9 октября на Торсвеллур состоится встреча 7-го тура Квалификации ЧМ, где хозяева Фарерские острова примут сборную Черногории. Обе команды имеют по 6 очков после пяти туров, но подходят к матчу с разным эмоциональным багажом: фарерцы показывают умеренную надeжность в обороне, а черногорцы испытывают кадровые и результативные трудности.

Фарерские острова

Фарерские острова подходят к домашнему матчу в рабочем состоянии: последняя победа над Гибралтаром 1:0 и статистика последних пяти игр – 3 забитых и 4 пропущенных. Команда компактна, дисциплинирована в обороне, играет осторожно и делает ставку на ограниченные, но результативные переходы в контратаку. Главная угроза – стандарты и индивидуальные добивания в штрафной площади соперника.

Черногория

Черногория переживает сложный отрезок: серия поражений, включая болезненное 0:4 от Хорватии, и статистика последних пяти матчей – 3 забитых и 10 пропущенных. При этом команда по-прежнему обладает классными исполнителями в атаке, а Никола Крстович способен решить эпизод. Главная проблема гостей – оборонительные провалы и нестабильность при прессинге.

Факты о командах

Фарерские острова

После 5 туров: 6 очков

В последних 5 играх: 3 забито, 4 пропущено

Недавняя победа над Гибралтаром 1:0

Команда играeт компактно и надeжно дома

Черногория

После 5 туров: 6 очков

В последних 5 играх: 3 забито, 10 пропущено

Проигрывает в нескольких последних матчах отбора

Есть классные исполнители в атаке, но оборона хрупка

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Черногория 1 : 0 Фарерские острова

Прогноз на матч Фарерские острова – Черногория

Матч обещает быть тактическим и нервным. Формально гости сильнее по подбору исполнителей, но последние результаты показывают проблемы в обороне и низкую результативность. Фарерские острова на своeм поле действуют компактно и способны нейтрализовать быстрые фланги Черногории, делая ставку на контратаки и стандарты. Я ожидаю осторожной игры в первом тайме и более открытого второго от гостей, которые будут искать гол, чтобы переломить серию неудач. Важный фактор – психологическая готовность обеих команд: хозяева мотивированы бодрой домашней формой, гости – вынуждены рисковать. Наиболее реалистичный сценарий – минимальная победа Черногории или ничья при ограниченном количестве голов.

Рекомендованные ставки