Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фарерские острова – Черногория: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 2.15

08 октября 2025 10:00
Фарерские острова - Черногория
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа Черногории
Сделать ставку

9 октября на Торсвеллур состоится встреча 7-го тура Квалификации ЧМ, где хозяева Фарерские острова примут сборную Черногории. Обе команды имеют по 6 очков после пяти туров, но подходят к матчу с разным эмоциональным багажом: фарерцы показывают умеренную надeжность в обороне, а черногорцы испытывают кадровые и результативные трудности.

Фарерские острова

Фарерские острова подходят к домашнему матчу в рабочем состоянии: последняя победа над Гибралтаром 1:0 и статистика последних пяти игр – 3 забитых и 4 пропущенных. Команда компактна, дисциплинирована в обороне, играет осторожно и делает ставку на ограниченные, но результативные переходы в контратаку. Главная угроза – стандарты и индивидуальные добивания в штрафной площади соперника.

Черногория

Черногория переживает сложный отрезок: серия поражений, включая болезненное 0:4 от Хорватии, и статистика последних пяти матчей – 3 забитых и 10 пропущенных. При этом команда по-прежнему обладает классными исполнителями в атаке, а Никола Крстович способен решить эпизод. Главная проблема гостей – оборонительные провалы и нестабильность при прессинге.

Факты о командах

Фарерские острова

  • После 5 туров: 6 очков
  • В последних 5 играх: 3 забито, 4 пропущено
  • Недавняя победа над Гибралтаром 1:0
  • Команда играeт компактно и надeжно дома

Черногория

  • После 5 туров: 6 очков
  • В последних 5 играх: 3 забито, 10 пропущено
  • Проигрывает в нескольких последних матчах отбора
  • Есть классные исполнители в атаке, но оборона хрупка

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
1 : 0
25.03.2025
Фарерские острова

Прогноз на матч Фарерские острова – Черногория

Матч обещает быть тактическим и нервным. Формально гости сильнее по подбору исполнителей, но последние результаты показывают проблемы в обороне и низкую результативность. Фарерские острова на своeм поле действуют компактно и способны нейтрализовать быстрые фланги Черногории, делая ставку на контратаки и стандарты. Я ожидаю осторожной игры в первом тайме и более открытого второго от гостей, которые будут искать гол, чтобы переломить серию неудач. Важный фактор – психологическая готовность обеих команд: хозяева мотивированы бодрой домашней формой, гости – вынуждены рисковать. Наиболее реалистичный сценарий – минимальная победа Черногории или ничья при ограниченном количестве голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа Черногории – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

2.15
Победа Черногории
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Другие прогнозы
09.10.2025
19:00
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Финляндия - Литва
Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов
09.10.2025
21:00
1.70
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Молдавия
Победа Румынии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.65
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Уэльс
Победа Англии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.68
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Новая Зеландия
Победа Польши с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
Кипр - Босния и Герцеговина
Победа Боснии и Герцеговины
09.10.2025
21:45
2.35
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
Чехия - Хорватия
Победа Хорватии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 