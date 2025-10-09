Введите ваш ник на сайте
Россия – Иран: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.45

09 октября 2025 8:00
Россия - Иран
10 окт. 2025, пятница 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
1.45
Победа России
10 октября в Волгограде состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча обещает быть напряженной, ведь обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют уверенные результаты в последних играх.

Россия

Российская сборная продолжает впечатлять стабильностью и атакующим потенциалом. Команда не проигрывает в 20 подряд товарищеских матчах и уверенно справилась с Катаром (4:1) в последней игре. В пяти последних встречах россияне забили 14 мячей при трeх пропущенных.Характерной чертой сборной стала высокая интенсивность на флангах и хорошая реализация стандартов. При этом защита действует всe увереннее – всего три пропущенных гола за пять матчей. На домашнем поле Россия традиционно доминирует, предпочитая быстрый переход из обороны в атаку и контроль темпа.

Иран

Иран также находится на отличном ходу: семь побед подряд в товарищеских матчах и 10 забитых мячей за последние пять встреч. Команда демонстрирует зрелый и прагматичный футбол, делая ставку на компактную оборону и организованные контратаки.Средний показатель результативности – два гола за игру, при этом пропускают иранцы не более одного мяча. Иран умеет навязывать борьбу даже более сильным соперникам, сохраняя концентрацию и строгое выполнение плана. Однако на выезде против организованной сборной России им будет сложно выдерживать высокий темп.

Факты о командах

Россия

  • Не проигрывает в 20 матчах подряд
  • В среднем: 2.80 забитых, 0.60 пропущенных за игру
  • Забивает в 18 из 20 последних встреч
  • Три победы с разницей в 3+ мяча

Иран

  • Семь побед подряд
  • В среднем: 2.00 забитых, 1.00 пропущенного за игру
  • Забивает в 8 последних матчах
  • Не проигрывает в 13 из 15 последних встреч

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
1 : 1
23.03.2023
Россия
Товарищеские матчи. Сборные, 1 тур
Россия
1 : 1
10.10.2017
Иран
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
1 : 0
09.02.2011
Россия

Прогноз на матч Россия – Иран

Обе сборные демонстрируют сильную текущую форму, но преимущество на стороне хозяев. Россия обладает более мощной атакой и играет на своeм поле, где традиционно показывает уверенный контроль мяча и хороший прессинг. Иран способен создавать моменты, но будет вынужден больше обороняться, что уменьшит его атакующий потенциал.Матч обещает быть плотным, однако Россия, скорее всего, сумеет дожать соперника. Наиболее вероятен сценарий с победой хозяев при умеренной результативности.

Рекомендованные ставки

  • Победа России – коэффициент 1.45
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.45
Победа России
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные
