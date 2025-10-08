9 октября на стадионе в Рабате сборная Марокко проведет товарищеский матч против Бахрейна. Африканцы продолжают впечатляющую серию без поражений и подходят к игре в статусе явного фаворита, тогда как гости из Азии переживают непростой отрезок, не выигрывая уже более десяти встреч подряд.

Марокко

Марокканцы набрали отличный ход и уверенно выглядят как в официальных, так и в контрольных матчах. Команда не проигрывает в пяти последних встречах, из которых четыре завершились без пропущенных голов. За этот отрезок сборная забила 12 мячей, демонстрируя отличную реализацию. Победы над Замбией (2:0) и Нигером (5:0) стали показательными – Марокко стабильно использует скорость на флангах, мощные стандарты и высокий прессинг.Тренерский штаб уделяет внимание дисциплине в обороне: даже при обилии атакующих игроков команда редко теряет баланс. В домашних матчах Марокко обычно начинает агрессивно, стараясь решить исход встречи уже в первом тайме.

Бахрейн

Бахрейн переживает непростую серию – команда не выигрывает 11 матчей подряд. В последних трех встречах она уступила ОАЭ (0:1), Катару (2:2) и Китаю (0:1), продемонстрировав слабую реализацию и проблемы с организацией обороны. За последние пять игр сборная забила всего дважды и пропустила семь мячей.Соперники часто используют уязвимости бахрейнской защиты на стандартах и при контратаках. Команда старается действовать компактно, но недостаток скорости в линии обороны и редкие точные передачи вперед не позволяют создать стабильное давление на ворота оппонентов.

Факты о командах

Марокко

Побеждает в 7 последних матчах

В среднем: 2.40 забитых и 0.60 пропущенных голов (последние 5 игр)

4 матча подряд сыграны «на ноль»

Не проигрывает в 5 встречах подряд

Бахрейн

Не выигрывает в 11 матчах

В среднем: 0.40 забитых и 1.40 пропущенных голов (последние 5 игр)

Пропускает в 8 матчах подряд

Не забивает в 5 из 7 последних игр

Прогноз на матч Марокко – Бахрейн

Форма команд не оставляет сомнений – Марокко выглядит значительно сильнее и увереннее в каждой линии. Африканцы действуют организованно, создают множество моментов и редко позволяют сопернику приблизиться к своим воротам. Бахрейн, напротив, продолжает испытывать трудности с атакой и часто допускает ошибки при позиционной обороне.С большой долей вероятности хозяева быстро возьмут игру под контроль, но при этом матч вряд ли станет сверхрезультативным – тренеры могут использовать ротацию состава и снизить темп после перерыва.

