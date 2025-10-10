12 октября в Пятигорске состоится матч 13-го тура Второй лиги А, где «Машук-КМВ» примет «Ленинградец». Обе команды занимают места в верхней части таблицы и подходят к встрече в неплохой форме, однако действуют в разных игровых стилях: хозяева полагаются на прочную оборону и надeжность дома, а гости – на быстрые переходы и контроль темпа.

«Машук-КМВ»

Клуб из Пятигорска в прошлом туре сыграл 0:0 с «Текстильщиком» и сохранил очко в непростом выезде. В пяти последних матчах «Машук-КМВ» забил 5 и пропустил 8 голов. Команда часто выбирает оборонительную модель и старается играть строго по результату. В домашних матчах она выглядит увереннее – серия без поражений на своeм поле насчитывает уже 14 игр из 15. В среднем забивает около 1 гола за матч и крайне редко проводит открытые встречи.

«Ленинградец»

Питерский коллектив набрал отличную форму – серия без поражений длится четыре матча, включая победу над «Сибирью» (2:1). За последние пять игр команда забила 7 голов и пропустила 5, демонстрируя грамотный баланс между атакой и обороной. «Ленинградец» старается прессинговать высоко, но при этом способен быстро перестраиваться при потере мяча. На выезде действует осторожнее, делая ставку на стандарты и индивидуальное мастерство в завершающей стадии.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей

Пропускает в среднем 1,6 гола за игру

Забивает в среднем 1 гол за матч

Редко проводит результативные встречи

«Ленинградец»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Забивает в среднем 1,4 гола за игру

Пропускает в среднем 1 гол за матч

Отличается стабильностью в атаке

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 6 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 0.67 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:4 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур Ленинградец 1 : 2 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур Ленинградец 1 : 4 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур Машук-КМВ 0 : 0 Ленинградец

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Ленинградец»

Игра обещает быть равной и тактически плотной. «Машук-КМВ» традиционно силeн дома, где почти не проигрывает, но в атаке не демонстрирует стабильности. «Ленинградец» более гибок и способен контролировать игру, однако его оборона также не безупречна. Вероятно, борьба будет упорной с небольшим преимуществом гостей, чья форма и атакующая организация выглядят лучше. Однако пятигорцы вряд ли уступят без сопротивления, и игра может завершиться с минимальным перевесом одной из сторон.

Рекомендованные ставки