия выглядит чуть сильнее по подбору игроков, но Албания находится в лучшем эмоциональном состоянии и способна увезти очки.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.62
  • Ничья или победа Албании (X2) – коэффициент 2.00

1.62
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
