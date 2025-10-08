9 октября на Торсвеллур состоится встреча 7-го тура Квалификации ЧМ, где хозяева Фарерские острова примут сборную Черногории. Обе команды имеют по 6 очков после пяти туров, но подходят к матчу с разным эмоциональным багажом: фарерцы показывают умеренную надeжность в обороне, а черногорцы испытывают кадровые и результативные трудности.
Фарерские острова
Фарерские острова подходят к домашнему матчу в рабочем состоянии: последняя победа над Гибралтаром 1:0 и статистика последних пяти игр – 3 забитых и 4 пропущенных. Команда компактна, дисциплинирована в обороне, играет осторожно и делает ставку на ограниченные, но результативные переходы в контратаку. Главная угроза – стандарты и индивидуальные добивания в штрафной площади соперника.
Черногория
Черногория переживает сложный отрезок: серия поражений, включая болезненное 0:4 от Хорватии, и статистика последних пяти матчей – 3 забитых и 10 пропущенных. При этом команда по-прежнему обладает классными исполнителями в атаке, а Никола Крстович способен решить эпизод. Главная проблема гостей – оборонительные провалы и нестабильность при прессинге.
Факты о командах
Фарерские острова
- После 5 туров: 6 очков
- В последних 5 играх: 3 забито, 4 пропущено
- Недавняя победа над Гибралтаром 1:0
- Команда играeт компактно и надeжно дома
Черногория
- После 5 туров: 6 очков
- В последних 5 играх: 3 забито, 10 пропущено
- Проигрывает в нескольких последних матчах отбора
- Есть классные исполнители в атаке, но оборона хрупка
Прогноз на матч Фарерские острова – Черногория
Матч обещает быть тактическим и нервным. Формально гости сильнее по подбору исполнителей, но последние результаты показывают проблемы в обороне и низкую результативность. Фарерские острова на своeм поле действуют компактно и способны нейтрализовать быстрые фланги Черногории, делая ставку на контратаки и стандарты. Я ожидаю осторожной игры в первом тайме и более открытого второго от гостей, которые будут искать гол, чтобы переломить серию неудач. Важный фактор – психологическая готовность обеих команд: хозяева мотивированы бодрой домашней формой, гости – вынуждены рисковать. Наиболее реалистичный сценарий – минимальная победа Черногории или ничья при ограниченном количестве голов.
Рекомендованные ставки
- Победа Черногории – коэффициент 2.15
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70