«Динамо-2» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.84

10 октября 2025 8:32
Динамо-2 - Текстильщик
11 окт. 2025, суббота 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
1.84
Тотал меньше 2.5
11 октября в Москве на поле стадиона «Динамо Академия» состоится встреча 13-го тура Второй лиги А между «Динамо-2» и «Текстильщиком». Обе команды идут нестабильно, но преследуют разные цели: москвичи борются за выживание, а ивановцы пытаются закрепиться в верхней половине таблицы.

«Динамо-2»

Молодeжный состав бело-голубых проводит сложный сезон. После 12 туров команда имеет 10 очков и занимает 10-е место. В последних пяти встречах забила лишь трижды и пропустила восемь голов. В игре против «Алании» (0:0) москвичи сыграли строго в обороне, но проблемы с созиданием сохраняются. На своeм поле «Динамо-2» действует активнее, однако нестабильность защитной линии часто сводит усилия на нет. Средняя результативность – 0,6 гола за матч при 1,6 пропущенных.

«Текстильщик»

Ивановская команда идeт на пятом месте с 12 очками, но в последних турах также испытывает трудности. «Текстильщик» не выигрывает три матча подряд, хотя стабильно забивает. В игре против «Машука» (0:0) ивановцы выглядели надeжно, но без остроты впереди. За пять последних встреч пропустили всего четыре раза – один из лучших показателей в лиге. Команда уверенно действует в защите и старается использовать стандарты как главный инструмент давления.

Факты о командах

«Динамо-2»

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в среднем 0,6 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1,6 гола за матч
  • Победил лишь в одном из пяти последних туров

«Текстильщик»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0,8 гола за игру
  • Забивает в среднем 0,6 гола за матч
  • Имеет одну из лучших оборон в лиге

Личные встречи
14% (1)
14% (1)
71% (5)
9
Забитых мячей
16
1.29
В среднем за матч
2.29
4:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик
2 : 2
16.08.2025
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо-2
1 : 2
26.04.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Текстильщик
3 : 0
08.03.2025
Динамо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 20 тур
Текстильщик
3 : 1
05.11.2022
Динамо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
4 : 1
10.09.2022
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Динамо-2
1 : 4
04.06.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
Текстильщик
1 : 0
20.07.2016
Динамо-2
Показать все

Прогноз на матч «Динамо-2» – «Текстильщик»

Обе команды находятся в зоне нестабильных результатов. «Динамо-2» играет аккуратно и редко рискует, стараясь не пропустить, а «Текстильщик» делает ставку на плотную оборону и контратаку. Матч, вероятно, получится закрытым, с минимумом опасных моментов и акцентом на борьбу в центре поля. Исход может решить один гол, а наиболее логичным сценарием видится низовой результат и возможная ничья.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.84
  • Оба не забьют – коэффициент 1.87

1.84
Тотал меньше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Текстильщик Динамо-2
