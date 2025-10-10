11 октября в рамках 13-го тура Второй лиги А на стадионе в Тюмени пройдет встреча между «Тюменью» и «Аланией». Оба клуба проводят сезон ниже ожиданий, теряя очки даже в играх с середняками. Команды подходят к матчу с близкими показателями и явно будут делать ставку на аккуратную игру без лишнего риска.
«Тюмень»
Коллектив из Тюмени переживает затяжной спад – серия без побед длится уже семь матчей. В последней игре команда уступила «Динамо Киров» (0:1), пропустив на старте встречи и не сумев отыграться. За последние пять туров «Тюмень» забила 5 голов и пропустила 7. Проблемы начинаются с реализации моментов: команда много атакует, но часто теряет концентрацию в завершении. Дома сибиряки действуют активнее, но и там не хватает стабильности – оборона допускает ошибки почти в каждом матче.
«Алания»
Владикавказцы в прошлом туре сыграли вничью с «Динамо-2» (0:0) и немного стабилизировали ситуацию. Команда забивает мало – всего 4 мяча за пять последних игр, зато старается не раскрывать оборону. Алания чередует удачные матчи с неудачными, но особенно слабо выглядит на выезде – три поражения подряд и минимум угроз у ворот соперников. Несмотря на не самые яркие результаты, коллектив играет дисциплинированно и часто переводит борьбу в центр поля.
Факты о командах
«Тюмень»
- Не выигрывает в 8 последних матчах
- Пропускает в 7 встречах подряд
- Средняя результативность – 1 гол за игру
- Пропускает около 1,4 гола за матч
«Алания»
- Проигрывает в 3 выездных матчах подряд
- Забивает в среднем 0,8 гола за игру
- Пропускает в 7 из 9 последних игр
- Играет прагматично и осторожно
Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания»
Встреча двух команд с проблемами в атаке едва ли станет результативной. «Тюмень» давно не побеждала, но дома способна сыграть надeжнее и сдержать натиск гостей. «Алания» проводит слабые выезды, редко забивает и будет больше сосредоточена на сохранении баланса. Вероятно, игра получится закрытой, а исход решат редкие эпизоды. Сибиряки выглядят немного предпочтительнее за счeт поддержки болельщиков, но крупного счeта ожидать не стоит.
Рекомендованные ставки
- Фора 0 на «Тюмень» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72