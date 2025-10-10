11 октября в Москве на поле стадиона «Динамо Академия» состоится встреча 13-го тура Второй лиги А между «Динамо-2» и «Текстильщиком». Обе команды идут нестабильно, но преследуют разные цели: москвичи борются за выживание, а ивановцы пытаются закрепиться в верхней половине таблицы.

«Динамо-2»

Молодeжный состав бело-голубых проводит сложный сезон. После 12 туров команда имеет 10 очков и занимает 10-е место. В последних пяти встречах забила лишь трижды и пропустила восемь голов. В игре против «Алании» (0:0) москвичи сыграли строго в обороне, но проблемы с созиданием сохраняются. На своeм поле «Динамо-2» действует активнее, однако нестабильность защитной линии часто сводит усилия на нет. Средняя результативность – 0,6 гола за матч при 1,6 пропущенных.

«Текстильщик»

Ивановская команда идeт на пятом месте с 12 очками, но в последних турах также испытывает трудности. «Текстильщик» не выигрывает три матча подряд, хотя стабильно забивает. В игре против «Машука» (0:0) ивановцы выглядели надeжно, но без остроты впереди. За пять последних встреч пропустили всего четыре раза – один из лучших показателей в лиге. Команда уверенно действует в защите и старается использовать стандарты как главный инструмент давления.

Факты о командах

«Динамо-2»

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в среднем 0,6 гола за игру

Пропускает в среднем 1,6 гола за матч

Победил лишь в одном из пяти последних туров

«Текстильщик»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в среднем 0,8 гола за игру

Забивает в среднем 0,6 гола за матч

Имеет одну из лучших оборон в лиге

Прогноз на матч «Динамо-2» – «Текстильщик»

Обе команды находятся в зоне нестабильных результатов. «Динамо-2» играет аккуратно и редко рискует, стараясь не пропустить, а «Текстильщик» делает ставку на плотную оборону и контратаку. Матч, вероятно, получится закрытым, с минимумом опасных моментов и акцентом на борьбу в центре поля. Исход может решить один гол, а наиболее логичным сценарием видится низовой результат и возможная ничья.

Рекомендованные ставки