Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сибирь» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.65

10 октября 2025 8:00
Сибирь - Волгарь
11 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

11 октября в Новосибирске на стадионе «Спартак» состоится центральный матч 13-го тура Второй лиги А между «Сибирью» и «Волгарем». Оба коллектива идут в верхней части таблицы, разделяя всего одно очко. Встреча обещает стать настоящей проверкой на прочность для обеих сторон.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска находится на третьем месте с 20 очками после 12 туров. В предыдущем туре «Сибирь» уступила «Ленинградцу» (1:2), хотя по игре заслуживала большего. В пяти последних матчах сибиряки забили 6 голов и пропустили 4 – показатель стабильной, но не сверхрезультативной игры. На своeм поле коллектив уверенно действует в атаке и победил в четырeх домашних встречах подряд. Средняя результативность – 1,2 гола за игру, при этом команда грамотно выстраивает оборону и редко позволяет создавать опасные моменты у своих ворот.

«Волгарь»

Астраханский клуб набрал отличную форму и после 12 туров занимает второе место с 21 очком. «Волгарь» победил в трeх последних матчах подряд и не пропускает уже три тура. Коллектив демонстрирует выверенный баланс между атакой и защитой, забивая стабильно, но без излишеств – 5 мячей за последние пять встреч. При этом астраханцы допускают минимум ошибок в обороне – всего два пропущенных гола за тот же период. На выезде команда играет осторожно, предпочитая надeжность и контроль мяча в центре поля.

Факты о командах

«Сибирь»

  • Побеждает в 4 последних матчах дома
  • В среднем забивает 1,2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0,8 гола за матч
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Волгарь»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 8 встречах подряд
  • В среднем забивает 1 гол за игру

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
1
Забитых мячей
3
0.33
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Волгарь
1 : 1
16.08.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Волгарь
1 : 0
29.09.2024
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Сибирь
0 : 1
04.08.2024
Волгарь

Прогноз на матч «Сибирь» – «Волгарь»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, но их стили различаются. «Сибирь» делает ставку на давление дома, быстрые переходы в атаку и активную игру флангами. «Волгарь» предпочитает играть от обороны, сохраняя высокий процент контроля мяча и действуя прагматично. Хозяева постараются навязать темп и использовать свои фланги, но оборона гостей способна сдержать натиск. Матч ожидается закрытым с упором на борьбу в центре поля и минимальным количеством голов. Наиболее вероятен исход с низовой результативностью или ничейным счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65
  • Ничья в матче – коэффициент 3.15

1.65
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 