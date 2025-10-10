Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Машук-КМВ» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.45

10 октября 2025 8:00
Машук-КМВ - Ленинградец
11 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Фора 0 на «Ленинградец»
Сделать ставку

12 октября в Пятигорске состоится матч 13-го тура Второй лиги А, где «Машук-КМВ» примет «Ленинградец». Обе команды занимают места в верхней части таблицы и подходят к встрече в неплохой форме, однако действуют в разных игровых стилях: хозяева полагаются на прочную оборону и надeжность дома, а гости – на быстрые переходы и контроль темпа.

«Машук-КМВ»

Клуб из Пятигорска в прошлом туре сыграл 0:0 с «Текстильщиком» и сохранил очко в непростом выезде. В пяти последних матчах «Машук-КМВ» забил 5 и пропустил 8 голов. Команда часто выбирает оборонительную модель и старается играть строго по результату. В домашних матчах она выглядит увереннее – серия без поражений на своeм поле насчитывает уже 14 игр из 15. В среднем забивает около 1 гола за матч и крайне редко проводит открытые встречи.

«Ленинградец»

Питерский коллектив набрал отличную форму – серия без поражений длится четыре матча, включая победу над «Сибирью» (2:1). За последние пять игр команда забила 7 голов и пропустила 5, демонстрируя грамотный баланс между атакой и обороной. «Ленинградец» старается прессинговать высоко, но при этом способен быстро перестраиваться при потере мяча. На выезде действует осторожнее, делая ставку на стандарты и индивидуальное мастерство в завершающей стадии.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 14 из 15 последних домашних матчей
  • Пропускает в среднем 1,6 гола за игру
  • Забивает в среднем 1 гол за матч
  • Редко проводит результативные встречи

«Ленинградец»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Забивает в среднем 1,4 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1 гол за матч
  • Отличается стабильностью в атаке

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
0.67
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец
1 : 2
16.08.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Ленинградец
1 : 4
24.05.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Машук-КМВ
0 : 0
06.04.2025
Ленинградец

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Ленинградец»

Игра обещает быть равной и тактически плотной. «Машук-КМВ» традиционно силeн дома, где почти не проигрывает, но в атаке не демонстрирует стабильности. «Ленинградец» более гибок и способен контролировать игру, однако его оборона также не безупречна. Вероятно, борьба будет упорной с небольшим преимуществом гостей, чья форма и атакующая организация выглядят лучше. Однако пятигорцы вряд ли уступят без сопротивления, и игра может завершиться с минимальным перевесом одной из сторон.

Рекомендованные ставки

  • Фора 0 на «Ленинградец» – коэффициент 1.45
  • Тотал больше 1.5 – коэффициент 1.74

1.45
Фора 0 на «Ленинградец»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 