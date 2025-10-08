9 октября на ZTE-Арена Беларусь примет Данию в 7-м туре Квалификации ЧМ. Хозяева в кризисе результатов, гости – в явном плюсе по атаке и организации игры.

Беларусь

Беларусь проиграла три последних матча, в том числе 0:2 со Шотландией. В пяти встречах забито 8 и пропущено 12 – слабая оборона и периодические всплески в атаке. Лидер по голам – Макс Эбонг.

Дания

Дания убедительно выиграла у Греции 3:0 и стабильно набирает очки. За пять игр – 12 забитых и 6 пропущенных, команда надeжна в переходах и опасна в контратаках; главное оружие – быстрые фланги и Хeйлунд в завершении.

Факты о командах

Беларусь

3 поражения подряд

Среднее пропускание 2.40 за 5 игр

Среднее забито 1.60 за 5 игр

Проблемы в обороне

Дания

Не проигрывает в большинстве последних матчей

Среднее забивает 2.40 за 5 игр

3 матча без пропущенных подряд

Высокая реализация в атаке

Прогноз на матч Беларусь – Дания

Дания выглядит предпочтительнее: гости лучше в атаке и стабильнее в обороне. Ожидаю доминирование Дании с несколькими результативными атаками и ответными моментами от Беларуси. На ZTE-Арена хозяевам будет сложно контролировать фланговые прорывы и быстрые комбинации датчан; вероятен сценарий с голами у обеих сторон и итоговым преимуществом гостей. Логичная линия для основной ставки – победа Дании с хорошим тоталом.

Рекомендованные ставки