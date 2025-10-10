11 октября в Новосибирске на стадионе «Спартак» состоится центральный матч 13-го тура Второй лиги А между «Сибирью» и «Волгарем». Оба коллектива идут в верхней части таблицы, разделяя всего одно очко. Встреча обещает стать настоящей проверкой на прочность для обеих сторон.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска находится на третьем месте с 20 очками после 12 туров. В предыдущем туре «Сибирь» уступила «Ленинградцу» (1:2), хотя по игре заслуживала большего. В пяти последних матчах сибиряки забили 6 голов и пропустили 4 – показатель стабильной, но не сверхрезультативной игры. На своeм поле коллектив уверенно действует в атаке и победил в четырeх домашних встречах подряд. Средняя результативность – 1,2 гола за игру, при этом команда грамотно выстраивает оборону и редко позволяет создавать опасные моменты у своих ворот.

«Волгарь»

Астраханский клуб набрал отличную форму и после 12 туров занимает второе место с 21 очком. «Волгарь» победил в трeх последних матчах подряд и не пропускает уже три тура. Коллектив демонстрирует выверенный баланс между атакой и защитой, забивая стабильно, но без излишеств – 5 мячей за последние пять встреч. При этом астраханцы допускают минимум ошибок в обороне – всего два пропущенных гола за тот же период. На выезде команда играет осторожно, предпочитая надeжность и контроль мяча в центре поля.

Факты о командах

«Сибирь»

Побеждает в 4 последних матчах дома

В среднем забивает 1,2 гола за игру

Пропускает в среднем 0,8 гола за матч

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Волгарь»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Не пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 8 встречах подряд

В среднем забивает 1 гол за игру

Прогноз на матч «Сибирь» – «Волгарь»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, но их стили различаются. «Сибирь» делает ставку на давление дома, быстрые переходы в атаку и активную игру флангами. «Волгарь» предпочитает играть от обороны, сохраняя высокий процент контроля мяча и действуя прагматично. Хозяева постараются навязать темп и использовать свои фланги, но оборона гостей способна сдержать натиск. Матч ожидается закрытым с упором на борьбу в центре поля и минимальным количеством голов. Наиболее вероятен исход с низовой результативностью или ничейным счeтом.

