Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бельгия – Северная Македония: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.43

09 октября 2025 8:00
Бельгия - Северная Македония
10 окт. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Победа Бельгии с форой (-1.5)
Сделать ставку

На стадионе «Геламко-Арена» Бельгия примет Северную Македонию в центральном матче группы. Обе команды уверенно выступают в квалификации, но Бельгия выглядит мощнее и будет стремиться догнать лидера таблицы.

Бельгия

Бельгия демонстрирует характерную для себя доминирующую игру. Команда выиграла три последних встречи, забив в них 16 голов и не пропустив ни разу. Особенно впечатляет атакующая мощь – в среднем 4 гола за матч, что делает бельгийцев одной из самых результативных сборных Европы. Команда активно использует фланги, а также стандарты, откуда часто создаются ключевые моменты. Однако стоит отметить, что в играх против более плотных соперников Бельгия временами допускает потери концентрации в обороне.

Северная Македония

Балканская сборная удивляет стабильностью – 11 очков после пяти туров и уверенная игра против всех соперников. Команда редко проигрывает и держит высокий уровень организации. В последних матчах Северная Македония показывает сбалансированную игру: 9 забитых и лишь 4 пропущенных мяча за пять встреч. Главная сила – в быстрой контратаке и умении использовать слабые зоны соперников. Но против системных сборных вроде Бельгии македонцам сложно выдерживать темп на протяжении всей игры.

Факты о командах

Бельгия

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем 4.00 забитых мяча за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола
  • Забивает в 6 последних встречах подряд

Северная Македония

  • Не проигрывает в 5 матчах
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола
  • Забивает в 13 матчах подряд

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
1.33
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Македония
1 : 1
06.06.2025
Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Бельгия
1 : 0
26.03.2013
Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Северная Македония
0 : 2
22.03.2013
Бельгия

Прогноз на матч Бельгия – Северная Македония

Матч обещает быть напряжeнным: обе сборные в отличной форме, но класс и глубина состава Бельгии должны сыграть решающую роль. Хозяева способны обеспечить себе комфортное преимущество, особенно на домашнем поле, где они регулярно устраивают разгромы. Однако Северная Македония не выглядит беззащитной – команда способна навязать борьбу и провести хотя бы один результативный выпад. Логично ожидать уверенную победу Бельгии, но не без моментов у ворот хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа Бельгии с форой (-1.5) – коэффициент 1.43
  • Тотал больше 3.0 голов – коэффициент 1.90

1.43
Победа Бельгии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Другие прогнозы
10.10.2025
13:20
1.82
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Парагвай
Победа Японии
10.10.2025
14:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея - Бразилия
Победа Бразилии и тотал меньше 3.5 голов
10.10.2025
17:00
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 7 тур
Казахстан - Лихтенштейн
Фора (-2) на Казахстан
10.10.2025
18:00
1.83
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Доминиканская Республика
Фора (-2) на Уругвай
10.10.2025
18:00
1.85
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Иордания
Победа Иордании
10.10.2025
20:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Иран
Победа России
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 