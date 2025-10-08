Введите ваш ник на сайте
Беларусь – Дания: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.95

08 октября 2025 9:00
Беларусь - Дания
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа Дании
Сделать ставку

9 октября на ZTE-Арена Беларусь примет Данию в 7-м туре Квалификации ЧМ. Хозяева в кризисе результатов, гости – в явном плюсе по атаке и организации игры.

Беларусь

Беларусь проиграла три последних матча, в том числе 0:2 со Шотландией. В пяти встречах забито 8 и пропущено 12 – слабая оборона и периодические всплески в атаке. Лидер по голам – Макс Эбонг.

Дания

Дания убедительно выиграла у Греции 3:0 и стабильно набирает очки. За пять игр – 12 забитых и 6 пропущенных, команда надeжна в переходах и опасна в контратаках; главное оружие – быстрые фланги и Хeйлунд в завершении.

Факты о командах

Беларусь

  • 3 поражения подряд
  • Среднее пропускание 2.40 за 5 игр
  • Среднее забито 1.60 за 5 игр
  • Проблемы в обороне

Дания

  • Не проигрывает в большинстве последних матчей
  • Среднее забивает 2.40 за 5 игр
  • 3 матча без пропущенных подряд
  • Высокая реализация в атаке

Прогноз на матч Беларусь – Дания

Дания выглядит предпочтительнее: гости лучше в атаке и стабильнее в обороне. Ожидаю доминирование Дании с несколькими результативными атаками и ответными моментами от Беларуси. На ZTE-Арена хозяевам будет сложно контролировать фланговые прорывы и быстрые комбинации датчан; вероятен сценарий с голами у обеих сторон и итоговым преимуществом гостей. Логичная линия для основной ставки – победа Дании с хорошим тоталом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Дании – коэффициент 1.95
  • Фора Дания -1 – коэффициент 2.40
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.88

1.95
Победа Дании
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Рекомендуем
