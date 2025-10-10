Введите ваш ник на сайте
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.85

10 октября 2025 9:00
Тюмень - Алания
11 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Фора 0 на «Тюмень»
Сделать ставку

11 октября в рамках 13-го тура Второй лиги А на стадионе в Тюмени пройдет встреча между «Тюменью» и «Аланией». Оба клуба проводят сезон ниже ожиданий, теряя очки даже в играх с середняками. Команды подходят к матчу с близкими показателями и явно будут делать ставку на аккуратную игру без лишнего риска.

«Тюмень»

Коллектив из Тюмени переживает затяжной спад – серия без побед длится уже семь матчей. В последней игре команда уступила «Динамо Киров» (0:1), пропустив на старте встречи и не сумев отыграться. За последние пять туров «Тюмень» забила 5 голов и пропустила 7. Проблемы начинаются с реализации моментов: команда много атакует, но часто теряет концентрацию в завершении. Дома сибиряки действуют активнее, но и там не хватает стабильности – оборона допускает ошибки почти в каждом матче.

«Алания»

Владикавказцы в прошлом туре сыграли вничью с «Динамо-2» (0:0) и немного стабилизировали ситуацию. Команда забивает мало – всего 4 мяча за пять последних игр, зато старается не раскрывать оборону. Алания чередует удачные матчи с неудачными, но особенно слабо выглядит на выезде – три поражения подряд и минимум угроз у ворот соперников. Несмотря на не самые яркие результаты, коллектив играет дисциплинированно и часто переводит борьбу в центр поля.

Факты о командах

«Тюмень»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Пропускает в 7 встречах подряд
  • Средняя результативность – 1 гол за игру
  • Пропускает около 1,4 гола за матч

«Алания»

  • Проигрывает в 3 выездных матчах подряд
  • Забивает в среднем 0,8 гола за игру
  • Пропускает в 7 из 9 последних игр
  • Играет прагматично и осторожно

Личные встречи
13% (2)
31% (5)
56% (9)
7
Забитых мячей
30
0.44
В среднем за матч
1.88
2:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Алания
1 : 2
16.08.2025
Тюмень
Россия. Первая лига, 23 тур
Алания
0 : 0
08.03.2025
Тюмень
Россия. Кубок, 5 раунд
Тюмень
0 : 0
16.10.2024
Алания
Россия. Первая лига, 2 тур
Тюмень
0 : 1
21.07.2024
Алания
Россия. Первая лига, 23 тур
Тюмень
0 : 1
18.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 9 тур
Алания
1 : 1
10.09.2023
Тюмень
Чемпионат России, 19 тур
Алания
6 : 0
01.08.1998
Тюмень
Чемпионат России, 4 тур
Тюмень
0 : 2
18.04.1998
Алания
Чемпионат России, 28 тур
Тюмень
1 : 4
20.09.1997
Алания
Чемпионат России, 11 тур
Алания
0 : 0
24.05.1997
Тюмень
Чемпионат России, 28 тур
Алания
4 : 0
14.10.1995
Тюмень
Чемпионат России, 4 тур
Тюмень
0 : 4
29.04.1995
Алания
Чемпионат России, 29 тур
Тюмень
0 : 0
30.10.1994
Алания
Чемпионат России, 1 тур
Алания
2 : 1
15.03.1994
Тюмень
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Алания
4 : 1
02.08.1992
Тюмень
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
Тюмень
1 : 0
17.05.1992
Алания
Показать все

Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания»

Встреча двух команд с проблемами в атаке едва ли станет результативной. «Тюмень» давно не побеждала, но дома способна сыграть надeжнее и сдержать натиск гостей. «Алания» проводит слабые выезды, редко забивает и будет больше сосредоточена на сохранении баланса. Вероятно, игра получится закрытой, а исход решат редкие эпизоды. Сибиряки выглядят немного предпочтительнее за счeт поддержки болельщиков, но крупного счeта ожидать не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Фора 0 на «Тюмень» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.72

1.85
Фора 0 на «Тюмень»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень
