На стадионе «Геламко-Арена» Бельгия примет Северную Македонию в центральном матче группы. Обе команды уверенно выступают в квалификации, но Бельгия выглядит мощнее и будет стремиться догнать лидера таблицы.

Бельгия

Бельгия демонстрирует характерную для себя доминирующую игру. Команда выиграла три последних встречи, забив в них 16 голов и не пропустив ни разу. Особенно впечатляет атакующая мощь – в среднем 4 гола за матч, что делает бельгийцев одной из самых результативных сборных Европы. Команда активно использует фланги, а также стандарты, откуда часто создаются ключевые моменты. Однако стоит отметить, что в играх против более плотных соперников Бельгия временами допускает потери концентрации в обороне.

Северная Македония

Балканская сборная удивляет стабильностью – 11 очков после пяти туров и уверенная игра против всех соперников. Команда редко проигрывает и держит высокий уровень организации. В последних матчах Северная Македония показывает сбалансированную игру: 9 забитых и лишь 4 пропущенных мяча за пять встреч. Главная сила – в быстрой контратаке и умении использовать слабые зоны соперников. Но против системных сборных вроде Бельгии македонцам сложно выдерживать темп на протяжении всей игры.

Факты о командах

Бельгия

Побеждает в 3 последних матчах подряд

В среднем 4.00 забитых мяча за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола

Забивает в 6 последних встречах подряд

Северная Македония

Не проигрывает в 5 матчах

Забивает в среднем 1.80 гола за игру

Пропускает в среднем 0.80 гола

Забивает в 13 матчах подряд

Прогноз на матч Бельгия – Северная Македония

Матч обещает быть напряжeнным: обе сборные в отличной форме, но класс и глубина состава Бельгии должны сыграть решающую роль. Хозяева способны обеспечить себе комфортное преимущество, особенно на домашнем поле, где они регулярно устраивают разгромы. Однако Северная Македония не выглядит беззащитной – команда способна навязать борьбу и провести хотя бы один результативный выпад. Логично ожидать уверенную победу Бельгии, но не без моментов у ворот хозяев.

