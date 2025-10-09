10 октября в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча обещает быть напряженной, ведь обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют уверенные результаты в последних играх.

Россия

Российская сборная продолжает впечатлять стабильностью и атакующим потенциалом. Команда не проигрывает в 20 подряд товарищеских матчах и уверенно справилась с Катаром (4:1) в последней игре. В пяти последних встречах россияне забили 14 мячей при трeх пропущенных.Характерной чертой сборной стала высокая интенсивность на флангах и хорошая реализация стандартов. При этом защита действует всe увереннее – всего три пропущенных гола за пять матчей. На домашнем поле Россия традиционно доминирует, предпочитая быстрый переход из обороны в атаку и контроль темпа.

Иран

Иран также находится на отличном ходу: семь побед подряд в товарищеских матчах и 10 забитых мячей за последние пять встреч. Команда демонстрирует зрелый и прагматичный футбол, делая ставку на компактную оборону и организованные контратаки.Средний показатель результативности – два гола за игру, при этом пропускают иранцы не более одного мяча. Иран умеет навязывать борьбу даже более сильным соперникам, сохраняя концентрацию и строгое выполнение плана. Однако на выезде против организованной сборной России им будет сложно выдерживать высокий темп.

Факты о командах

Россия

Не проигрывает в 20 матчах подряд

В среднем: 2.80 забитых, 0.60 пропущенных за игру

Забивает в 18 из 20 последних встреч

Три победы с разницей в 3+ мяча

Иран

Семь побед подряд

В среднем: 2.00 забитых, 1.00 пропущенного за игру

Забивает в 8 последних матчах

Не проигрывает в 13 из 15 последних встреч

Прогноз на матч Россия – Иран

Обе сборные демонстрируют сильную текущую форму, но преимущество на стороне хозяев. Россия обладает более мощной атакой и играет на своeм поле, где традиционно показывает уверенный контроль мяча и хороший прессинг. Иран способен создавать моменты, но будет вынужден больше обороняться, что уменьшит его атакующий потенциал.Матч обещает быть плотным, однако Россия, скорее всего, сумеет дожать соперника. Наиболее вероятен сценарий с победой хозяев при умеренной результативности.

